La confianza de Sabina Bello

Rocamora logró un gran triunfo en tierras mendocinas sobre Las Heras. Tuvo un gran juego colectivo, como en los partidos anteriores, pero esta vez el buen juego del equipo se pudo plasmar en el resultado.

La uruguaya Sabina Bello Tarella, de gran presente, habla de la victoria en Mendoza: Fue un triunfo fundamental para nosotras ante un rival al que no le habíamos ganado. Sabíamos que iba a ser difícil, pero fuimos convencidas de que si seguíamos por el mismo camino podíamos ganarlo. Esto nos da mucha más confianza para lo que viene.

Sabina se refirió al juego que realizó el equipo comandado por Laura González: “La clave estuvo en hacer una defensa intensa e inteligente, correr la cancha nos costó, pero cuando logramos cerrar sus vías de gol, reboteamos y anotamos con ataque rápido. El tercer cuarto fue clave”.

“El equipo está en un buen momento, cada jugadora fue encontrando su rol, lo que sumado a la intensidad y las ganas que pusimos desde el inicio nos permitió lograr dos victorias de visita fundamentales”.

Sabina Bello Tarella convirtió triples importes en cuatro partidos disputados (un total de siete, promediando 1,8): “Estoy muy bien, me costó un poco adaptarme al juego y soltarme en ataque. La confianza que me demostró el equipo me permitió ir encontrando mi rol. Por otro lado, estoy trabajando mucho el tiro de 3pts, esto me da confianza y más herramientas ofensivas. Estoy disfrutando mucho y con muchas ganas de seguir mejorando cosas para sumar al equipo”.

El próximo fin de semana Rocamora tendrá don partidos durísimos, y el primero de ellos será frente a Obras el próximo viernes a las 21:00hs en el Estadio Julio César Paccagnella de la entidad Roja. “Sabemos que obras es un rival durísimo, pero por los antecedentes que traemos estamos convencidas de que podemos llevarnos este juego. Dependeremos de hacer bien nuestro juego, mantener 40 minutos de intensidad y tener pocos errores tanto en ataque como en defensa” señaló Sabina Bello.