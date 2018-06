El domingo se conocerá el último clasificado a la Copa de Oro

El Departamento de Fútbol Femenino re-programó para el próximo domingo la disputa de la 13ª Fecha del Apertura “Dora Silveria Coronel” que fuera suspendida el pasado fin de semana.

Será la última jornada de la Etapa Inicial y tras la misma se conocerá el octavo equipo que jugará por la Copa de Oro. La fecha se jugará en cancha de Atlético Uruguay desde las diez de la mañana.

Están clasificados a la Copa de Oro San Marcial, Almagro, Parque Sur, Don Bosco, Atlético Uruguay, Agrario Rocamora y Los Gorilas. Queda un lugar que saldrá de María Auxiliadora (14), Engranaje (14) y Unión y Recreo (13), que enfrentan a Almagro, Defensores del Oeste y Atlético Uruguay respectivamente.

Se jugará al sistema de Play Off en partidos de ida y vuelta. Los cruces serán de la siguiente manera: 1° vs. 8°; 2° vs. 7°; 3° vs. 6° y 4° vs. 5°. Habrá ventaja deportiva para el equipo mejor posicionado en la Etapa Inicial, excepto en la final.

Copa de Plata. La disputarán los equipos ubicados en las ubicaciones 9° a 14° de la Fase Inicial. Lo harán al sistema todos contra todos a una sola rueda (5 fechas) y se coronará al equipo que sume la mayor cantidad de puntos.

Domingo 01/07

Cancha: Atlético Uruguay

10:00 Atlético Uruguay vs. Unión y Recreo

11:15 Los Gorilas vs. San Marcial

12:30 Agrario Rocamora vs. Boca Juniors (CE)

13:45 Don Bosco vs. La China

15:00 Defensores del Oeste vs. Engranaje

16:15 Parque Sur vs. Libertad

17:30 María Auxiliadora vs. Almagro.