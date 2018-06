Más de 500 chicos participaron en la semana de los Juegos Evita

Se disputó este viernes en el gimnasio del Centro de Educación Física la cuarta jornada de vóley de los Juegos Deportivos Evita 2018, organizada por la Dirección de Deportes de la Municipalidad.

Este viernes se estaba disputando la categoría sub 17 varones con la participación de la Escuela N° 26, Colegio del Uruguay, Club Rivadavia, EET 1 y 2, Escuela 15, Escuela 19, Instituto Santa María Goretti, Escuela 31, San Vicente, Escuela 23 y San José Obrero, de San Justo. Habían llegado a la final de esta categoría el club Rivadavia y la Escuela Técnica Nº 2.

Esta instancia comenzó el lunes con la categoría sub 15 femenino (donde ganó el club Bajada Grande), seguida por sub 15 masculino el martes (fue ganadora la EET 2), y jueves sub 17 femenino (ganó Escuela 23 de Colonia Los Ceibos). Fueron más de 500 chicos de 44 equipos que participaron durante la semana, finalizando así la etapa local de vóley.

Ya se habían disputado las etapas locales de básquet y fútbol, restando para la próxima semana las fases locales de atletismo, jockey y handall. Todas las instancias locales son organizadas por la Dirección de Deportes y los ganadores de cada categoría pasan a las finales departamentales.