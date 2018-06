Primera Promocional: Quedaron definidos todos los clasificados a la Etapa Final

Libertad le ganó 2 a 0 a Nacional y fue el cuarto clasificado de la Zona B, tras jugarse este sábado la última fecha de la clasificación.

En cancha de Unión y Recreo se jugó la 11ª Fecha del Apertura “Adalberto Zurmhuller” de la Primera Promocional. Restaba definirse el cuarto clasificado a la Etapa Final de dicho grupo y Libertad logró dicho objetivo. Derrotó 2 a o a Nacional con goles de Gustavo Fister y se metió en la Etapa Final.

Los restantes clasificados del grupo estaban definidos, Defensores de la Carne, Defensores del Malvinas y Los Gorilas. En tanto que la Zona A finalizó la clasificación la semana pasada y están en la siguiente fase Atlético Concepción, Deportivo Pronunciamiento, Deportivo Municipal y Boca Juniors de Colonia Elía.

Síntesis

Cancha: Unión y Recreo (San Justo)

Organizó: Menssana

Defensores del Malvinas 2 – Menssana 0

Goles: Luciano Sanabria y Nazareno Berón (DM)

Metegol – Los Gorilas

Se le da por ganado a Gorilas por no presentación de Metegol, se registra el resultado de 1 a 0.

Nacional 0 – Libertad 2

Goles: Gustavo Fister-2- (L)

San Miguel 1 – La Unión 0

Gol: Martín Martínez (SM)

Villa Sol 2 – Defensores de la Carne 3

Goles: Jorge Machado-2- (VS); Walter Antonín, Juan Romero y Nicasio Rodríguez (DC)

Titán 6 – Granate 4

Goles: Juan Carlos Martín-2-, Pablo George, José García y Martín Boxler (T); Cristian Quintana-2-, Oscar Bonnet y Nelson Galimberti (L)

Árbitros: Cristian Debrabandere, Daniel Voisard y Fernando Díaz

Posiciones

Zona A Pts. PJ G E P GF GC DF

1 Atlético Concepción © 29 11 9 2 0 28 7 21

2 Deportivo Pronunciamiento © 23 11 7 2 2 12 8 4

3 Deportivo Municipal © 21 11 6 3 2 22 13 9

4 Boca Juniors (C.E.) © 19 11 6 1 4 18 6 12

5 Racing 17 11 5 2 4 19 14 5

6 Pipas F.C. 16 11 5 1 5 19 14 5

7 San Cayetano 14 11 3 5 3 17 16 1

8 UOCRA F.C. 11 11 3 2 6 9 28 -19

9 Defensores 9 11 1 6 4 11 14 -3

10 PVC 9 11 1 6 4 6 15 -9

11 Apolo Concepción 6 11 1 3 7 9 21 -12

12 Isotopos 6 11 1 3 7 6 20 -14

Zona B Pts. PJ G E P GF GC DF

1 Defensores de la Carne © 25 11 8 1 2 21 11 10

2 Defensores del Malvinas © 23 11 7 2 2 19 7 12

3 Los Gorilas © 21 11 6 3 2 14 9 5

4 Libertad © 20 11 6 2 3 16 9 7

5 Villa Sol 14 11 3 5 3 17 13 4

6 Titán 13 11 2 7 2 14 13 1

7 Metegol 11 11 2 5 4 9 13 -4

8 Granate 11 11 3 2 6 19 24 -5

9 Nacional 11 11 3 2 6 11 18 -7

10 Mensana 10 11 2 4 5 12 17 -5

11 San Miguel 10 11 3 1 7 17 25 -8

12 La Unión 8 11 2 2 7 7 19 -12

Los Cruces. Según el reglamento aprobado a principio de la temporada, el Artículo 11° dispone los siguientes cruces para la etapa final en partidos de ida y vuelta:

Cuartos de Final

1° A vs. 4° B (1)

2° A vs. 3° B (2)

1° B vs. 4° A (3)

2° B vs. 3° A (4)

Semifinales

Ganador Partido (1) vs. Ganador Partido (4) (A)

Ganador Partido (2) vs. Ganador Partido (3) (B)

Final

Ganador de Partido (A) vs. Ganador Partido (B)

Así reglamentado, en los Cuartos de Final se enfrentarán:

Cuartos de Final

Atlético Concepción vs. Libertad (1)

Deportivo Pronunciamiento vs. Los Gorilas (2)

Defensores de la Carne vs. Boca Juniors (CE) (3)

Defensores del Malvinas vs. Deportivo Municipal (4)