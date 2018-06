Los docentes suman herramientas para promover la participación de los jóvenes

Más de 250 docentes de toda la provincia se capacitaron en el curso sobre técnicas legislativas organizado por el Senado Juvenil que tiene como objetivo brindarle herramientas específicas para quienes participen del programa. El curso ya se realizó en San José, La Paz y en Paraná donde hubo 180 asistentes con quienes el vicegobernador Adán Bahl compartió unas palabras y respondió inquietudes.

El acompañamiento de los docentes es una pieza clave en el desarrollo del Senado Juvenil. Ellos son quienes trabajan con sus alumnos en el proceso de selección del tema, investigación y de escritura de los proyectos con los que participarán del programa.

En este marco, se dictó un curso que tiene como objetivo brindarle las herramientas necesarias para que fomenten la participación de los estudiantes. “Construyendo la participación joven” se denomina esta iniciativa que ya ha convocado a más de 250 docentes en las tres oportunidades en que se ha dictado, primero en San José, luego en la ciudad de la Paz y el pasado viernes en Paraná.

Al salón de CGE arribaron profesores de diversas disciplinas y de toda la provincia para profundizar sus conocimientos en metodología de la investigación y adentrarse en el mundo de la redacción de los proyectos de ley y la dinámica del trabajo legislativo. También dialogaron con el Vicegobernador, Adán Bahl que se acercó para saludarlos y conocer sus inquietudes.

“Si están acá es porque creen que ustedes pueden hacer algo más por sus alumnos; tienen la oportunidad de motivarlos y de ayudarlos a confiar en sí mismos, en sus posibilidades y en la capacidad de cambiar su propia vida y la de su comunidad” les dijo Bahl a los docentes y los instó a “seguir trabajando cerca de los chicos”. Luego de su breve intervención, se abrió una rueda de preguntas e intercambio de experiencias donde entre otras, apareció la voz Victoria Frank, una docente de la escuela Baxada del Paraná que fue senadora juvenil en el año 1996, experiencia que fue resaltada por Bahl quien dijo sentirse “muy satisfecho de encontrarme con este tipo de testimonios”.

La coordinadora del programa, Ingrid Dening, por su parte contó que “esta iniciativa surgió en el 2016, a pedido del vicegobernador, para que capacitemos a los docentes y sean ellos quienes ayuden a los chicos a plasmar sus ideas, para que puedan saber si las leyes están vigentes o caducas; cual es la diferencia entre un proyecto de comunicación, de resolución y un proyecto de ley, entre otras cosas y la verdad que estamos muy conformes con la participación porque nos demuestra que realmente había una necesidad”. Para finalizar enfatizó que: “Es una manera de reconocer el invaluable aporte que hacen dentro del programa”.

Experiencias

Victoria Frank pidió la palabra para contarle su experiencia al vicegobernador Adán Bahl y a todos sus pares que estaban este viernes en el auditorio “Gral. San Martín” del CGE.

“Fui senadora juvenil en 1996 por el departamento La Paz. Nos habíamos presentado por primera vez, ganamos la instancia departamental y por eso vinimos a la capital de la provincia y realmente eso me marcó en mi historia personal; por eso cuando me convertí en docente abracé este programa y trato de compartirlo con mis alumnos. El senado Juvenil forma parte de mi propuesta educativa cada año, aunque a veces por diversas razones no logramos formalizar las presentaciones” expresó.

“Me parece fundamental que podamos conocer cómo se escribe y desarrolla un proyecto para que en ese acompañamiento a nuestros alumnos las fisuras no estén dada con los aspectos técnicos”, dijo en relación a la capacitación. Seguidamente y consultada sobre las temáticas que moviliza a sus estudiantes explicó que “los chicos siempre escriben sobre las problemáticas que los atraviesan a ellos, la mayoría de las veces están vinculadas a su propio barrio porque buscamos que ellos miren su propia realidad y puedan pensar cómo revertir lo que no les gusta. Surgen así temas vinculados al cierre de las empresas que había en el barrio Bajada Grande donde está emplazada la escuela, temas ambientales o la contaminación de los espacios verdes” ejemplificó.

Próximas capacitaciones

La capacitación se dictó también este lunes en Feliciano, el martes 12 en Concepción del Uruguay y el próximo viernes 22 en Concordia. La participación es gratuita, destinada a docentes de nivel medio que deseen participar con un equipo de alumnos en la edición 2018 del Senado Juvenil. Esta reconocida por el CGE y otorga puntaje. Las inscripciones pueden realizarse a info@senadojuveniler.gob.ar