Caso Rognoni: Declaró el hijo de la víctima y contó sobre el estado en el que quedó su madre

La segunda jornada del juicio contra Diego Enrique Rognoni (39) no fue un más en lo que será el resto del debate, ya que el viernes estuvo presente Rodrigo Martin, hijo de la mujer asaltada y golpeada brutalmente por este individuo y contó todo los padecimientos de la víctima y las consecuencias físicas y psicológicas por el salvaje episodio.

El Tribunal integrado por los vocales, Rubén Chaia, Fabián López Moras y Mariano Martínez, escuchó atentamente al testigo presentado por parte del fiscal Fernando Martínez Uncal, que hizo una serie de preguntas, que fueron respondidas con relatos muy claros que reflejaban la triste realidad de la víctima Soledad Bruno de 74 años de edad.

Cabe recordar que la septuagenaria fue atacada a golpes por el delincuente, quien fue a robar a su vivienda, hecho ocurrido en horas de la tarde del 10 de noviembre pasado, tras entrar al domicilio de calles Posadas y 14 del Oeste.

Soledad Bruno sufrió fracturas en el rostro que demandaron cirugías y estuvo a punto de perder la vida, a raíz de los hematomas internos que obligaron a que sea entubada y sometida a una traqueotomía, complicándose su salud con infecciones.

El hijo contó que fue un largo tiempo el que transcurrió hasta que la retiraron del hospital, pero desde entonces recibe permanentes cuidados y cuenta con una enfermera, y que no puede movilizarse por sí sola y mucho menos trasladarse, debiendo recibir ayuda hasta para comer.

“Le cambió la vida y ella sabe que ya no será la misma y no podrá regresar a su casa. Sabe del juicio, pero no quiso venir a presenciarlo. Esto nos perjudicó a todos, ya que nos cambió el ritmo de vida normal porque tenemos que atenderla permanentemente”, contó Rodrigo Martín en uno de los pasajes de su declaración, mientras que el acusado escuchaba el relato ubicado en el fondo de la sala de Audiencias, custodiado por dos efectivos policiales, pero con un semblante que no demostraba signos de arrepentimiento alguno.

Tras el extenso y detallado relato del hijo de Soledad Bruno, declaró el médico forense Adrian Siemens, quien fue contundente al describir las lesiones sufridas por la mujer y las consecuencias que le dejó la brutal golpiza del asaltante.

Luego se presentaron otros testigos pero estos eran solicitados por la fiscal Ana Presas, por otras causas que afronta Rognoni, como ser violencia de género, amenazas y daños, entre otras.

El juicio pasó a cuarto intermedio y continuará el martes próximo, con numerosos testigos que restan deponer ante el Tribunal.

Es importante recordar que Rognoni, deberá afrontar finalmente los cargos de “Robo calificado por lesiones graves”, que contempla penas de 5 a 15 años de prisión, en la causa más grave entro otros 9 delitos imputados.