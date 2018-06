La redonda para el fin de semana

Torneo Apertura 2018 “Héctor Miño”

Programación 9ª Fecha

Sábado 02/06

Engranaje vs. Atlético Uruguay

Horarios: 4ª División 12:00 * 3ª División 13:30 * 1ª División 15:30

Árbitro: César Vereda

Asistentes: Matías Mendoza (3ª) y Fernando Picart (4ª)

Cancha: Engranaje

Domingo 03/06

La China vs. Gimnasia

Horarios: Veteranos 10:30 * 4ª División 12:00 * 3ª División 13:30* 1ª División 15:30

Árbitro: Cristian Debrabandere (Veteranos)

Asistentes: Miguel Pérez (3ª) y Agustín Cáceres (4ª)

Cancha: Engranaje

Rivadavia vs. Parque Sur

Horarios: 4ª División 12:00 * 3ª División 13:30 * 1ª División 15:30

Árbitro: Fabián Pérez

Asistentes: Gustavo Pérez (3ª) y Mauro Martínez (4ª)

Cancha: Rivadavia

San José vs. Lanús

Horarios: Veteranos 10:30 * 4ª División 12:00 * 3ª División 13:30* 1ª División 15:30

Árbitro: Gastón De León (Veteranos)

Asistentes: Federico Suffo (3ª) y Galo Martínez (4ª)

Cancha: Parque Sur

Atlético Colonia Elía vs. Agrario Rocamora

Horarios: 4ª División 11:00 * 3ª División 12:30 * Veteranos 14:30 * 1ª División 16:00

Árbitro: Jorge Moreno (Veteranos)

Asistentes: Cristian Burguelo (3ª) y Matías Chere (4ª)

Cancha: Atlético Colonia Elía

Postergado

Almagro vs. María Auxiliadora

Torneo Apertura 2018 “Dora Silveria Coronel”

Programación 10ª Fecha

Domingo 03/06

Cancha: María Auxiliadora

Organiza: María Auxiliadora

09:00 María Auxiliadora vs. Engranaje

10:20 Boca Juniors (CE) vs. Almagro

11:40 Atlético Uruguay vs. San Marcial

13:00 Parque Sur vs. Don Bosco

14:20 La China vs. Gorilas

15:40 Libertad vs. Agrario Rocamora

17:00 Unión y Recreo vs. Defensores del Oeste

Árbitros: Adriana Goyeneche, Aldo Gómez y Marcelo Francia

Torneo Apertura 2018 Primera Promocional “Adalberto Zurmhuller”

Programación 10° Fecha Zona A

Domingo 03/06

Cancha: Almagro

Organiza: San Cayetano

11:00 Apolo Concepción vs. San Cayetano

12:10 Racing vs. UOCRA FC

13:20 Atlético Concepción vs. Pipas FC

14:30 Boca Juniors (CE) vs. PVC

15:40 Defensores vs. Isotopos

16:50 Deportivo Municipal vs. Deportivo Pronunciamiento

Árbitros: José López, Fernando Díaz y Juan Castel

Programación 9° Fecha Zona B

Domingo 03/06

Cancha: Unión y Recreo de San Justo

Organiza: San Miguel

11:00 Villa Sol vs. La Unión

12:10 Nacional vs. Mensana

13:20 Titán vs. Libertad

14:30 Defensores del Malvinas vs. Metegol

15:40 San Miguel vs. Los Gorilas

16:50 Defensores de la Carne vs. Granate

Árbitros: Matías Mendoza, Daniel Voisard y Juan Carlos Ardetti.

Suspendido el fútbol Infantil y Juvenil

El Departamento del Fútbol Infantil y Juvenil informa que fueron suspendidos los partidos que por la 4° Fecha del Apertura “Eugenio Eduardo Redruello” estaban programados para este sábado.

Las malas condiciones de los campos de juego luego de la lluvia de los últimos días. Si bien han mejorado las condiciones del tiempo, los terrenos todavía no se recuperan y algunos de ellos continúan con agua acumulada, como en el caso de la cancha de Rivadavia, como muestra la fotografía.