Se realizó el acto de Homenaje a la actuación de la Prefectura Naval Argentina en la Guerra de Malvinas
Se realizó este martes, en la Plaza de Ceremonias “Cabo Primero Julio Omar Benitez” de la Prefectura de Zona Bajo Uruguay una ceremonia en “Homenaje a la actuación de la Prefectura Naval Argentina en la Guerra de las Malvinas y conmemoración del combate Aeronaval del GC-83 “Rio Iguazu”
El acto fue presidido por el Jefe de la Prefectura Zona Bajo Uruguay, prefecto mayor, Juan Antonio Cassino, acompañado por el juez Federal Dr. Pablo Andrés Seró, el secretario de Coordinación General y jefe de Gabinete Dr. Luis Osvaldo Carrozo en representación del Presidente Municipal de Concepcion del Uruguay.
También estuvo presente la madre del Cabo Primero Julio Omar Benítez, Hidilia Lacuadra, como así también autoridades municipales, provinciales, fuerzas armadas, de seguridad, policiales, invitados especiales, personal superior y subalterno.
Luego de la presentación de efectivos, se entonaron las estrofas del Himno Nacional, acto seguido el Presbítero de la parroquia Santa Teresita Horacio Zarate realizó una invocación religiosa; a continuación hizo uso de la palabra para referirse a este especial acontecimiento el señor Jefe de Operaciones Prefecto Principal Dario Sergio Panozzo como así también el Ayudante Mayor Héctor Gustavo Luján Palladino integrante de la XVIIº Promoción de la Escuela de Suboficiales de la Institución, de la cual era integrante el Cabo Primero Julio Omar Benítez
Para finalizar se depositó una ofrenda floral por parte de la Prefectura, al pie del busto que perpetua la memoria del Cabo Primero Benítez, ubicado en la plaza de ceremonias de esta Prefectura de Zona .-
PALABRAS CEREMONIA “RIO IGUAZÚ”
HAZAÑA Y HEROÍSMO SON LAS DOS PALABRAS QUE DEFINEN CON PRECISIÓN Y JUSTICIA, A LOS HECHOS QUE CONMEMORAMOS EN ESTE ACTO.
SIN EMBARGO EN NADA DE ELLO PENSABAN LOS HOMBRES DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA QUE TUVIERON EL HONOR DE SER CONVOCADOS PARA INTEGRAR LA “AGRUPACIÓN MALVINAS”, EN AQUEL MES DE ABRIL DE 1982.
HACE YA 36 ANOS, LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, COMO LAS DEMÁS FUERZAS DE LA NACIÓN, DESPLEGABAN SUS MEDIOS NAVALES, AÉREOS Y TERRESTRES EN NUESTRAS ISLAS MALVINAS, SIENDO PARTICIPE DE LA RECUPERACIÓN DEL TERRITORIO PATRIO. FUERON MUCHAS LAS ACCIONES EN LAS QUE INTERVINIERON, TANTO EN EL TEATRO DE OPERACIONES MALVINAS COMO EN EL TEATRO DE OPERACIONES DEL ATLÁNTICO SUR, LA RECOPILACIÓN HISTÓRICA DE LOS HECHOS ASÍ LO DEMUESTRAN.
ENTRE OTROS MEDIOS, A LAS ISLAS MALVINAS FUERON DESTACADOS LOS GUARDACOSTAS GC-82 “ISLAS MALVINAS” Y EL GC-83 “RIO IGUAZÚ”, (BUQUES NO CONSTRUIDOS PARA PAR LA GUERRA) QUE CUMPLIERON LA HAZAÑA DE NAVEGAR 600 MILLAS NÁUTICAS CON ADVERSAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS, LOGRANDO ROMPER EL BLOQUEO MILITAR AERONAVAL IMPUESTO; E INCLUSO EVITAR EL ASEDIO DE UN SUBMARINO NUCLEAR BRITÁNICO DETECTADO DURANTE LA TRAVESÍA.
ESTOS GUARDACOSTAS, LLEVARON A CABO LAS TAREAS DE ACOMPAÑAMIENTO EN NAVEGACIÓN A BUQUES DE BANDERA ARGENTINA, PRACTICAJE A TRAVÉS DE LA ZONA MINADA EN EL ACCESO A PUERTO ARGENTINO, INCONTABLES TAREAS DE APOYO Y LOGÍSTICA, PERMANENTES PATRULLAJES DE RECONOCIMIENTO DIURNOS Y NOCTURNOS, MÚLTIPLES MISIONES DE BÚSQUEDA Y RESCATE, ESPECIALMENTE DE LOS PILOTOS QUE SE EYECTABAN DE SUS AVIONES Y CAÍAN AL MAR. CADA UNO DE ELLOS NAVEGO MAS DE 1500 MILLAS ENTRE LAS ISLAS,
PARECERÍA INJUSTO REFERIRSE A UNA MISIÓN EN PARTICULAR, PERO LA DEL COMBATE AERONAVAL DEL 22 DE MAYO, ENTRE EL GUARDACOSTAS GC- 83 “RÍO IGUAZÚ” Y DOS AVIONES INGLESES SEA HARRIER, EN CERCANÍAS DE LA BAHÍA BUTTON, SIMBOLIZA SIN DUDAS, LA CÚSPIDE DE LA ENTREGA PATRIÓTICA Y DE LA VALENTÍA DEL HOMBRE DE PREFECTURA; ES POR ELLO QUE HOY LA FAMILIA PREFECTURIANA TIENE UN DOBLE MOTIVO PARA RECORDAR EL PASADO CON ORGULLO, GLORIA Y DOLOR.
