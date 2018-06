Las Verdes del Palacio clasificaron a la Copa de Oro

Las chicas de Los Gorilas golearon 4 a 0 a Boca de Colonia Elía son el séptimo equipo clasificado para jugar por la Copa de Oro. Cuando resta una fecha para cerrar la etapa de clasificación, María Auxiliadora, Engranaje y Unión y Recreo son los que tienen chances de obtener el octavo pasaje.

En el Puerto Viejo uruguayense se jugó la 12ª Fecha del Apertura Femenino “Dora Silveria Coronel”. La cancha de Parque Sur fue testigo de la clasificación a la Copa de Oro de Los Gorilas. Las verdes del Palacio golearon a Boca Juniors de Colonia Elía 4 a 0, con goles de Luciana Garelli en dos ocasiones, Luciana García y Carolina Vázquez.

Es el séptimo equipo en meterse en la pelea por el Oro, llegaron clasificados a la jornada San Marcial, Almagro, Parque Sur, Don Bosco, Atlético Uruguay y Agrario Rocamora.

El octavo y último lugar se resolverá en la próxima y última fecha de la etapa clasificatoria y saldrá de María Auxiliadora (14), Engranaje (14) y Unión y Recreo (13), que enfrentan a Almagro, Defensores del Oeste y Atlético Uruguay respectivamente.

Síntesis

Cancha: Parque Sur

Libertad 0 – Don Bosco 4

Goles: Ailen Alzogaray-3- y Yanina Martín (DB)

Unión y Recreo 0 – Parque Sur 3

Goles: Vanesa Lambert, Guadalupe Valdez y Camila Ríos (PS)

La China 0 – Defensores del Oeste 0

Almagro 3 – Atlético Uruguay 0

Goles: Melina Ramírez-2- y Silvina Villa (Alm)

Expulsada: Candela Krenz (Alm)

Engranaje 2 – Agrario Rocamora 5

Goles: Vanina Ramírez y Melanie Zaballo (E); Melanie Torres-2-, Florencia Aguiar, Belén Yasiuk y Carolina Macial (AR)

Boca Juniors (CE) 0 – Gorilas 4

Goles: Luciana Garelli-2-, Luciana García y Carolina Vázquez (G)

San Marcial 3 – María Auxiliadora 1

Goles: Virginia Crudo, Agustina Garnier y Florencia Bonnín (SM); Ivana Pintos (MA)

Expulsada: Valeria Zárate (SM)

Árbitros: Juan Carlos Ardetti, Aldo Gómez y Marcelo Francia

Posiciones

Equipos Pts. PJ G E P GF GC DF 1 San Marcial 31 12 10 1 1 60 5 55 2 Almagro 31 12 10 1 1 45 5 40 3 Parque Sur 28 12 9 1 2 23 5 18 4 Don Bosco 25 12 7 4 1 28 8 20 5 Atlético Uruguay 25 12 8 1 3 29 15 14 6 Agrario Rocamora 24 12 8 0 4 29 15 14 7 Gorilas 18 12 6 0 6 25 21 4 8 María Auxiliadora 14 12 4 2 6 20 17 3 9 Engranaje 14 12 4 2 6 18 24 -6 10 Unión y Recreo 13 12 4 1 7 11 24 -13 11 La China 8 12 2 2 8 11 25 -14 12 Defensores del Oeste 8 12 2 2 8 5 24 -19 13 Boca Juniors (C.E.) 4 12 1 1 10 1 47 -46 14 Libertad 0 12 0 0 12 0 70 -70



Goleadoras

Apellido y Nombre Club Goles Duarte Flavia Atlético Uruguay 17 Crudo Virginia San Marcial 15 Garelli Luciana Gorilas 11 Pintos Ivana María Auxiliadora 11 Garnier Agustina San Marcial 11 Ramírez Vanina Engranaje 9 Gómez Oriana Almagro 8 Fernandez Daiana Almagro 8 Ramírez Melina Almagro 8 García Luciana Gorilas 8 Yasiuk Belén Agrario Rocamora 7 Benítez Antonella Almagro 7 Leiva Lourdes San Marcial 7

Próxima Fecha (13ª)

Atlético Uruguay vs. Unión y Recreo

Parque Sur vs. Libertad

Don Bosco vs. La China

Defensores del Oeste vs. Engranaje

Agrario Rocamora vs. Boca Juniors (C.E.)

Los Gorilas vs. San Marcial

María Auxiliadora vs. Almagro