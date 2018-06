Cuneo Libarona anticipó que apelarán el procesamiento de Varisco

El abogado defensor del intendente Sergio Varsico, Mariano Cuneo Libarona, brindó una entrevista radial y anticipó que, dentro del plazo de tres días que prevé la Justicia, apelarán el procesamiento dispuesto contra el presidente municipal. Además, tildó al juez federal Leandro Ríos de “cabeza dura” y lo acusó de no conocer bien el expediente: “O no leen o hay algo raro”, dijo.

“Me da un poco de malhumor el estar atrás de los hechos desde que asumimos la defensa, cuando ya había declarado el intendente y corrían los plazos del procesamiento, con un juez cabeza dura que creía que era autor y no conoce bien el expediente”, introdujo Cuneo Libarona, entrevistado por la radio pública municipal de Paraná, que depende del gobierno de Varisco.

“Vamos a apelar el fallo porque esta clarísima su inocencia. O no leen o hay algo raro. Espero que no haya nada raro. Vamos a ver el procesamiento y seguiremos defendiendo. Algún día esto se va a dar vuelta y va a ser un escándalo”, vaticinó.

El letrado contó que “Varisco le puso adelante al juez la organización y le dijo ‘juez, haga’”, pero cuestionó que “el juez no hizo”. Ante ello, anticipó: “Lamentablemente, lo vamos a hacer nosotros. Él explicó que X es tal persona, que CH es tal persona, que D es tal persona. Mostró que estaba en un acto en Concordia, desbarató todo lo que el juez tiene en la cabeza. Por eso digo que este fallo es muy raro”, insistió.

“Esto es apelable ante la Cámara de Paraná. Pero acá hay que hacer un juicio oral y rápido con un tribunal imparcial y apolítico, como me dicen que es el de Paraná. Ahí va a quedar todo claro. Mientras, el daño que están causando es tremendo, pero se va a aclarar y van a pasar de justos a pecadores”, expuso Cuneo Libarona.

Luego, describió: “Acá hay un papelito que dice ‘Varisco’ y al lado una X entre paréntesis. Otro nombre y al lado otra letra, otro señor y al lado otra letra, el señor Gainza, que el van a tomar testimonial, y al lado otra letra. Y de todas las escuchas que están reservadas surge que hay un señor X del que hablan con el mismo monto que está en el papelito. Entonces, ahí está el señor X. Ahí está. Busquenló”, instó.

“Esto se cae a pedazos. Hay muchas escuchas de Celis que demuestran lo que pasó. Para mí el hecho es clarísimo y evidente. Entonces yo quiero leer que es lo que escribió el juez para entenderlo”, señaló luego.

Para el abogado, “hay un tema de naturaleza sociológica” en relación a la cobertura mediática del caso, especialmente en medios nacionales: “Todo lo que sea sexo, política, droga, noche, vende y es un tema de gran atracción social. También está en juego el tema de Cambiemos, del PRO, del gobierno nacional. Todo eso tienen atracción para el interés público”, precisó.

“No hay una escucha que involucre a Varisco. No hay ninguna conversación de Varisco propia que lo involucre, que son las que valen. No las de terceros. No hay secuestro de dorga que involucre a Varisco. No hay plata del financista o comprador Varisco. No hay testigos que lo involucren a Varisco”, enumeró más adelante.

“Me informaron anoche que hay un señor que conoce toda la organización que se presentó en el tribunal a declarar y le dijeron que no, que había mucho trabajo, que se fuera. Rechazaron a ese ciudadano que quería declarar. Hay cosas muy raras”, relató luego.

“Jurídicamente, el juez está chingando. Pone dos verbos típicos (adquirir y financiar) que son contradictorios. Está muy mal descripto el hecho. No se sabe bien qué se le imputa a Varisco”, agregó.

Según replicó Análisis, respecto a la mecánica de trabajo, describió: “Trabajo con dos muy buenos profesionales de allá, amigos de hace muchos años, y estamos on line, vía mail, en comunicación, y también con el intendente. Estamos trabajando de esa forma”.

Por último, reflexionó: “Estos juicios tienen tres características: el expediente, la opinión pública y la prensa, y otra cosa es lo que sucede políticamente. Llevo treinta y pico de años trabajando en este tipo de casos. Alguien puede ser absuelto en lo judicial, pero condenado en la opinión pública. Hay que tratar de triunfar en los tres ámbitos. Esa es la tarea del abogado. Yo querría que haya juicio oral mañana. Nosotros no dilatamos la investigación. La investigación es lenta, el juzgado está colapsado. Cuando hay personas detenidas, no puede pasar un año sin que haya juicio oral”, completó el letrado. (APFDigital)