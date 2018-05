Sitio web “Concepción, historia y turismo”

Ya se encuentra habilitada para ser consultada el sitio web www.concepcionhistoriayturismo.com. El mismo es administrado y gestionado por Virginia Civetta y Carlos Ratto, ambos profesionales en turismo que llevan años dedicándose a la divulgación de la historia local y regional, sea esta la relacionada con los grandes hombres de nuestra región, por ejemplo Urquiza y Ramírez como de los acontecimientos cotidianos que conforman la cultura y el patrimonio local. Este sitio ha sido posible gracias al apoyo de Río Uruguay Seguros

Este emprendimiento, sin fines de lucro, tiene por objetivo el siguiente: “El fin de este sitio es poner al alcance de todos los interesados, de manera sencilla y amena, sean habitantes de la ciudad y la región o no, los aspectos más significativos que hacen de Concepción del Uruguay una ciudad con un significativo patrimonio histórico que se convierte en uno de sus recursos turísticos y recreativos más importantes y, a su vez, en orgullo de entrerrianos y argentinos”.

No obstante, toda riqueza histórica que posee nuestra ciudad y región, no se ha generado hasta el momento un sitio que reúna la mayor cantidad de información vinculada con los aspectos históricos de relevancia, pero también de aquellas personas, hechos, situaciones, lugares y edificios significativos para la historia local, y que a su vez, permita que diferentes autores, sean profesionales o aficionados, publiquen sus trabajos o sus recuerdos por esta vía, siendo huy internet uno de los canales más idóneos para recabar información en la actualidad.

Esta página esta compuestas de diferentes secciones, entre las cuales se pueden encontrar: La ciudad; Edificios y lugares (Monumentos históricos nacionales; Lugares históricos nacionales, Casas y edificios, Plazas y paseos, Comercios y publicidades, Tumbas y panteones, entre otros); El Turismo (La ciudad turística; Personas, Curiosidades y Hechos destacados), Monumentos (Monumento a Urquiza, Cristo de los Olivos, a los fundadores, etc.), Efemérides de C. del Uruguay; Las calles de C. del Uruguay; La Región (Destacamento de Calá; Museo de San Justo); Bibliografía y Plano de la ciudad, entre otras secciones.

Grupo de Facebook

Además, se ha generado en la red social Facebook un grupo abierto denominado “Concepción, historia y turismo”. El objetivo de este grupo es poner a disposición de los interesados, sean habitantes de la ciudad o la región y de los visitantes aspectos vinculados con la historia que puede ser vivida y visitada, edificios, monumentos, lugares, sitios históricos, etc. Con un breve relato e imágenes de diferentes épocas, incluso actuales, que motiven su posterior visita y conocimiento.

Además este grupo, pretende ser interactivo, ya que los diferentes miembros del grupo pueden opinar, comentar e incluso subir sus propios documentos al sitio de manera de poder ir socializando el patrimonio de todos los habitantes de la región.

Desde su apertura, este grupo ha alcanzado ya los 3000 miembros y las interactuaciones han llegado a más de 15.000, lo que indica la necesidad de contar con un espacio que reúna los rasgos más salientes de la historia local de los últimos 120 años.