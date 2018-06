Juventud: Concurso para estudiantes secundarios “Tu Ciudad – Tu Historia”

La Municipalidad de Concepción del Uruguay a través del Consejo de la Juventud, lleva a adelante la organización del concurso “Tu ciudad, Tu historia”, para estudiantes secundarios uruguayenses, quienes podrán participar en cuatro categorías: audiovisuales, murales, literario, y musical.

Durante los próximos días, los integrantes del Consejo de la Juventud, Iván Ocampo, Luciano Rodríguez y Cristian Bonato, recorrerán los colegios para informar detalles de este concurso, iniciando el primer encuentro el pasado viernes con la rectora del Colegio Urquiza, Marita Petrone.

Podrán participar del concurso, los estudiantes de establecimientos educativos de nivel Secundario, en cualquiera de sus modalidades, de la ciudad de Concepción del Uruguay. La modalidad de participación es libre, se podrá participar de forma individual y/o grupal. En el caso de que los estudiantes decidan participar como grupo, el mismo sólo podrá estar conformado por estudiantes que pertenezcan al mismo establecimiento educativo, y no deberán cumplimentar con un número mínimo o máximo de integrantes.

“La temática del certamen será: historia, cultura, lugares turísticos, etc. de la ciudad de Concepción del Uruguay. Queremos ser parte de la celebración del 235 aniversario de la ciudad y por eso queremos que los jóvenes y estudiantes puedan desarrollar habilidades creativas siempre con la ciudad como eje”, explicaron desde el Consejo Municipal de Juventud.

Proyectos y categorías

Cada participante, o grupo, podrán presentar hasta dos proyectos para cada una de las categorías. Cada uno de los proyectos presentados, deberá presentar la documentación correspondiente que será brindada en el libro de bases generales con reglamento y condiciones que se entregará en las diferentes instituciones y en la Dirección Departamental de Escuelas para consulta. También podrán solicitarla a la dirección de correo electrónico de la Organización: cmjuventud.cdelu@gmail.com.

Las categorías en las que se podrá participar son las siguientes:

Audiovisual: El argumento a trabajar deberá responder a la temática del certamen: historia, cultura, lugares turísticos, etc. de la ciudad de Concepción del Uruguay – Podrá ser de ficción o documental. Duración máxima 5 minutos.

Murales: El argumento a trabajar deberá responder a la temática del certamen: historia, cultura, lugares turísticos, etc. de la ciudad de Concepción del Uruguay. Se admiten solamente obras inéditas originales, ni copias ni reproducciones, ni aquellas que no respondan a las temáticas propuestas o inciten de forma implícita o explícitamente a hechos de violencia, discriminación y/o atenten contra los buenos principios y valores. Además no deben contener alusiones personales, ni institucionales. Los bocetos o diseños se presentarán de la siguiente manera: una lámina de 30 cm. X 40 cm como máximo donde se represente el mural a realizar. Se debe acompañar la presentación con un texto breve alusivo a la temática.

Literario – Cuento corto: significa una narración breve ficticia en su todo o en parte. Debe ajustarse a la temática del certamen y no puede exceder a dos páginas, como máximo. El cuento debe ser original e inédito, escrito por los participantes; y cada grupo podrá enviar sólo uno. Poesía: Cada participante o el grupo podrá presentar una poesía inédita referida al tema del certamen. La extensión será de 36 versos o líneas, en rima libre.

Musical: La categoría musical se regirá por las siguientes condiciones: Cada participante o grupo participante podrá presentar hasta dos letras de canciones en los géneros musicales de folklore o latinoamericano. La letra de cada canción deberá responder a la temática del certamen. Cada participante en calidad de solista o grupal lo hará con una letra de canción inédita, de la que no se conozca difusión previa en ningún medio de comunicación, disco físico, soporte digital o en alguna plataforma de internet.

Los Premios

Para cada una de las categorías, la Organización ha propuesto los siguientes premios: – Audiovisual: 1er Premio: Una videocámara digital. 2do Premio: Una cámara fotográfica digital. 3er Premio: Una Tablet. Murales: los 3 (tres) murales seleccionados serán colocados en distintos espacios públicos, determinados por la Organización, quien además brindará los elementos necesarios para la realización del mismo. Literario: 1er Premio: Una notebook. 2do Premio: Una guitarra criolla. 3er Premio: Una Tablet. Musical: 1er Premio: Un teclado y una guitarra criolla. 2do Premio: Una guitarra criolla. 3er Premio: Una Tablet.

Para solicitar las bases del concurso, o ampliar la información y evacuar todo tipo de dudas, pueden contactarse a la dirección de correo electrónico de la Organización: cmjuventud.cdelu@gmail.com