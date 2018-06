Fecha 11 del Apertura del fútbol femenino

En cancha de Defensores del Oeste de Basavilbaso, se jugó la 11ª Fecha del Apertura “Dora Silveria Conronel” del fútbol Femenino de la histórica.

San Marcial derrotó 3 a 0 a Almagro y lo alcanzó en lo más alto de las posiciones. Por su parte Agrario Rocamora y Don Bosco también golearon, 5 a 0 a La China y 3 a 0 a Unión y Recreo. Ambos ganadores lograron la clasificación a la Copa de Oro.

En los restantes resultados de la jornada, Parque Sur venció 3 a 0 a Atlético Uruguay; Engranaje 2 a 1 a Gorilas; María Auxiliadora 6 a 0 a Boca de Colonia Elía y las locales de Defensores del Oeste 2 a 0 a Libertad.

Cabe recordar que Almagro, San Marcial, Atlético Uruguay y Parque Sur, habían logrado la clasificación en fechas anteriores y que ahora se sumaron Don Bosco y Agrario Rocamora.

Cuando restan dos jornadas para terminar la Etapa Clasificatoria, solo quedan definir dos equipos para el Oro, estos saldrán de Gorilas (15), María Auxiliadora (14), Engranaje (14) y Unión y Recreo (13).

Síntesis

Cancha: Defensores del Oeste (Basavilbaso)

Agrario Rocamora 5 – La China 0

Goles: Luciana Fernández-2-, Carolina Maciel, Belén Yasiuk y Florencia Aguiar (AR)

Atlético Uruguay 0 – Parque Sur 3

Goles: María Sarmiento, Claudia Valenzuela y Camila Ríos (PS)

Almagro 0 – San Marcial 3

Goles: Valeria Zárate, Agustina Garnier y Micaela Martínez (SM)

Expulsada: Dolores Padilla (A)

Gorilas 1 – Engranaje 2

Goles: Luciana García (G); Vanina Ramírez-2- (E)

Don Bosco 3 – Unión y Recreo 0

Goles: Janet Perdiguero, Ailen Alzogaray y Verónica Simiand (DB)

María Auxiliadora 6 – Boca Juniors (CE) 0

Goles: Daiana Montefinale-2-, Alejandra Monzón, Alexia Farías, Priscila Pierre Monroy y Yamila Escobar (MA)

Defensores del Oeste 2 – Libertad 0

Goles: Micaela Díaz y Jesica Antivero (DO)

Árbitros: Aldo Gómez, Juan Castel y Jorge Gómez

Posiciones

Equipos Pts. PJ G E P GF GC DF 1 San Marcial 28 11 9 1 1 57 4 53 2 Almagro 28 11 9 1 1 42 5 37 3 Atlético Uruguay 25 11 8 1 2 29 12 17 4 Parque Sur 25 11 8 1 2 20 5 15 5 Don Bosco 22 11 6 4 1 24 8 16 6 Agrario Rocamora 21 11 7 0 4 24 13 11 7 Gorilas 15 11 5 0 6 21 21 0 8 María Auxiliadora 14 11 4 2 5 19 14 5 9 Engranaje 14 11 4 2 5 16 19 -3 10 Unión y Recreo 13 11 4 1 6 11 21 -10 11 La China 7 11 2 1 8 11 25 -14 12 Defensores del Oeste 7 11 2 1 8 5 24 -19 13 Boca Juniors (C.E.) 4 11 1 1 9 1 43 -42 14 Libertad 0 11 0 0 11 0 66 -66

Próxima Fecha (12ª)

Almagro vs. Atlético Uruguay

San Marcial vs. María Auxiliadora

Boca Juniors (C.E.) vs. Los Gorilas

Engranaje vs. Agrario Rocamora

La China vs. Defensores del Oeste

Libertad vs. Don Bosco

Unión y Recreo vs. Parque Sur