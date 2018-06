Rocamora no pudo con el puntero

En un partido muy emotivo, las Rojas no pudieron con Unión Florida en casa y perdieron 69-66. La jugadora más golpeada de la Liga, Keira Robinson fue la goleadora del juego con 26 puntos, y en la visita se destacó Imanity Tate con 25 puntos.

Unión Florida comenzó mejor haciendo prevalecer su juego interno, ante un Rocamora que no encontraba los caminos pero que con el correr de los minutos comenzó a abrir la defensa de Florida y se pudo llevar el primer cuarto por 24-16.

El segundo cuarto la Rojas salieron mejor, el equipo visitante quería hacer prevalecer el juego interno, pero no podía. Una Keira Robinson imparable mas allá de golpes recibidos, hacía que el local mostrara su mejor versión de la noche para llevarse nuevamente el cuarto 38-33.

Sebastián Silva, entrenador de Unión Florida, le hace al equipo una lavada de cabeza en el entretiempo, salen a querer achicar la diferencia y lentamente lo comienzan a conseguir. Rocamora nuevamente no aprovecha sus oportunidades y faltando 4:27 es Unión Florida quien pasa al frente 45-44 comenzando a sumar en el ataque, rompiendo la defensa de las Rojas y mostrando más solidez en la suya, aprovechan los errores del local para finalizar el cuarto 52-40.

El último cuarto fue casi para el olvido. Las Rojas no encontraban el gol hasta que apareció Izabella Sangalli pero no alcanzó, siempre corrieron de atrás a Unión Florida. Aprovecharon un momento de incertidumbre en el partido para lograr empatar en 61 restando 1:53, pero no capitalizaron su momento y Unión Florida se les escapó por un triple en el tanteador para llevárselo por 69-66.

Es cierto que Rocamora podría haber llevado el partido al alargue o ganarlo, pero por errores propios y arbitrales no pudo quedarse con la victoria.