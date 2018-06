Giano cuestionó al Gobierno nacional por los despidos masivos y la represión a trabajadores

“Estamos cansados de escuchar al Gobierno nacional plantear a los trabajadores como un costo”, remarcó el senador por Concordia y presidente del bloque PJ-FPV. “Han salido a decir cuánto dinero se había perdido por los paros, es decir reconocen que los trabajadores generan riqueza cuando les conviene, cuando no, son un costo”, sostuvo. Y añadió: “Eso lo hacen de manera evidente y lo han demostrado al echar a casi 400 trabajadores de la Agencia Nacional Télam, haciéndolos pagar la variable del ajuste. Y seguramente van a seguir, porque prefieren ayudar y beneficiar a las grandes empresas, prefieren ayudar y beneficiar a los capitales extranjeros, y no a los trabajadores”, acusó.

El legislador señaló que el bloque que preside ha repudiado en varias ocasiones “todo hecho que atente contra la democracia y contra la constitución”. Planteó además la diferencia con el bloque Cambiemos, que no ha acompañado estos repudios. “No lo hizo cuando hemos denunciado la represión del Gobierno nacional contra trabajadores, contra los docentes, por violación a los derechos humanos con presos sin condena, que afectan a la democracia. O cuando se ha aplicado la doctrina Irurzun para una dirigente sin poder, para ex funcionarios, pero para intendentes o para ministros que tienen acceso a la información y que pueden entorpecer causas no hemos escuchado, ni hemos tenido el acompañamiento del bloque Cambiemos, cuando son también violaciones a los derechos humanos, a la Constitución y a la democracia, y frente a la actitud represiva del gobierno nacional”, fustigó.

“También repudiamos no solo a los dirigentes que, utilizando un micrófono de modo ocasional, afectan y denotan violencia y ataques a la democracia, sino también a aquellos dirigentes gremiales que están siendo tenues frente al avasallamiento de los derechos de los trabajadores”, expuso Giano durante una intervención en la sesión del Senado de este miércoles. “Queremos gremios más comprometidos, que no acepten mentirosas paritarias y que no acepten que se conculque ningún derecho de trabajadoras y trabajadores. Queremos ver a la cabeza a los dirigentes que le hagan al Gobierno nacional cuanta medida y cuanto paro -legítimamente habilitados- para que los derechos de los trabajadores no se conculquen y se deje de beneficiar a los que más tienen, a los grupos económicos concentrados”, subrayó por último el senador. (APFDigital)