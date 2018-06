Agustín Rossi: “Debemos volver a ser la esperanza para nuestro pueblo”

El diputado nacional Agustín Rossi (FPV-Santa Fe) se presentó ayer al mediodía ante una multitud que colmó el salón del Sindicato de la Carne de Concepción del Uruguay. Durante el discurso reclamó la unidad de todos los sectores políticos del peronismo para las elecciones generales del año próximo.

El intendente José Lauritto y el Diputado Nacional Julio Solanas, dieron la bienvenida a Rossi: “La verdad es que lo primero que quiero es agradecerles a todos los compañeros que han llegado hoy hasta aquí. Agradecerles enormemente a los compañeros, porque este acto no tiene dueños. Este acto es para que entendamos que a la gente hay que devolverle la esperanza, hay que darle una alternativa en la que se sienta comprendida y acompañada. Y Por eso le agradecemos a los compañeros que hoy están aquí”, señaló Lauritto.

Con duros cuestionamientos al “Gobierno Neoliberal que está destruyendo la capacidad productiva de este país”, Julio Solanas antes que Rossi afirmó que “El responsable de esta terrible crisis económica que hoy sufren los argentinos tiene nombre y apellido: es Mauricio Macri”.

Con la frente en alto

A su turno, el Chivo Rossi agradeció especialmente “Al compañero Lauritto, porque me tocó compartir una banca en el Congreso de la Nación allá por el 2005 y porque es una alegría hoy volver acá a Concepción del Uruguay y encontrarlo conduciendo los destinos y la política de esta hermosa ciudad que es cuna de nuestra historia, es cuna de nuestra organización nacional y tal vez eso sea una señal”, destacó.

“Compañeros, a lo largo y a lo ancho del país venimos observando lo mismo: la gente está sufriendo esta crisis. Ya no pueden hablar más de la herencia, ya nadie les cree. Es hora de salir a la calle con la frente bien alta. Nos aguantamos 2 años y medio en los que nos han tildado de todo, pero saben una cosa compañeros? Nosotros debemos estar muy tranquilos, en los 12 años de gobierno, NUNCA tomamos una medida que fuera en contra de los trabajadores, ni una sola. Ellos que se la vienen a dar de paladines de la moral, y de lo único que pueden hablar es de cuentas off shore, bicicletas financieras y deuda, deuda y más deuda. Pero claro, los únicos beneficiarios son sus amigos de la banca financiera”

“El gobierno de Mauricio Macri está en una franca caída de credibilidad, empezaron a perder la credibilidad allá por diciembre del año pasado cuando se sancionó la reforma previsional y le sacaron $ 100.000 millones a los jubilados y pensionados. Después siguieron con los escándalos de los ministros, Tríaca, Dujovne, Caputo y de vuelta Dujovne y después Aranguren”, añadió.

Más adelante, sostuvo que posteriormente tuvo lugar la crisis económica. “Todos sabíamos que en Argentina ingresaban capitales golondrinas y esos capitales no tiene patria ni bandera No venían para la producción, no venían para el trabajo; venían para especular y convirtieron a la Argentina en una gran timba financiera”, sostuvo Rossi.

Hacia la Unidad

Rossi destacó que vienen tiempos de consenso y diálogo que puedan transformarse en una esperanza y una expectativa real para la gente: “Vamos a necesitar como nunca un gobierno de unidad nacional, tendrán que estar representados todos los sectores populares, todos los sectores políticos, todos los que quieran construir una Argentina que retome y proteja los valores que hicieron a este país grande”, añadió Rossi.

“De hecho cuando hablamos, la unidad no es una suma de dirigentes, la unidad no son acuerdos cupulares, la unidad tiene que ser del pueblo argentino para derrotar a la derecha que gobierna en contra de los intereses populares. Vamos a necesitar el esfuerzo de todos para sacar a la Argentina adelante. Vamos a necesitar como nunca un gobierno de unidad nacional”, añadió Rossi.

“A este país no lo hicieron grande los que especulan, lo hicieron grande los que producen y los que trabajan, lo hicieron grande los trabajadores y los que invierten su capital para generar riqueza en este país”, manifestó.

“Lo que necesitamos es volver a construir una idea de país distinto al que nos ofrecen. Canallescamente, el Presidente dice que este es el único camino posible. Es mentira, hay otro camino posible. No se puede condenar siempre al sufrimiento al pueblo argentino. Ellos generaron esta crisis, que la paguen ellos. Que no se la hagan caer en las espaldas del pueblo argentino, que la paguen con toda la guita que se están llevando a los paraísos fiscales, esos mismos bancos donde esconden la plata del narcotráfico, de la trata de personas de la venta ilegal de armas y que es donde tienen la plata todos los amigos de Mauricio”, sostuvo el diputado.