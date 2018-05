Reunión Informativa Retirados y pensionadas/os de la Prefectura Naval Argentina

La Prefectura Naval Argentina, por intermedio de la Prefectura de Zona Bajo Uruguay, invita al personal retirado y pensionado, a una reunión informativa, donde se abordaran distintos temas del quehacer institucional tales como obra social, seguros, etc. la misma se realizará en instalaciones del salón Club Regatas Blvr. Irigoyen Nº 16 (Bufet Patagonia) el día viernes 18 de mayo del corriente año a las 10:00 horas, para una mejor organización confirmar asistencia a los teléfonos 425503 – 423377 o al correo: pzonapzbu@prefecturanaval.gov.ar., de no efectuarse la misma se considera su no concurrencia.