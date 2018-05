VILLAGUAY SE LUCIÓ EN LA FERIA DEL LIBRO DE BUENOS AIRES

La municipalidad de Villaguay presentó el sábado por la tarde en la Feria Internacional del Libro, en Buenos Aires, su colección “Los Nuestros”, compuesta hasta el momento por nueve libros que rescatan la obra de autores ilustres de la ciudad, como así también parte de su historia y de sus personajes.

Tras la apertura que efectuó el secretario de Turismo, Desarrollo y Medio Ambiente, Manuel Servando Esquivel, la intendenta Claudia Monjo presidió la presentación de la colección, que generó un gran interés entre los visitantes del stand de la Editorial de Entre Ríos por su carácter prácticamente inédito.

“La gestión de Adrián generó esta propuesta con la intención de poner de relieve el riquísimo legado cultural de villaguayenses que se han destacado en su actividad. Y obviamente ahora hemos dado continuidad a la iniciativa, que con tanto profesionalismo viene coordinando Miguel Ángel Federik”, dijo la intendenta.

En el mismo plano se expresó la crítica de arte marplatense Malena Baqueiro, quien estuvo a cargo de la presentación del libro sobre la obra de la artista villaguayense Olga Blanc.

“Un pueblo que renuncia a su cultura, si no está muerto, está moribundo (…) Hoy estamos aquí celebrando lo contrario. El municipio de Villaguay tuvo y tiene la brillante iniciativa de reconocer, mostrar y rememorar las tareas emprendidas por sus coterráneos (…) Esta iniciativa es un hecho digno de loas y beneplácito. Demuestra cuán lejos está Villaguay de renunciar a su cultura y menos aún de extinguirse”, señaló Baqueiro.

Además de la intendenta Monjo y el secretario Manuel Esquivel, de la presentación participaron el subsecretario de Cultura de Entre Ríos, Germán Andrés Gómez; el director de la Editorial de Entre Ríos, José María Blanco y el ex intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, en cuya gestión se decidió poner en marcha la colección “Los Nuestros”. También participaron numerosos familiares de los dos autores homenajeados.

Durante la ceremonia se presentaron los dos últimos ejemplares de la colección: uno referido a Olga Blanc y otro acerca de la vida y obra de Juan Emiliano Carulla. Sobre este último, el encargado de reseñarlo fue el director de la “Los Nuestros”, Miguel Ángel Federik, quien ofreció una síntesis biográfica sobre el protagonista.

“Perteneció a una época en que aún la polémica era un género literario, y el respeto a los demás permitía que todos hablasen. Entonces, Juan Emiliano Carulla representa ese espíritu de época, pero también a un prestigioso médico, un destacado sociólogo, un hombre que se rodeó y fue amigo de personajes destacadísimos y que tuvo la hondura de un pensador político que creía y quería la grandeza de nuestro país”, reseñó.

En otro plano, Federik dijo sentirse orgulloso de haber sido honrado como coordinador general de esta colección “que recupera hombres y mujeres que hicieron a nuestra cultura y nuestro pensamiento”.

Y sostuvo que realizó esa tarea “desde la más amplia libertad: de pensamiento, de obras, de géneros, de tiempo. Y con una dignidad editorial que se puede comprobar esta misma tarde, comparando nuestros libros con cualquier de los que se comercializan en esta feria latinoamericana”.

Finalmente, “Beba” Carulla, hija de Emiliano, agradeció el homenaje que realizó Villaguay a su padre mediante la edición del libro. “Me emociona, me conmueve y me genera mucha gratitud ser parte de un homenaje que llevó muchísimo trabajo. En un momento donde todo es inmediatez, no tengo más que palabras de agradecimiento eterno por este tipo de iniciativas, que nos permiten revisionar el pasado y pensar un mejor futuro”, concluyó, visiblemente emocionada.