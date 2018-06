Almagro se quedó con el Clásico ante Parque

Con gol de Gabriel Padilla en la segunda etapa, el Taita derrotó 1 a 0 a Parque Sur y festejó una nueva victoria en el clásico barrial más relevante de nuestro fútbol. Se jugó en cancha de Engranaje ante una multitud.

Lamentablemente hubo serios incidentes dentro y fuera de la cancha entre hinchas de Parque Sur y de estos con la Policía (ver nota a parte) . En Los Ceibos igualaron 2 a 2 Agrario Rocamora y San José.

Llegó el día. Finalmente Parque Sur y Almagro se enfrentaron en cancha de Engranaje en el juego que tenían pendiente desde la 1ª Fecha del Apertura “Héctor Miño”. Como era de esperar, una multitud se hizo presente en Villa Sol, poniéndole color y calor a la nublada tarde del domingo uruguayense, dejando en claro una vez más que por estos tiempos es el partido de mayor convocatoria del fútbol local. Lo ganó Almagro 1 a 0 con gol de Gabriel Padilla.

El juego devolvió poco desde el campo, la expectativa y el marcó fueron enormes, mientras que el partido fue opuestamente proporcional a ello.

Pero era un clásico, y como tal, no le faltó de lo otro. La entrega y las ganas.

En este contexto Parque fue el que intentó jugar un poco más. Desde la presencia de Vázquez en la mitad de la cancha, aguantando y recuperando para intentar comenzar a jugar con Ardaiz y Ardetti, aunque manejando más tiempo el balón careció de profundidad. La más clara estuvo en los pies del “Loncho” Rodríguez, mano a mano con Germanier, que tapó de manera brillante.

Almagro tuvo un par de intentos de Gabriel Monzón con remates desde media distancia, uno que pegó en la parte exterior de la red y un tiro libre que se resolvió con el arquero Irisarri tapando abajo y López mandaron al córner.

La segunda etapa arrancó nuevamente con Parque codeándose con el gol, en base a centros complicó pero se agigantó la figura de Germanier. El uno aurinegro se quedó con sendos cabezazos de Tournour y una media vuelta de Váldez que buscaban destino de red. Enfrente Brian Monzón armó una linda jugada y dejó mano a mano a Saavedra que avisó, definiendo mal y afuera.

Llegó el minuto 28’, que definió el juego, quizás en el mejor momento del Sureño en el partido. Pelota a la derecha para Brian Monzón, desborde en velocidad y centro perfecto para la entrada de Gabriel Padilla que definió de manera fantástica, derechazo a la carrera que le rompió el arco a Irisarri y locura desatada.

Hasta el final lo busco el Sureño para empatarlo, pero Germanier estuvo intratable y lo impidió, en la última bola del juego jugándose entero entre varias piernas rivales.

Legó el pitazo final de Vereda y el festejo viajó hacia el noroeste de la ciudad.

Incidentes. A pocos minutos del final del partido, un grupo de hinchas de Parque Sur protagonizaron serios incidentes peleándose entre ellos, mientras el grueso de la gente sureña miraba preocupada y se aislaba de los revoltosos. Fueron varios los focos de conflicto que la policía fue controlando poco a poco.

Luego de finalizado el partido los incidentes continuaron en la avenida Uncal, donde el mismo grupo minúsculo se enfrentó con la policía. Trasladándose luego a la guardia del hospital Urquiza, donde ingresó un joven con una herida de arma blanca, aparentemente producto de los primeros incidentes, allí se habrían realizado detenciones.

Igualdad en colonia Los Ceibos. En el interior del Departamento se jugó el pendiente de la 6ª Fecha entre Agrario Rocamora y San José, igualaron 2 a 2. En el primer tiempo lo ganaba el dueño de casa 2 a 0 con goles de Iván Davrieux y Martín Mete. En la segunda etapa logró la igualdad el Sanjo con los tantos de Mauro Segovia, luego expulsado, y Franco Pérez.

Síntesis

Parque Sur 0 – Almagro 1

Gol: ST: 28’ Gabriel Padilla (A)

Parque Sur: Maximiliano Irisarri, Jorge López, Lautaro Perujo, Alexis Chesini, Emiliano Ardaiz, Javier Vázquez, Alan Tournour, Nicolás Maidana, Carlos Rodríguez, Maximiliano Ardetti y Jorge Valdez DT: Marcelo Reynoso

Almagro: Oscar Germanier, Nicolás Gómez, Iván Guimaraens, Miguel Aguiar, Miguel Ferrari, Jonathan Videla, Brian Monzón, Omar Avancini, Gabriel Padilla, Gabriel Monzón y Rodrigo Saavedra DT: Jorge Romero

Cambios: PT: 24’ Manuel Ibarra x J. Videla (A) ST: 12’ Ezequiel Casenave x Ibarra (A), 24’ Franco Videla x Ferrari (A) y Jonathan Beserer x Váldez (PS) y 38’ Daniel Carelli x Vázquez (PS)

No ingresaron: Walter Ayala, Martín Baron, Agustín Anselmino, Jesús Ríos y Alan Ramírez (PS); Nahuel Saavedra, Juan Ayala, Gerardo Lagraña y Nazareno Monzón (A)

Árbitro: César Vereda

Asistentes: Cristian Debrabandere y Matías Mendoza

Cancha: Engranaje

3ª División – Parque Sur 0 – Almagro 1

4ª División – Parque Sur 0 – Almagro 2 (jugado el 9-6-18)

Veteranos – Parque Sur 2 – Almagro 2 (jugado el 9-6-18)

Agrario Rocamora 2 – San José 2

Goles: PT: Iván Davrieux y Martín Mete (AR) ST: Mauro Segovia y Franco Pérez (SJ)

Expulsado: ST: Mauro Segovia (SJ)

Árbitro: Juan Moser

Asistentes: Gustavo Pérez y Miguel Pérez

Cancha: Agrario Rocamora

4ª División – Agrario Rocamora 2 – San José 0

3ª División – Agrario Rocamora 1 – San José 1

Posiciones

Equipos Pts. PJ G E P GF GC DF 1 Gimnasia 25 9 8 1 0 27 7 20 2 Atlético Uruguay 24 9 8 0 1 33 9 24 3 Agrario Rocamora 18 9 5 3 1 16 9 7 4 Parque Sur 16 9 5 1 3 17 13 4 5 Almagro (1) 15 8 5 0 3 13 11 2 6 María Auxiliadora (1) 12 8 3 3 2 14 14 0 7 San José 11 9 3 2 4 11 15 -4 8 Rivadavia 9 9 2 3 4 9 12 -3 9 La China 7 9 2 1 6 13 24 -11 10 Lanús 5 9 1 2 6 7 20 -13 11 Atlético Colonia Elía 5 9 1 2 6 5 20 -15 12 Engranaje 3 9 1 0 8 8 19 -11 (1) Pendiente el partido de la 9° Fecha

Próxima Fecha (10ª)

Almagro vs. San José

María Auxiliadora vs. Atlético Colonia Elía

Agrario Rocamora vs. Parque Sur

Atlético Uruguay vs. Rivadavia

Engranaje vs. La China

Gimnasia vs. Lanús