EL GUARDACOSTAS “RÍO IGUAZÚ HABÍA ZARPADO MUY TEMPRANO EL 22 DE MAYO BAJO EL MANDO DE SU CAPITÁN EL SUBPREFECTO RICARDO OLMEDO CON SU DOTACIÓN DE 15 HOMBRES, TRANSPORTANDO PERSONAL Y ARMAMENTO DEL EJERCITO ARGENTINO, CUANDO A LAS 08:25 HS DE ESA FRÍA MAÑANA SE DIO A BORDO EL “ALERTA ROJO”, EL GUARDACOSTAS ERA ATACADO POR DOS AVIONES INGLESES SEA HARRIER, QUE EN VUELO RASANTE DISPARARON SUS CAÑONES DE 30 MM.
MANIOBRANDO, EL PEQUEÑO GLADIADOR INTENTO ESQUIVAR LOS FURIOSOS EMBATES DE LOS AVIONES INGLESES, REPELIÉNDOLOS CON LAS AMETRALLADORAS MONTADAS EN SU POPA, HACIENDO FRENTE, EN DESIGUAL PELEA, AL FORMIDABLE PODER DE AQUELLAS MAQUINAS AÉREAS.
EL PRIMER AVIÓN ARRASO LA CUBIERTA DE PROA A POPA, DEJANDO SOBRE ELLA, LOS CUERPOS GRAVEMENTE HERIDOS, DEL OFICIAL PRINCIPAL GABINO GONZALEZ, EL CONTRAMAESTRE AYUDANTE DE 3ª. JUAN JOSE BACCARO, EL DEL ARTILLERO DE POPA CABO SEGUNDO CARLOS BENGOECHEA Y EL CUERPO YA SIN VIDA DEL ENTONCES CABO SEGUNDO JULIO OMAR BENITEZ, QUIEN FALLECIÓ CASI EN FORMA INSTANTÁNEA.
LOS AVIONES RETOMARON, VOLADO A BAJA ALTURA, Y DISPARARON SUS COHETES, LA VIOLENTA MANIOBRA DEL GUARDACOSTAS NO PUDO EVITAR QUE IMPACTARAN SOBRE SU ESTRUCTURA, DESTRUYÉNDOLA EN GRAN PARTE, CASI AL UNÍSONO OTROS DOS COHETES IMPACTARON SOBRE EL CASCO, ABRIENDO GRANDES VÍAS DE AGUA QUE INUNDARON RÁPIDAMENTE A LA SALA DE MAQUINAS Y EL PAÑOL DE POPA.
CUANDO EL GUARDACOSTAS “RÍO IGUAZÚ” SE ESTABA HUNDIENDO, TRATANDO DESESPERADAMENTE DE ALCANZAR LA COSTA, EN MEDIO DE UNA DENSA HUMAREDA, SURGIÓ EL CABO SEGUNDO JOSE RAUL IBÁÑEZ, QUE EMPUÑO EL ARMA DE SU COMPAÑERO MUERTO Y COMENZÓ A DISPARAR, EN SEGUNDOS EL AVIÓN COMENZÓ A DESPEDIR HUMO Y A PERDER ALTURA, EL DESIGUAL COMBATE HABÍA CONCLUIDO.
MINUTOS DESPUÉS EL “RÍO IGUAZÚ” ENCALLO EN LA PROXIMIDAD DE UN ISLOTE QUE SIRVIÓ DE PROTECCIÓN PARA LOS NÁUFRAGOS, LOGRANDO SALVAR ASÍ EL RESTO DE SUS HOMBRES.
ALLÍ EN LA DESOLADA BAHÍA BUTTON, MORÍA HONROSAMENTE UN PEQUEÑO COLOSO Y NACÍA UNA LEYENDA…
EL CABO PRIMERO “POST MORTEN” JULIO OMAR BENITEZ, A QUIEN HOY RECORDAMOS, CUMPLIÓ ESTA MISIÓN CON UN ACTO HEROICO, “SALVAGUARDAR” LA VIDA DE SUS CAMARADAS A COSTA DE SU PROPIA VIDA Y PARADÓJICAMENTE A PARTIR DE ALLÍ CONVERTIRSE EN INMORTAL, PUES SU VALOR Y EJEMPLO ESTARÁN SIEMPRE VIVOS EN NOSOTROS.
HABLAMOS DE ESTOS HÉROES, PÚES PODEMOS IDENTIFICARLO EN EL TIEMPO, CON UNA ACCIÓN PRECISA DE INCONMENSURABLE VALOR. REFLEJEMOS ENTONCES EN ELLOS A TODOS AQUELLOS HEROES ANÓNIMOS QUE OFRENDARON SU VIDA POR LA DE SUS SEMEJANTES.
ES POR ELLO QUE EN CADA ANIVERSARIO, LOS HOMBRES Y MUJERES QUE INTEGRAMOS LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, CON NUESTRO DIARIO ACCIONAR DEBEMOS RENDIR UN PROFUNDO HOMENAJE AL VALOR, AL HEROÍSMO, AMOR POR LA PATRIA, DE ESE PUÑADO DE BRAVOS PREFECTURIANOS, QUE CON GRAN CORAJE HAN DEFENDIDO SUS IDEALES CON UNA PROFUNDA VOCACIÓN DE SERVICIOS, HONRÁNDOLOS Y MANTENIÉNDOLOS VIVOS EN NUESTROS RECUERDOS, TOMÁNDOLOS COMO EJEMPLO FECUNDO A SEGUIR; ROGANDO AL ALTÍSIMO POR LA MEMORIA DE TODOS ELLOS.
…MUCHAS GRACIAS