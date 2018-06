Caso Pastorizzo: Está identificado quien realizó coacciones al fiscal Rondoni Caffa y su detención es inminente

La persona que realizó coacciones agravadas al fiscal Sergio Rondoni Caffa (quien llevó adelante la Investigación Penal Preparatoria del homicidio de Fernando Pastorizzo), ya estaría identificado y se espera de un momento a otro su detención.

Se trata de un profesional de Buenos Aires, quien a través de las redes sociales realizó amenazas a través del Messenger de Facebook a los perfiles de Rondoni Caffa y de su esposa.

Al fiscal le escribió el martes, luego de la clausura de los alegatos y del fin del debate que se le sigue a Nahir Galarza por el homicidio agravado de su ex pareja Fernando Pastorizzo: “Tené cuidado de no aparecer con un tiro en la cabeza”. Mientras que a su mejor le escribió: “Van a tener un problema muy serio. Tu marido es un machista” h de p y “tengo preparada una investigación con los sobre sueldos que cobró de unos narcos, ojo”.

Los investigadores confiaron a EL ARGENTINO que esta persona vive en Buenos Aires, es profesional y por eso se solicitó la colaboración de la Policía de esa jurisdicción, para corroborar los domicilios donde podría pernoctar.

Además, la Fiscalía está esperando los informes de Google y de las empresas de celulares, cuya información también será analizada con el área de Delitos Informáticos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y Criminalística de Paraná.

Lo que se pudo determinar es que la página de Facebook utilizada para realizar estas coacciones agravadas se activó utilizando un número de celular y un correo electrónico; y esa fue la huella que esta persona dejó para su localización.

Además, trascendió que esta persona intentó en varias oportunidades (el miércoles y ayer) comunicarse con el fiscal Sergio Rondoni Caffa, llamando al teléfono del Ministerio Público Fiscal pero esa comunicación no se consumó por orden de la fiscal Bartolo.

Para la fiscal que lleva adelante la investigación de nada sirven las disculpas, sin antes responder por la autoría de un supuesto delito que es grave: coacciones agravadas por ser anónimas, cuya pena mínima es de cinco años y la máxima diez años y por lo tanto no admite prisión condicional.

La detención de esta persona sería inminente, de acuerdo al avance que ha logrado la investigación para detectar su identidad, además de las propias llamadas realizadas a Fiscalía en las últimas 48 horas.

Adhesión

La lista “Independencia y Participación” de la Asociación de Magistrado y Funcionarios del Poder Judicial de Entre Ríos, cuyo candidato es Mariano López, se solidarizó de inmediato con el fiscal Rondoni Caffa y expresaron “que no se puede tolerar que un funcionario judicial reciba esta clase de coacciones” y confiaron que el Ministerio Público Fiscal llegará hasta sus últimas consecuencias para dar con el autor de dichas amenazas.