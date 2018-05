Se realizó el acto oficial por el 1° de Mayo

Como cada 1° de Mayo, la Municipalidad de Concepción del Uruguay realizó el acto oficial para conmemorar el 165° Aniversario de la sanción de la Constitución Nacional Argentina y el 167° Aniversario del Pronunciamiento del Gral. Justo José de Urquiza, recordando además el Día Internacional de los Trabajadores.

La ceremonia se desarrolló en el salón de la Escuela Nº 3 Justo José de Urquiza, que cedió el espacio para desarrollar el acto ya que las inclemencias climáticas ponían riesgo sobre el lugar donde iba a realizarse el mismo: la Plaza Constitución.

Ante las autoridades civiles y militares, ante un importante marco de banderas de ceremonia, se desarrolló el acto que en un primer lugar tuvo la lectura de palabras alusivas a cargo de la alumna de sexto grado de la Escuela N° 4 “Teijeiro Martínez”, Guadalupe Gennari, quien dio detalles del “Difícil camino hacia una Constitución Nacional”

Posteriormente el profesor Celomar Argachá, integrante del Centro Cultural “Justo José de Urquiza”, brindó también palabras relacionadas a la fecha: “El 1º de Mayo de 1851, el General Urquiza a los pies de la pirámide que recuerda a Francisco Ramírez en la plaza principal de la ciudad, hizo leer el llamado Pronunciamiento contra la dictadura de Juan Manuel de Rosas. En realidad la palabra pronunciamiento empequeñece este trascendental hecho histórico. Ese día lo que estaba ocurriendo era una verdadera revolución al promover y exigir la organización jurídica del país… tan ansiada por los pactos federales y tan postergada por los terratenientes y hacendados de Buenos Aires”.

Además agregó: “Este acto de hoy tiene como objetivo no solo recordar todos estos hechos… sino especialmente rememorar que hace 165 años se cumplió un mandato histórico porque sin constitución no hay comunidad política pues allí están definidos los preceptos básicos y fundamentales, supremos, de la Nación. Estos hechos ponen al General Urquiza en el lugar de un iluminado prócer que puso los intereses del Estado por encima de los propios. Tuvo errores? Si, quien no los tiene… alguien dijo que el Sol tiene manchas… los desagradecidos hablarán de sus manchas, y los agradecidos, de su luz”.

Al finalizar las palabras alusivas, los presentes se trasladaron hasta el centro de la plaza Constitución, donde la gran Columna representa “la base de la nación”, y allí se colocaron ofrendas florales en nombre del Pueblo y Gobierno de la ciudad y otra en nombre del Centro Cultural Urquiza.