El doctor Seró destacó el trabajo de la Policía de Entre Ríos y la Prefectura Naval

Tras los sendos megaoperativos de los últimos días realizados por parte de la Policía de Entre Ríos y la Prefectura Naval, respectivamente, 03442 junto a Cable Visión, entrevistó este miércoles al doctor Pablo Andrés Seró, juez Federal de Concepción del Uruguay.

El magistrado se refirió a diferentes temas consultados, pero en algunos casos prefirió no dar mayores detalles de lo actuado, ya que son causas muy delicadas que aún están en investigación y sobre las que se deberá decidir la situación de cada uno de los detenidos y que rol les tocaría en cada una de las organizaciones desarticuladas.

El primer rema abordado fue el desbaratamiento de la banda narco, en la cual se vieron involucrados efectivos de la Policía de Entre Ríos, Federal y Servicio Penitenciario, de la cual expresó que “Como siempre hablamos en este contexto, siempre que existen involucrados de las fuerzas de seguridad, por un lado expresa un gran contento para la Justicia, por el éxito de la investigación, pero también un gran desagrado o mal trago, por la intervención justamente de personas que se dedican a investigar el ilícito. La causa en la que están involucrados varios agentes de las fuerzas de seguridad, es nuevamente para destacar la intervención de la División Toxicología de la Policía de Entre Ríos, que con una investigación de varios meses, logró desbaratar ese accionar y descubrir que funcionarios policiales y penitenciarios, formaban una banda, que no es una cuestión menor, porque son personas encargadas de limpiar el camino y dejar zonas impunes para permitir el desarrollo de este delito tan grave. Actualmente se está valorando el material probatorio, entre ellos las escuchas telefónicas, el trabajo de campo y el entrecruzamiento de datos y debemos resolver la situación procesal de los detenidos dentro de los próximos diez días. De allí se sabrá si se dicta un auto de procesamiento y consecuentemente una prisión preventiva si hubiera riesgos de entorpecimiento a la causa. Esta es una banda que actuaba en el departamento, pero que se extendía a otras ciudades”.

Banda internacional

Respecto a la causa integrada por argentinos y uruguayos, que llevó adelante la Prefectura, explicó que “este martes indagamos a una banda transnacional, que no tiene vinculación con el procedimiento de la Policía. En este caso fue a raíz de un gran procedimiento de la Prefectura Naval Argentina, que se manejó a través de una investigación del Ministerio Público Fiscal con gran éxito y muy bien llevada, que trabajó con la anuencia de este Juzgado, para realizar allanamiento y requisas personales, que creemos dio en un punto neurálgico de la banda. Estamos en el inicio del análisis de los elementos de una causa muy compleja, con muchos actores en juego. Hay 6 detenidos, a los que se los capturó en Buenos Aires, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, pero no sabemos si son los seis los únicos, por lo que se sigue trabajando y debemos resolver la situación procesal de todos. En este caso como en el anterior, estamos hablando de bandas organizadas, más allá de la calificación jurídica que se les dé más adelante”.

Respecto a la situación de Rubén Rodríguez y la posibilidad de su extradición, el juez dijo que “En principio para ser extraditado, el país requirente, en este caso el Uruguay, debe solicitar la extradición y en ese caso, la persona tiene que consentir o no y si se niega, se debe formalizar un juicio de extradición, separado de la investigación en la que está sometido. Esto no sucedió pero si se dieron alertas de Interpol”.

Al ser consultado sobre la personalidad o actividad de este individuo, confirmó el juez que hay sospechas de que sea un sicario, contratado para llevar adelante homicidios, situación que está siendo valorada, pero no quiso formular adelantos al respecto, recordando que estaba prófugo del Uruguay y tenía una condena por homicidio, al tiempo que Seró profirió no profundizar en dar datos de cómo operaba la banda y donde, pero que si está ante un caso de narcotráfico a gran escala.

Situación actual

“Este Juagado realizó investigaciones que se extendieron más allá de la Jurisdicción y detenciones de bandas relacionadas al narcotráfico, que fueron juzgada y sentenciadas. La situación actual es muy aleatoria para definir o comparar con otros momentos. De golpe una investigación da sus frutos en un momento indeterminado, como sucedió en estos días y se juntan dos procedimientos de estas características que llevan a pensar que hay un agravamiento de la situación, pero en realidad el flagelo siempre estuvo y tomamos intervenciones en casos similares a los que hoy se trabaja”, dijo el magistrado federal.

También destacó la amplia jurisdicción de tiene el Juzgado en toda la provincia, con causas Federales en diferentes ciudades, resaltando que el contar con fuerzas de seguridad en Concepción, hace que se puedan desarrollar diferentes investigaciones, que muchas veces los lleva a seguirlas fuera de esa jurisdicción para llegar a fondo.

“La situación de alerta con el narcotráfico en esta zona, la vamos a tener siempre, porque si observan, la cantidad de micros larga distancia que son interceptados con droga en la Autovía, evidencia que estamos ante un canal de tráfico y lleva a otros procedimientos de mayor envergadura. La reiteración de estos procedimiento, nos da la pauta de que la zona es la utilizada para despacho”, relató.

Narcomenudeo

En relación a la implementación de la Ley Provincial de Narcomenudeo, dijo que “Me parece bien. Ustedes saben que nosotros tuvimos una contienda con la provincia, no muy feliz y ro reclamaba que la provincia debía y por todo o se dejaba todo como estaba y ahora la Provincia va por todo lo que le permite la Ley. Esto me parece bien y que se está trabajando correctamente. Hemos tendido reuniones para llevar consenso, con el procurador fiscal, los fiscales coordinadores y fiscales, para saber cómo proceder y no interferir con las investigaciones. Hasta ahora creo que se vieron buenos resultados y esperemos siga así”.

Mayores recursos

Seró fue claro al señalar que se necesitan mayores recursos para poder trabajar mejor, más allá de la necesidad de otros juzgados en la provincia. “Nosotros estamos trabajando con escasos recursos, pero quiero destacar que la Justicia Federal no debe verse con los ojos de Buenos Aires. A la Justicia en el interior, todo le cuesta 10 veces más que en Buenos Aires, por no contar con los medios suficientes o son menores, lo que insume mayores costos. No se si un Juzgado más pueda ser una solución, pero si podría llevar a descentralizar y eso sería en beneficio, pero estos problemas también los tienen las fuerza de seguridad.