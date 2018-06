Jornadas hospital Centenario: El rol humanitario en las Terapias Intensivas



Con excelente respuesta se concretaron las Primeras Jornadas de Terapia Intensiva, organizadas por la UTI del Hospital Centenario Gualeguaychú, que congregaron a más de 150 asistentes de todo el país.

La inauguración estuvo a cargo del director de la institución, Dr. Hugo Gorla, e inmediatamente el jefe del servicio, Dr. Juan García, expresó que “estamos muy contentos con este acompañamiento, superó nuestras expectativas porque esperábamos un número consistente de profesionales pero fue muy importante la concurrencia y habilitamos el auditorio y dos aulas de la Unidad Bicentenario para su concreción”.

“Se han dado tal como las organizamos, como suelen ser los seminarios más importantes del país y con disertantes de primer nivel de sectores como nefrología, intensivismo, enfermería y donación de órganos. Además, hicimos talleres prácticos sobre lo que refiere a traumatismos cráneo encefálicos, hemodiálisis, ventilación, craniectomías, sedación, etc.”, destacó Juan García.

Uno de los disertantes en las Primeras Jornadas de Terapia Intensiva, el Dr. Luis Camputaro, coordinador del área de neurountensivismo en el Hospital Juan A. Fernández, sostuvo que “desde la formación y docencia esta apuesta del Centenario es muy importante. Uno de los trabajos que tiene que hacer todo hospital público es formar a sus profesionales constantemente”.

“Desde la docencia siempre se tratar de llegar a todo el público, sean asistentes de enfermería, técnicos, kinesiólogos o médicos especialistas. En este caso particular, corro con la ventaja de contar con intensivistas de muy buena formación previa lo que me facilitó traducir desde la ciencia abstracta hacia la práctica diaria”.

Camputaro rescató “el entusiasmo de los asistentes: si los alumnos están motivados y tienen ganas de escuchar es muy fácil la tarea como me ocurrió aquí en el Centenario. Estamos en un país latino con sus virtudes y defectos, por eso aquellos que manejamos un servicio tenemos que tener la capacidad de darle a los jóvenes médicos las herramientas para que tengan la capacidad de aplicar su inventiva latina traduzca la ciencia que ya saben a la práctica diaria”.

“La formación es fundamental en toda organización y debe haber constantemente un motor de crecimiento intelectual”.

Bioética y humanidad

Sobre el rol humanitario del intensivista, que recorre una cornisa entre la vida y la muerte casi en forma diaria, Camputaro puntualizó que “el médico de terapia intensiva debe ser profesional. Yo les comento a los alumnos que no pueden ponerse a llorar ante un caso grave, sino dar respuestas a esa familia que perdió un ser querido. Profesionalismo al pelear contra la muerte y las discapacidades en cuestiones neurointensivas es nuestra meta”.

Sin embargo, el médico del Fernández aseguró que hay que poner el acento en “cómo me relaciono con la familia sufriente: ya tienen suficientes angustias como para que el médico de cuidados intensivos los angustie más al no ser claro en el diagnóstico” y agregó que “por eso, somos los profesionales que más explotamos los aspectos de la bioética en la lucha contra la muerte, en la que no siempre ganamos, y debemos ser claros con las expectativas de la familia”.

En conclusión, “el médico de terapia intensiva y su equipo deben ser muy profesionales, tener cuidado cómo se maneja la información, no generar falsas esperanzas y traducir que les pasa a sus pacientes”, destacó Luis Camputaro.

Finalmente, valoró que la tecnología en las unidades de terapia intensiva es un apoyo al saber de los médicos. “Con tecnología le doy más chance de sobrevida a nuestro paciente. Sin su aplicación, sí sé cuáles son los potenciales riesgos, voy a poder darle una estrategia mucho más sólida. La tecnología suma aquello que no podemos ver con la clínica pura, pero no da respuestas, sino que debe haber siempre un médico pensando con juicio clínico”.

Camputaro destacó que “en intensivimos no hay genios: en UTI trabaja coordinadamente todo un equipo profesional y eso se logra con este tipo de seminarios donde participamos todos los integrantes del servicio. De allí la relevancia de esta excelente propuesta del hospital Centenario”, concluyó.-