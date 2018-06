El finde tendrá actividad de Rugby

Sábado 09/06 a las 09.00 hs. en el Club Capacitación: Polo 3-Curso destrezas individuales para todos los entrenadores del club (con jugadores juveniles para entrenar), a cargo del Prof. Rodrigo Zapata Icar.-

– 09:30 hs. en el Club: Reunión de coordinadores de Rugby Infantil del Polo de 3 con el Coordinador Provincial Rugby Infantil, Sr. Luis Bande.-

– 10:00 hs. en el Club: Entrenamiento de Infantiles.-

Domingo 10/6, partidos:

– 10:00 hs. en Colón (Colón Rugby Club): Encuentro de Seven de Rugby Juvenil, categoría M1.-

– 14:00 hs. en el Club: Cuarta Fecha Torneo Provincial de Juveniles. C.U.C.U. vs. Monte Caseros, categoría M2.-

– 15:30 hs. en el Club: Cuarta Fecha Torneo Provincial de Primera. C.U.C.U. vs. Monte Caseros.-