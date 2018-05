Se está despertando la política en Concepción del Uruguay

Como era de esperarse, los primeros indicios de que la política comienza a precalentar en Concepción del Uruguay es que comenzaron a aparecer nombres de todo tipo antes que las propuestas. Siempre están los que se levantan a la mañana, se miran fijo al espejo y ven un afiche. Otros se piensan que basta con las redes sociales, que sólo alcanza con poner algo de plata o, sencillamente, creen que porque son funcionarios pueden ser candidatos a algo.

Así ha sido siempre, y para las elecciones del 2019 el clima comenzó de la misma manera.

La repetida y básica estrategia de salir primero al ruedo para tratar de posicionarse involucra publicidad, pintada en paredones y alguna que otra declaración altisonante. Sin embargo, pese a que el peronismo siempre marca tendencia en este rubro, para el 2019 la idea se ha propagado, y la gente de Cambiemos también se ha peronizado en este sentido, aunque fiel al estilo Pro, lo hacen de forma más cuidada, y, por ahora, sólo se dedican a hablar en algunos círculos buscando marcar el territorio y generar algunos compromisos.

Esta situación obedece a que hay un clima político a nivel local donde todo parece posible. Hasta hace algunos días eran muchos los que afirmaban que si el peronismo no se une en Concepción del Uruguay sería otra víctima del arrastre de Cambiemos a nivel nacional teniendo en cuenta que la oposición no tiene candidato presidencial y Macri tenía la pelota dominada. Todo esto, claro, antes del tembladeral que mostró el Gobierno Nacional la semana pasada y la incertidumbre sobre el futuro de la gobernabilidad que quedó flotando en el aire.

Si a esto se suma que los rumores sobre el adelantamiento de las elecciones en Entre Ríos suenan cada vez más fuerte, las usinas generadoras de candidatos comenzaron a trabajar a pleno.

Esto seguramente ha influido para que los potenciales candidatos larguen sin más avales que alguna billetera que les facilita los gastos y un ego que les permite verse con la capacidad suficiente para manejar el destino de esta ciudad con 80 mil habitantes, muchos de los cuales ignoran absolutamente quienes son los nombres que están en danza.

Lo cierto es que al comienzo todos se creen candidatos y, muchos de ellos, solo largan para ver si alguien los llama para ofrecerles algo con mejores perspectivas. Con el correr de los meses la cosa se irá poniendo más seria, y llegado el momento sólo quedarán los que verdaderamente tengan poder, no solo político, sino también económico. Las campañas cuestan plata, y son pocos los que están dispuestos a arriesgar si no hay certezas de obtener algo.

Los tiempos cambiaron, el peronismo uruguayense sabe que quedaron atrás las elecciones donde se ponía cualquier candidato y se ganaba caminando. Hoy carece de conducción y, por ahora, no tiene nombres fuertes que permitan algún sesgo de unidad.

Algunos síntomas harían pensar que Cambiemos también podría entrar en el camino de sobreestimar sus posibilidades luego de los últimos triunfos abrumadores, y confía todo a Duran Barba.

Pero Concepción del Uruguay no es cualquier ciudad, gobierna el peronismo hace más de 30 años y el actual intendente, hombre que sería el que mejor estaría posicionado para sostener el poder justicialista en la ciudad, ya confirmó que no irá por otro mandato local porque quiere ser parte de la próxima fórmula por la gobernación. Esto deja al peronismo en un limbo lleno de dudas que, según muchos, solo se despejará luego de una interna donde todos se saquen el gusto y donde gane el mejor. Pero ya nadie está en condiciones de asegurar que “el que pierde acompaña”, por lo que esa desconfianza general le allana el camino a la esperanza opositora que ya sueña con teñir de amarillo a Concepción del Uruguay.

Del lado de Cambiemos daría la sensación que hay muchos que están creídos que alcanzará con la maquinaria marketinera nacional y están convencidos que si se ganó de forma contundente en el ballotage presidencial, en las elecciones por la intendencia repetirán los números. Algunos de los potenciales candidatos no han recorrido nunca los barrios ni se han interiorizado de las necesidades reales de los vecinos, y otros creen que por ser amigos de Frigerio o sacarse fotos con alguna obra pública nacional, la gente los votará.

Para asegurar un triunfo deberán trabajar más, Concepción del Uruguay podría ser un poco más complicado que eso para ganar.

Por ahora comenzaron a aparecer algunos nombres. Ninguno con la seriedad que demanda una ciudad como La Histórica.

Pero todavía falta, habrá que tener un poquito más de paciencia. Por ahora la política se está desperezando de la modorra, habrá que esperar que se despierte para hablar en serio.