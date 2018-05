“Somos la renovación del socialismo”

Franco Barsotti encabeza las candidaturas de un importante grupo de jóvenes que, con el apoyo de los referentes locales, se proponen “renovar y engrandecer” al PS para encabezar una fuerte izquierda democrática “que se proponga gobernar”. Se oponen a cualquier acuerdo “con el macrismo o la derecha” e impulsan experiencias de organización cooperativa y “el rechazo al ajuste de Macri y de Bordet”.

Junto a Barsotti también integran la lista jóvenes compañeros/as como: Lara Esteve; Cynthia Godoy, Alejandra Pittón, Alejandro Zeballos y Cristian Degraf.

“Hemos visto a dos compañeros que han salido a decir que ‘no les dan lugar en el PS’ y que ‘ellos son la renovación’. Pero no es verdad. A ellos dos, Paulo González y Juan Carlos Melliard, durante diez años sí se les dio mucho lugar en el PS, ellos ocuparon lugares muy importantes, entre ellos: tuvieron a su cargo las Juventudes Socialistas, una agrupación estudiantil, la comisión de Diversidad, el MNR provincial, uno de ellos fue secretario de bloque en el Concejo Deliberante, los dos integraron la conducción departamental, provincial y nacional. Así que es mentira que no hayan tenido lugar. Sus desempeños en las áreas mencionadas estuvieron marcados por mentiras, constantes manejos irregulares y negociaciones que buscaban satisfacer intereses personales, sin importar el sector con el que se relacionen. Nosotros estamos parados en la vereda opuesta. Nuestra lista está compuesta por jóvenes muy valorados y respetados en el Partido y en otros espacios donde han participado, como el ámbito universitario, el sindicalismo docente y del área de la salud, los colectivos feministas y el cooperativismo”, enumeró.

“Por suerte, hemos encontrado en los compañeros y compañeras más experimentados, el apoyo para llevar adelante ese cambio y seguir renovando nuestro partido, haciéndolo más grande, más abierto y con más chances de gobernar, y aprovechando toda la importante historia y experiencia del PS, que incluye gestiones muy valiosas en el Concejo Deliberante de nuestra ciudad, como la de Verónica Magni (2011-2015); Pablo Pescio (2001-2003) y Américo Schvartzman en la Convención que reformó la Constitución provincial (2008)” explicó claramente Barsotti.

Y luego amplió, “por otro lado, nosotros rechazamos las alianzas que González y Meillard están impulsando, con Cambiemos, con sectores del macrismo local (PRO, UCR) y a la vez con charlas con un candidato a intendente del PJ, además de mostrarse en los medios con un empresario macrista”.

En ese sentido el joven Franco Barsotti recalcó que la lista que encabeza González cuenta con el apoyo de María Ema Bargagna, quien expresó abiertamente en instancias partidarias provinciales como nacionales que el PS entrerriano ingrese a Cambiemos.

Además recordó que la conducta irresponsable de Bargagna en elecciones anteriores, le implicó a nuestro Partido una dura sanción económica.

“Eso no es la nueva política, eso es lo que hacen los otros partidos, y si estamos en el PS es justamente para ser parte de una gran izquierda democrática, que crezca y gobierne, y no para hacer acuerdos bajo la mesa con la derecha en cualquiera de sus variantes. Por eso, mientras ellos se reúnen a escondidas y no tanto con la derecha, nosotros en cambio, impulsamos la creación de cooperativas, la organización de las mujeres y la solidaridad con los sectores más golpeados por el ajuste macrista”.