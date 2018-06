Disponen prorrogas de prisión preventiva para dos personas

En la Sala de Audiencias de la OGA, de Concepción del Uruguay, ante la jueza de Garantías, Dra. Melisa María Ríos, se dispus la prorroga de prisión preventiva de un sujeto acusado de violación de domicilio.

La medida fue solicitada por el fiscal Auxiliar N° 1 -Dr. Mariano Budasoff, estando como imputado Rodolfo Gledes Cardozo, que es representado por el defensor Oficial, Dr. Nicolás José Gazali.

El fiscal dio lectura de los hechos atribuidos, relatando lo manifestado por la víctima, expresando que la Fiscalía debe solicitar la remisión de la causa a juicio y el Juzgado fijar audiencia de etapa intermedia.

Budasoff sostuvo que existe riesgo de entorpecimiento, interesando la Prisión Preventiva por el plazo de 15 días era necesaria.

A su turno, el doctor Gazali, se opuso a lo solicitado por Fiscalía, brindando sus fundamentos, alegando que no hay constancias de que Cardozo haya amenazado a nadie y no puede achacársele por lo que hiciera la víctima de autos, que las testimoniales ya se han recepcionado por lo que no tenía sentido disponer de la prórroga de la prisión preventiva.

Oídas las partes, la jueza hizo lugar a lo requerido por el fiscal y dispuso la prórroga de la prisión preventiva por los 15 días, haciéndole saber al fiscal que deberá presentar el escrito de Remisión a Juicio, por lo que Cardozo continuará alojado en dependencias de la Unidad Penal Nº 4.

Abuso de arma

Por otra parte, en la misma Sala, ero ante la jueza de Garantías, Dra. Alejandrina Herrero, se dispuso la prórroga de la prisión preventiva de un sujeto acusado de abuso de arma.

Se trató de Leonardo David Melgares, de 40 años de edad, quien es representado por el doctor José Pedro Peluffo.

La Instrucción Penal Preparatoria está en manos de la fiscal Auxiliar, doctora Ana María Presas, quien solicitó mantener la medida de prisión preventiva.

Fue así que la jueza, dispuso hacer lugar y resolvió disponer la prórroga de la prisión preventiva de Leonardo David Melgares, en orden los delitos de “Amenazas calificadas, abuso de armas y resistencia a la autoridad en concurso real” (art. 45, 55, 149 bis, 104 Y 239 CP), esto hasta la sentencia del Juicio Oral y Público y/o por el plazo de 60 días, lo que ocurra primero. Consecuentemente con ello, Melgares continuará alojado en dependencias de la Comisaría Primera de ciudad, a disposición de este Juzgado de Garantías y a disponibilidad de la Fiscalía actuante.