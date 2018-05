Toda la programación del fútbol local

Atlético Uruguay, el único líder que tiene el certamen recibirá el sábado a Lanús, su escolta, Gimnasia, será local de Parque Sur el domingo.

Se programó la 7ª Fecha del Apertura “Héctor Miño”, este capítulo tendrá su actividad desdoblada entre sábado y domingo, como viene ocurriendo habitualmente.

El sábado jugará el puntero Atlético Uruguay, en el Plazaola recibirá a Lanús, mientras que Almagro y Rivadavia se medirán en cancha de este último. Ambos juegos comenzarán a las 15:30.

El domingo se completará la fecha con cuatro partidos. Desde las 15:30 María Auxiliadora será local de Agrario Rocamora y San José, en cancha de Rivadavia, de La China.

Un rato más tarde, desde las 16:00, Gimnasia recibirá en el estadio Núñez a Parque Sur y Engranaje, en su reducto de Villa Sol, será anfitrión de Atlético Colonia Elía.

Programación

Sábado 12/05

Atlético Uruguay vs. Lanús

Horarios: 4ª División 10:30 * 3ª División 12:00 * Veteranos 14:00 * 1ª División 15:30

Cancha: Atlético Uruguay

Almagro vs. Rivadavia

Horarios: 3ª División 12:00 * 4ª División 14:00 * 1ª División 15:30

Cancha: Rivadavia

Domingo 13/05

María Auxiliadora vs. Agrario Rocamora

Horarios: 4ª División 10:30 * Veteranos 12:00 * 3ª División 13:30 * 1ª División 15:30

Cancha: María Auxiliadora

San José vs. La China

Horarios: Veteranos 10:30 * 4ª División 12:00 * 3ª División 13:30 * 1ª División 15:30

Cancha: Rivadavia

Gimnasia vs. Parque Sur

Horarios: Veteranos 11:00 * 4ª División 12:30 * 3ª División 14:00 * 1ª División 16:00

Cancha: Gimnasia

Engranaje vs. Atlético Colonia Elía

Horarios: 4ª División 12:30 * 3ª División 14:00 * 1ª División 16:00

Cancha: Engranaje

Torneo Apertura 2018 “Dora Silveria Coronel”

Programación 6ª Fecha

Domingo 13/05

Cancha: Almagro

Organiza: Don Bosco

10:30 María Auxiliadora vs. Parque Sur

11:20 Engranaje vs. Atlético Uruguay

12:40 Defensores del Oeste vs. Agrario Rocamora

14:00 Libertad vs. San Marcial

15:20 Unión y Recreo vs. Almagro

16:40 Boca Juniors (CE) vs. La China

18:00 Don Bosco vs. Gorilas

Torneo Apertura 2018 “Eugenio Eduardo Redruello”

Programación 3ª Fecha

Sábado 12/05

Cancha: Agrario Rocamora

Agrario Rocamora vs. Atlético Colonia Elía

15:00 8ª División (2006)

16:00 Categoría 2008

17:00 Categoría 2010 -Amistoso-

Cancha: María Auxiliadora

María Auxiliadora vs. Rivadavia

Principal

13:00 7ª División (2005)

14:00 Sub 15 (2003)

15:00 6ª División (2004)

16:00 8ª División (2006)

Auxiliar

13:00 Categoría 2008

13:50 Categoría 2010

14:40 Categoría 2009

15:30 Categoría 2007

16:20 Categoría 2011

17:10 Escuelita

Cancha: Don Bosco

Don Bosco vs. Atlético Uruguay

10:00 6ª División (2004)

11:00 8ª División (2006)

12:00 Sub 15 (2003)

13:00 7ª División (2005)

14:00 Categoría 2008

14:50 Categoría 2010

15:40 Categoría 2007

16:30 Categoría 2009

17:20 Categoría 2011

Cancha: Parque Sur

Parque Sur vs. Lanús

La China vs. Almagro

12:00 6ª División (2004) Parque Sur vs. Lanús

13:00 8ª División (2006) Parque Sur vs. Lanús

13:50 Categoría 2007 Parque Sur vs. Lanús

14:40 Categoría 2009 La China vs. Almagro

15:30 Escuelita Parque Sur vs. Lanús

16:10 Categoría 2008 La China vs. Lanús

16:50 Escuelita La China vs. Almagro

Cancha: Gimnasia

Gimnasia vs Engranaje

10:00 Sub 15 (2003)

11:00 7ª División (2005)

12:00 6ª División (2004)

13:00 8ª División (2006)

14:00 Categoría 2008

14:50 Escuelita 2012/13 – 1° Partido

15:10 Categoría 2009

16:00 Categoría 2007

16:50 Categoría 2010

17:20 Escuelita 2012/13 – 2° Partido

18:00 Categoría 2011