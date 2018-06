Gimnasia goleó a Lanús y acaricia el título



El Lobo le ganó 4 a 0 al Granate y sigue líder del Apertura. Se mantiene un punto arriba de Atlético Uruguay cuando resta una fecha por jugar. Será visitante de San José en la última mientras que el Decano viajará a Los Ceibos para jugar con Agrario Rocamora. En los restantes partidos del domingo hubo goleadas, 4 a 0 de Parque Sur de visitante ante Agrario y 6 a 0 de María Auxiliadora, en su cancha ante el C.A.C.E.

La 10ª Fecha del Apertura “Héctor Miño” tuvo su cierre este domingo con otros tres encuentros. Gimnasia, el líder del torneo, volvió a golear. Le ganó 4 a 0 a Lanús y se mantiene en lo más alto conservando el invicto.

Se jugó en cancha de Rivadavia, donde luego de que se retiraran a los vestuarios igualados en cero en la primera etapa, consiguió la victoria en el complemento. Sendos penales que Emilio Lazza cambió por gol le dieron rápidamente la ventaja, a los 6’ y 10’. Agustín García comenzó a sellar el resultado marcando su gol cinco minutos después, para poner las cosas 3 a 0 en un cuarto de hora.

El Granate tuvo la mejor de sus chances para descontar, de tiro penal. Pero Leandro Olivera le detuvo el remate a Leandro Padilla en 25’.

En el cierre, cuando restaban cinco para terminar, Enzo Da Silva se hizo presente en el marcador y puso las cifras definitivas.

Cuando resta una fecha para terminar el torneo, la lucha mano a mano entre Gimnasia (28) y Atlético Uruguay (27) es punto a punto. El Lobo será visitante de San José en la jornada final, mientras que el Decano también jugará fuera de su cancha, visitará a Agrario Rocamora.

Más goleadas en el domingo.

Parque Sur se trajo tres puntos desde Los Ceibos en su visita a Agrario Rocamora. Logró un contundente resultado, goleando 4 a 0. Jorge Valdez en dos ocasiones, Jorge López y Alan Tournour fueron los artilleros de la tarde. Ambos terminaron con diez por las expulsiones de Nahuel Gómez en el local y Carlos Rodríguez en la visita.

Otro resultado abultado fue el 6 a 0 de María Auxiliadora sobre Atlético Colonia Elía. Se jugó en Cristo de los Olivos y el dueño de casa tuvo inspirados a Maxi Gorosito y Ricardo Linares, que convirtieron cinco de los goles. En el primer tiempo uno cada uno. Luego en la segunda etapa Gorosito consiguió dos más en su cosecha personal y Linares otro. El restante fue obra de Nahuel Maidana. En la visita vio la roja Ángel Zamora en la primera etapa.

Síntesis

Gimnasia 4 – Lanús 0

Goles: ST: 6’ y 10’ Emilio Lazza, de penal (G), 15’ Agustín García (G) y 40’ Enzo Da Silva (G)

Incidencias: ST: 25’ Leandro Olivera (G) le detuvo un tiro penal a Leandro Padilla (L)

Árbitro: Fabián Pérez

Asistentes: Matías Mendoza y Galo Martínez

Cancha: Rivadavia

4ª División – Gimnasia 4 – Lanús 1

3ª División – Gimnasia 6 – Lanús 0

Agrario Rocamora 0 – Parque Sur 4

Goles: Jorge Valdez-2-, Alan Tournour y Jorge López (PS)

Expulsados: Nahuel Gómez (AR); Carlos Rodríguez (PS)

Árbitro: Juan Moser

Asistentes: Gastón De León (3ª y Veteranos) y Agustín Cáceres (4ª)

Cancha: Agrario Rocamora

4ª División – Agrario Rocamora 1 – Parque Sur 3

3ª División – Agrario Rocamora 0 – Parque Sur 0

Veteranos – Agrario Rocamora 0 – Parque Sur 0

María Auxiliadora 6 – Atlético Colonia Elía 0

Goles: PT: 22’ Ricardo Linares, 23’ Maximiliano Gorosito (MA) ST: 10’ Nahuel Maidana (MA), 18’ Ricardo Linares (MA), 27’ y 42’ Maximiliano Gorosito (MA)

Expulsado: PT: 44’ Ángel Zamora (CACE)

Árbitro: Cristian Debrebandere

Asistentes: Daniel Voisard y José López

Cancha: María Auxiliadora

4ª División – María Auxiliadora 2 – Atlético Colonia Elía 1

3ª División – María Auxiliadora 1 – Atlético Colonia Elía 0

Veteranos – María Auxiliadora 1 – Atlético Colonia Elía 1

Posiciones

Equipos Pts. PJ G E P GF GC DF 1 Gimnasia 28 10 9 1 0 31 7 24 2 Atlético Uruguay 27 10 9 0 1 35 9 26 3 Parque Sur 19 10 6 1 3 21 13 8 4 Agrario Rocamora 18 10 5 3 2 16 13 3 5 Almagro 16 9 5 1 3 15 13 2 6 María Auxiliadora 15 9 4 3 2 20 14 6 7 San José 12 10 3 3 4 13 17 -4 8 Rivadavia 9 10 2 3 5 9 14 -5 9 La China 7 10 2 1 7 14 31 -17 10 Engranaje 6 10 2 0 8 15 20 -5 11 Lanús 5 10 1 2 7 7 24 -17 12 Atlético Colonia Elía 5 10 1 2 7 5 26 -21

Goleadores

Apellido y Nombre Club Goles Gómez César Atlético Uruguay 10 Gorosito Maximiliano María Auxiliadora 8 Gómez Ángel Atlético Uruguay 7 Davrieux Iván Agrario Rocamora 6 Márquez Matías Engranaje 6 Valdez Jorge Parque Sur 6 García Agustín Gimnasia 5 Da Silva Enzo Gimnasia 5 Casse Hernán Gimnasia 4 Zaballo Facundo La China 4 Padilla Leandro Lanús 4 Ruíz Díaz Hugo María Auxiliadora 4 Segovia Mauro San José 4

Próxima Fecha (11ª – Última )

San José vs. Gimnasia

Lanús vs. Engranaje

La China vs. Rivadavia

Agrario Rocamora vs. Atlético Uruguay

Parque Sur vs. María Auxiliadora

Atlético Colonia Elía vs. Almagro