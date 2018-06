Hay clásico. Parque Sur y Almagro jugarán el domingo en Engranaje

El fútbol local tendrá el clásico barrial por excelencia este domingo. Parque Sur y Almagro jugarán en cancha de Engranaje desde las 15:30. Hubo acuerdos luego de una jornada ajetreada, con reuniones que comenzaron en horas de la mañana y continuaron hasta la media tarde. También jugarán Agrario Rocamora y San José, siendo esta toda la actividad del Apertura para el fin de semana.

Parque Sur y Almagro jugarán el partido pendiente de la 1ª Fecha del Tornero Apertura “Héctor Miño”. El barrio Villa Sol de la histórica recibirá el colorido espectáculo que Sureños y Taitas saben y pueden desplegar. El clásico más convocante de los últimos tiempos desembarcará en cancha de Engranaje el domingo desde las 15:30. Previamente a la 1ª División se jugará el partido de la 3ª Categoría, y quedarán pendientes 4ª y Veteranos.

En la reunión del lunes por la noche se mantuvo firme la postura de no avanzar con una nueva fecha sino jugar la mayor cantidad de partidos pendientes que se pudiera. En el foco del debate estuvo el Parque – Almagro, que debió jugarse en el arranque del torneo y al cual debía dársele una solución definitiva.

Fue así que la jornada de hoy transcurrió cargada de charlas y reuniones, lo que culminó a media tarde con el acuerdo entre todas las partes para poder jugar el partido.

Cabe destacar la buena predisposición de los dirigentes de los clubes Parque Sur y Almagro -involucrados directamente-, de sus pares del club Engranaje que tuvieron un gran gesto al poner su escenario, de la dirigencia de la Liga de Fútbol y de la autoridades policiales de la Departamental Uruguay.

Con ambas parcialidades. La buena predisposición de la que se habló en el párrafo anterior, se manifiesta también en el compromiso de todas las partes a aportar su granito de arena para sacar adelante la jornada del domingo, y jugar el clásico con ambas parcialidades.

En las próximas horas desde la policía se brindarán detalles del operativo con el croquis de los ingresos y ubicaciones de las hinchadas. Por lo hablado, seguramente la parcialidad de Parque Sur ocupará el lateral sur y la de Almagro el lateral norte, de la cancha del Mecánico.

Completan en Los Ceibos. Agrario Rocamora y San José jugarán el partido pendiente de la 6ª Fecha también el domingo desde las 15:30. La jornada incluirá la 3ª y 4ª División, recordando que los Veteranos ya lo hicieron en su momento, cuando luego debieron suspenderse por la lluvia los partidos que se jugarán ahora.

Programación

Domingo 10/06

Parque Sur vs. Almagro

Horarios: 3ª División 13:30 * 1ª División 15:30

Cancha: Engranaje

Agrario Rocamora vs. San José

Horarios: 4ª División 12:00 * 3ª División 13:30 * 1ª División 15:30

Cancha: Agrario Rocamora.

Torneo Apertura 2018 “Dora Silveria Coronel”

Programación 11ª Fecha

Domingo 10/06

Cancha: Defensores del Oeste (Basavilbaso)

10:00 Agrario Rocamora vs. La China

11:15 Atlético Uruguay vs. Parque Sur

12:30 Almagro vs. San Marcial

13:45 Gorilas vs. Engranaje

15:00 Don Bosco vs. Unión y Recreo

16:15 María Auxiliadora vs. Boca Juniors (CE)

17:30 Defensores del Oeste vs. Libertad.

Prensa Liga-Foto Osuna.