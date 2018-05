Recuperó la libertad el sujeto que intentó estafar a un corralón de Concepción del Uruguay

En audiencia desarrollada este jueves por la mañana en el Juagado de Garantías de Concepción del Uruguay, ante la jueza, doctora Melisa Ríos, se dispuso la libertad con medidas de coerción del hombre detenido el martes con billetes falsos, con los que hebría intentado pagar una compra en un corralón de la ciudad.

Se trata de Miguel Ángel González de 37 años de edad, quien fue aprehendido por la Policía, luego de que desde el comercio que funciona bajo el nombre de “Corralón La Clarita” de venta de materiales, se alertara que había intentado pagar una importante compra con dinero apócrifo, lo que fue advertido por el empleado de la caja, razón por la cual cambió los billetes y pagó con plata de curso legal.

El estafador fue capturado cuando fue a retirar los materiales en el depósito, donde se le secuestraron los billetes de 500 y 1000 pesos falsos, suma que sería de 12 mil pesos.

El caso quedó en manos del fiscal Fernando Martínez Uncal, quien adelantó que se declararía Durante la audiencia, el doctor Uncal solicitó la libertad del acusado quien se dedica a la compra y venta de huevos, pero bajo medidas de coerción como no acercarse al negocio ni al corralón, no abusar de bebidas alcohólicas, no consumir drogas en espacios públicos y concurrir cada miércoles a la Fiscalía para confirmar su domicilio, el que no podrá cambiar sin la debida autorización, por el plazo de 3 meses, lo que fue aceptado por el por el defensor particular, doctor José Pedro Peluffo, lo que finalmente fue dispuesto por la jueza de Garantías Melisa Ríos.