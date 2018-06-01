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Ciclismo en Gualeguaychú


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El domingo 3 de junio dio inicio el Campeonato de Ciclismo Costa del Rio Uruguay en la ciudad de Gualeguaychu organizado por el Club Ciclista Argentino y la fiscalizacion a cargo de ACRU, con presencia de ciclistas de las ciudades de: Gualeguay, Victoria, Nogoya, Villaguay, Basavilbaso, C.del Uruguay, Gualeguaychu ,Buenos Aires y Mercedes ROU.-

Los ciclistas de nuestro club estuvieron presentes en buen numero con buenos resultados, destacada Mariela Elola con 2 podio en diferentes categorias.-

Clasificaciones por categoria:

Infantil 2006/2007: Santiago Martinez (2)
Master D: Jorge Talamo (2),Mariela Elola (3), Oscar Elola (4) y Daniel Oreste Benitez (5)
Master C: Mariela Elola (4)
Master B: Octavio Vence (4) Daniel Benitez (5) Gustavo Deri (6), Marcelo Benitez y Alfredo Palazzi.-
CLASIFICACIONES.-

CATEGORIA ELITE SUB 23 JRS y MASTER  A

1 EXEQUIEL BAUER – GUALEGUAYCHU

2 ANTONIO VIOLLAZ  – GUALEGUAYCHU

3 ALEJANDRO BAUER – GUALEGUAYCHU

4 PABLO LONARDI – BASAVILBASO

5 JOEL  RODRIGUEZ – GUALEGUAYCHU

6 FRANCISCO ASCAINO – BASAVILBASO

 

CATEGORIA MASTER B

1 FEDERICO  CORSICH – VICTORIA

2 JOSÉ A. BARRAGAN – BS.AS.

3 ADRIAN BALLESTEROS  –  VILLAGUAY

4 OCTAVIO VENCE – C. DEL URUGUAY

5 DANIEL BENITEZ – C. DEL URUGUAY

6 GUSTAVO DERI – C. DEL URUGUAY

 

CATEGORIA MASTER  C

1 PABLO OTERO – GUALEGUAYCHU

2 RUBEN BOSSIO – GUALEGUAYCHU

3 PABLO ARIAS –  R. O DEL URUGUAY

4 MARIELA ELOLA  – C. DEL URUGUAY

5 ALFREDO ALMEIDA – GUALEGUAYCHU

6 FRANCISCO ARNOLFI – GUALEGUAYCHU

 

CATEGORIA MASTER  D/E Y DAMAS

1 FRANCISCO ARNOLFI  – GUALEGUAYCHU

2 JORGE TALAMO –  C. DEL URUGUAY

3 MARIELA ELOLA – C. DEL URUGUAY

4 OSCAR ELOLA – C. DEL URUGUAY

5 DANIEL BENITEZ – C. DEL URUGUAY

 

CATEGORIA PROMOCIONAL

1 EMILIANO SÁNCHEZ  – VILLAGUAY

2 BRUNO GALVAN – GUALEGUAYCHU

3 ALAN GONZALEZ  – GUALEGUAYCHU

4 BENJAMIN RODRIGUEZ – GUALEGUAYCHU

5 RODRIGO CAMPESTRINI  – GUALEGUAYCHU

6 SEBASTIAN BAUER –  GUALEGUAYCHU

 

CATEGORIA RUEDITAS

1 MARCOS ROMERO – NOGOYA

2 DANTES SILVERA – GUALEGUAYCHU  

 

CATEGORIA  AÑO 2012/2013

1 JEREMIA MEDINA – VILLAGUAY

2 VALENTIN GOMEZ  – VILLAGUAY

 

CATEGORIA  2010/2011

1 IRINEO SILVERA – GUALEGUAYCHU

 

CATEGORIA 2008/2009

1 DALILA ROMERO – NOGOYA

 

CATEGORIA  2006/2007

1 VALENTINO AVILE – GUALEGUAYCHU

2 SANTIAGO MARTÍNEZ – C. DEL URUGUAY

3 NICOLÁS HADDAD  – GUALEGUAYCHU

4 PATRICIO SIERRA – NOGOYA

 

CATEGORIA NOVICIO

1 PEDRO ALBORNOZ  – VICTORIA

2 REINALDO ALBORNOZ – VICTORIA

3 FRANCO MOLINA BOZZANI – GUALEGUAY