Defensores de Pronunciamieto y Defensores de la Carne clasificados

Se jugó una nueva jornada de la Primera Promocional y Defensores de Pronunciamiento junto a Defensores de la Carne lograron el objetivo de clasificar a la Etapa Final. Junto a Atlético Concepción son los tres que ya piensan en la pelea por el campeonato.

En cancha de Almagro se jugaron los partidos por la 10ª Fecha de la Zona A. Entre lo destacado de la jornada cuenta el triunfo de Defensores de Pronunciamiento, 3 a 2 sobre Deportivo Municipal, que le dio la clasificación a la Etapa Final al ganador.

Por su parte la Zona B pasó por San Justo, en cancha de Unión y Recreo se disputó la 9ª Fecha. El líder del grupo Defensores de la Carne obtuvo una importante victoria por 4 a 3 sobre Granate que lo ubica en el cuadro de privilegio de los que disputarán la pelea por el campeonato.

Síntesis

Zona A

Cancha: Almagro

Organizó: San Cayetano

Apolo Concepción 1 – San Cayetano 1

Goles: Andrés García (AC); David Ruíz (SC)

Racing 6 – UOCRA FC 3

Goles: Osvaldo Bustos-2-, Jorge Churruarin-2- y Lautaro Musico-2- (R); Fabián Ledesma, Juan Rodríguez y Gerardo Almada (U)

Expulsados: Exequiel Olivera (R); Héctor Tesore y Gerardo Almada (U)

Atlético Concepción 3 – Pipas FC 0

Goles: Sebastián Girauld-2- y Cristian Ekertt (AC)

Boca Juniors (CE) 5 – PVC 0

Goles: Walter Ríos-2-, Martín Poggio, Federico González y Cristian González (BJ)

Defensores 1 vs. Isotopos 1

Goles: Gustavo Molinari (D); Federico Stecklain (I)

Deportivo Municipal 2 – Deportivo Pronunciamiento 3

Goles: Eduardo Velázquez-2- (DM); Gustavo Fernández-3- (DP)

Árbitros: Fernando Díaz, Juan Castel y Agustín Zamaniego

Zona B

Cancha: Unión y Recreo de San Justo

Organizó: San Miguel

Villa Sol 3 – La Unión 0

Goles: Lucas Aguiar-2- y Jorge Machado (VS)

Expulsado: Bruno Suárez (VS); Brian Villalba (LU)

Nacional 2 – Mensana 3

Goles: Cristian Flores y Exequiel Rodríguez (N); Hugo Ocampo, Juan Moren y Juan Musico (M)

Titán 0 – Libertad 1

Gol: Rodrigo Perdomo (L)

Expulsado: Carlos Ferreyra (T)

Defensores del Malvinas 3 – Metegol 0

Goles: Lucas Suárez-2- y Nazareno Berón (DM)

San Miguel 3 – Los Gorilas 2

Goles: Juan Ojeda-2- y Martín Martínez (SM); Federico Aguiar-2- (LG)

Expulsado: Leonardo Polito (LG)

Defensores de la Carne 4 – Granate 3

Goles: Gastón Barral-2-, Eric Robina y Nicasio Rodríguez (DC); Cristian Quintana-2- y Federico Zanandrea (G)

Árbitros: Matías Mendoza, Daniel Voisard y Juan Carlos Ardetti

Posiciones

Zona A Pts. PJ G E P GF GC DF 1 Atlético Concepción © 28 10 9 1 0 25 4 21 2 Deportivo Pronunciamiento © 22 10 7 1 2 12 8 4 3 Boca Juniors (C.E.) 19 10 6 1 3 18 5 13 4 Deportivo Municipal 18 10 5 3 2 19 13 6 5 Racing 17 10 5 2 3 20 13 7 6 Pipas F.C. 16 10 5 1 4 18 12 6 7 San Cayetano 13 10 3 4 3 14 13 1 8 UOCRA F.C. 11 10 3 2 5 9 25 -16 9 Defensores 8 10 1 5 4 11 14 -3 10 Apolo Concepción 5 10 1 2 7 9 21 -12 11 PVC 5 10 0 5 5 6 18 -12 12 Isotopos 3 10 0 3 7 5 20 -15 Zona B Pts. PJ G E P GF GC DF 1 Defensores de la Carne © 22 9 7 1 1 18 8 10 2 Defensores del Malvinas 17 9 5 2 2 16 7 9 3 Los Gorilas 15 9 4 3 2 11 8 3 4 Villa Sol 14 9 3 5 1 13 7 6 5 Libertad 14 9 4 2 3 11 8 3 6 Metegol 11 9 2 5 2 8 10 -2 7 Nacional 11 9 3 2 4 10 14 -4 8 Titán 9 9 1 6 2 8 9 -1 9 Granate 8 9 2 2 5 12 16 -4 10 Mensana 7 9 1 4 4 10 14 -4 11 San Miguel 7 9 2 1 6 15 22 -7 12 La Unión 7 9 2 1 6 7 18 -11



Próxima Fecha

11ª Zona A

UOCRA F.C. vs. Deportivo Municipal

Deportivo Pronunciamiento vs. Defensores

Isotopos vs. Boca Juniors (C:E.)

PVC vs. Apolo Concepción

San Cayetano vs. Atlético Concepción

Pipas F.C. vs. Racing

10ª Zona B

La Carne vs. Defensores de Malvinas

Granate vs. Villa Sol

La Unión vs. Titán

Libertad vs. San Miguel

Los Gorilas vs. Nacional

Mensana vs. Metegol