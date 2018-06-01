Ciclismo en Gualeguaychú
El domingo 3 de junio dio inicio el Campeonato de Ciclismo Costa del Rio Uruguay en la ciudad de Gualeguaychu organizado por el Club Ciclista Argentino y la fiscalizacion a cargo de ACRU, con presencia de ciclistas de las ciudades de: Gualeguay, Victoria, Nogoya, Villaguay, Basavilbaso, C.del Uruguay, Gualeguaychu ,Buenos Aires y Mercedes ROU.-
Los ciclistas de nuestro club estuvieron presentes en buen numero con buenos resultados, destacada Mariela Elola con 2 podio en diferentes categorias.-
Clasificaciones por categoria:
CATEGORIA ELITE SUB 23 JRS y MASTER A
1 EXEQUIEL BAUER – GUALEGUAYCHU
2 ANTONIO VIOLLAZ – GUALEGUAYCHU
3 ALEJANDRO BAUER – GUALEGUAYCHU
4 PABLO LONARDI – BASAVILBASO
5 JOEL RODRIGUEZ – GUALEGUAYCHU
6 FRANCISCO ASCAINO – BASAVILBASO
CATEGORIA MASTER B
1 FEDERICO CORSICH – VICTORIA
2 JOSÉ A. BARRAGAN – BS.AS.
3 ADRIAN BALLESTEROS – VILLAGUAY
4 OCTAVIO VENCE – C. DEL URUGUAY
5 DANIEL BENITEZ – C. DEL URUGUAY
6 GUSTAVO DERI – C. DEL URUGUAY
CATEGORIA MASTER C
1 PABLO OTERO – GUALEGUAYCHU
2 RUBEN BOSSIO – GUALEGUAYCHU
3 PABLO ARIAS – R. O DEL URUGUAY
4 MARIELA ELOLA – C. DEL URUGUAY
5 ALFREDO ALMEIDA – GUALEGUAYCHU
6 FRANCISCO ARNOLFI – GUALEGUAYCHU
CATEGORIA MASTER D/E Y DAMAS
1 FRANCISCO ARNOLFI – GUALEGUAYCHU
2 JORGE TALAMO – C. DEL URUGUAY
3 MARIELA ELOLA – C. DEL URUGUAY
4 OSCAR ELOLA – C. DEL URUGUAY
5 DANIEL BENITEZ – C. DEL URUGUAY
CATEGORIA PROMOCIONAL
1 EMILIANO SÁNCHEZ – VILLAGUAY
2 BRUNO GALVAN – GUALEGUAYCHU
3 ALAN GONZALEZ – GUALEGUAYCHU
4 BENJAMIN RODRIGUEZ – GUALEGUAYCHU
5 RODRIGO CAMPESTRINI – GUALEGUAYCHU
6 SEBASTIAN BAUER – GUALEGUAYCHU
CATEGORIA RUEDITAS
1 MARCOS ROMERO – NOGOYA
2 DANTES SILVERA – GUALEGUAYCHU
CATEGORIA AÑO 2012/2013
1 JEREMIA MEDINA – VILLAGUAY
2 VALENTIN GOMEZ – VILLAGUAY
CATEGORIA 2010/2011
1 IRINEO SILVERA – GUALEGUAYCHU
CATEGORIA 2008/2009
1 DALILA ROMERO – NOGOYA
CATEGORIA 2006/2007
1 VALENTINO AVILE – GUALEGUAYCHU
2 SANTIAGO MARTÍNEZ – C. DEL URUGUAY
3 NICOLÁS HADDAD – GUALEGUAYCHU
4 PATRICIO SIERRA – NOGOYA
CATEGORIA NOVICIO
1 PEDRO ALBORNOZ – VICTORIA
2 REINALDO ALBORNOZ – VICTORIA
3 FRANCO MOLINA BOZZANI – GUALEGUAY