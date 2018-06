Realizaron audiencia de procedimiento de flagrancia

Ante la jueza de Garantías, doctora Melisas Ríos, se realizó el domingo por la mañana una audiencia de procedimiento de flagrancia a solicitud de la fiscalía a cargo del doctor Mariano Budasoff.

Fue en el marco del Legajo N° 3170/18 designado: “Romero, Matias Agustin S/ resistencia a la autoridad”, encontrándose presentes el defensor oficial, doctor Nicolás Gazali en carácter de defensor técnico y el imputado.

Fue el representante del Ministerio Público Fiscal, quien hizo uso de la palabra y solicitó se aplique al caso el “Procedimiento de flagrancia”, dando sus fundamentos y explicando los hechos sucedidos e informados por la autoridad policial, restando solo el informe técnico fotográfico.

La Defensa, a su turno, se opuso al pedido fiscal, señalando que huir de la Policía, no es delito, agregando que si la moto no está en condiciones de circular o el imputado de hacerlo, ello no es delito.

Fue así que la jueza resolvió no hacer lugar a la oposición planteada por el defensor, y declarar aplicable el procedimiento de flagrancia al caso, por lo que se continuó con la audiencia, para luego realizar el respectivo Control de detención y luego la formulación de cargos.

El hecho atribuido es que siendo aproximadamente las 21:40 horas del viernes, Matías Agustín Romero, se conducía a bordo de una motocicleta marca Honda, modelo WAVE 110 cc., color negro, sin dominio colocado, y al ver a la Policía, hizo caso omiso al pedido de alto.

En ese momento, poniendo en peligro la integridad física suya y de los terceros, emprendió la huida a gran velocidad desde la intersección de calles Reibel y 11 del Norte, para luego atravesar bulevar Mosconi, continuando por calle Delio Paniza en dirección a Los Constituyentes, doblar en Pablo Sceliga, y sucesivamente por Celia Torra en dirección al sur, Teniente Ibañez, bulvar Díaz Vélez hasta calle Galarza, infringiendo el semáforo en luz roja, doblando hacia Av. J. A. Sansoni y continuando por J. J. Bruno hasta calle 20 del Oeste y finalmente por colectora de Uncal, donde pudo ser aprehendido a escasos metros.

Las conductas descriptas se subsumen prima facie, en el delito de “Resistencia a la autoridad” contando la Fiscalía con diferentes evidencias colectadas.

El fiscal Budasoff ofreció como salida alternativa, la suspensión del juicio a prueba, en tanto se corroboren antecedentes de R.N.R. La Defensa, atento a lo manifestado, no se opuso, pero lo analizará en término de treinta días.

Finalizando, la Fiscalía solicitó se le otorgue la libertad Matías Agustín Romero y su acompañante, bajo caución juratoria y fijación de domicilio, mismo que no podrán variar ni cambiar sin autorización del Tribunal y deberán concurrir a todas las citaciones judiciales, sean de la Fiscalía, Defensoría o del Juzgado.