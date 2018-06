La CE 850 largará con invitados

Competición Especial 850 está transitando un campeonato 2018 que apenas con tres fechas ya ha dado exitosas presentaciones teniendo en cuenta el creciente parque de máquinas en Clase Procar 1100 con muy entretenidas finales y sobrepasos, paridad, alternancia de trazados, el desarrollo de la primer carrera con lluvia en su historia, y la incorporación de la nueva Clase C que arrancó a pie firme y con nuevas caras su torneo.Para esta cuarta fecha la realización de una carrera especial con invitados. Siendo la primera en la historia de CE 850 tras un intento hace mas de una década.Los pilotos ya han sido informados sobre el reglamento particular de la carrera. Sobre los invitados, se puede decir que es requisito que tengan experiencia en automovilismo, pudiendo estar o no en actividad. En caso de estar en actividad pueden provenir del karting, Rally, motociclismo o categorías no fiscalizadas por FAE o nacionales.