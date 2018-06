Comienzan los Juegos Evita 2018

Calendario de Competencias de la Etapa Local de los “JUEGOS DEPORTIVOS EVITA 2018” que contara con la participación de 2.000 chicos inscriptos representando a instituciones educativas y deportivas de nuestra ciudad.-

LUNES 11/6 BASQUET 3×3 14:00 HS CLUB PARQUE SUR

MARTES 12/6 FUTBOL 11 SUB 14 MASCULINO 9:30HS Y FUTBOL 7 SUB 14 FEMENINO 10:30HS – CLUB ENGRANAJE

MIERCOLES 13/6 FUTBOL 11 SUB 16 MASCULINO 9:30HS Y FUTBOL 7 SUB 16 FEMENINO 10:30HS – CLUB ENGRANAJE

JUEVES 14/6 FUTBOL FINALES MASCULINO SUB 14 Y SUB 16 – 14:00HS – CLUB ENGRANAJE

LUNES 18/6 VOLEY SUB 15 FEMENINO 9:00HS CEF N° 3

MARTES 19/6 VOLEY SUB 15 MASCULINO 9:00HS CEF N° 3

JUEVES 21/6 VOLEY SUB 17 FEMENINO 9:00HS CEF N° 3

VIERNES 22/6 VOLEY SUB 17 MASCULINO 9:00HS CEF N° 3

MIERCOLES 27/6 AJEDREZ, BEACH VOLEY Y TENIS DE MESA

JUEVES 28/06 CELEBRACIÓN DEL “DIA OLIMPICO DE ENTRE RIOS” CEF N° 3 – 13,30 HS

LUNES 2/7 HANDBALL SUB 16 FEMENINO 9:00 HS CEF 3

MARTES 3/7 HANDBALL SUB 16 MASCULINO 9:00HS CEF 3

JUEVES 5/7 HOCKEY SUB 14 Y SUB 16 FEMENINO Y MASCULINO (Departamental) y NATACION SUB 14 MASCULINO Y FEMENINO – CLUB REGATAS 9,30 HS

MIERCOLES 25/07 ATLETISMO SUB 14 FEM. Y MASC. “JUEGOS EVITA” E “INTERCOLEGIAL” Y ATLETISMO ADAPTADO – CEF N° 3

VIERNES 27/07 ATLETISMO EVITA SUB 17 FEM. Y MASC. E INTERCOLEGIAL SUB 16 Y SUB 19.- CEF N° 3

MIERCOLES 01/08 ATLETISMO DEPARTAMENTAL SUB 14 Y SUB 17 MASCULINO Y FEMENINO Y DEPORTES ADAPTADOS – CEF N° 3