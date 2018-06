Nahir Galarza: “Nunca le deseé la muerte a nadie” dijo en su declaración de imputada

“Nunca fue mi novio. Ninguno habló del tema. Nunca me presentó en su casa y yo tampoco”, aseguró la imputada sobre su relación con Pastorizzo.

La imputada por el asesinato de Fernando Pastorizzo volvió a abonar la teoría de la defensa en cuanto al vínculo con la víctima y sobre las circunstancias en que se dieron los disparos que terminaron con la muerte del joven.

“Tuve mi primera relación con él (Fernando) a los 16”, contó al Tribunal la única acusada por la muerte de Fernando Pastorizzo. Sobre la relación entre ellos, y en línea con la defensa, qu busca debilitar el vínculo entre ambos para que éste no sea un agravante de la penal, dijo que “nunca me planteó algo serio, yo hacía mi vida, cada uno por su lado”.

“Yo me seguía viendo con otro chicos. Nunca fue mi novio. Ninguno habló del tema. Nunca me presentó en su casa y yo tampoco”, aseguró en este sentido. Al tiempo que abonó la violencia de género planteada por sus abogados defensores: “Siempre terminaba lastimada y ni siquiera le daba importancia. Cuando se enojaba conmigo tiraba todo, gritaba mucho, no le importaba nada”, declaró la imputada, pero aseguró que no siempre fue así la relación: “el año pasado empeoraron las cosas”.

Sobre la trágica madrugada del 29 de diciembre del año pasado, Galarza volvió a insistir con la teoría de los disparos “accidentales” y sostuvo: “Nunca le deseé la muerte a nadie”.

La imputada quebró en llantos en varios tramos de su declaración e inclusive su defensa intentó interrumpir la misma, pero Galarza continuó. “Solo pensé en mi papá. Todos los días tengo la culpa de haberlo abandonado (a Fernando)”, porque “las cosas se podrían haber dado de otra forma”.

“Estaba desesperada, nunca pensé en pasar por una situación así”, declaró la joven.

Fuente El Día