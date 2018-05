Quinto Maratón de Regatas

Se viene la V Maratón de Regatas Uruguay. Se largará el 13 de mayo desde la Sede del Club Regatas Uruguay – Bv. Irigoyen 16.



DISTANCIAS Y HORARIOS DE LARGADAS

4km 15:00hs

8km 15:00hs

CATEGORÍAS (La edad para otorgar las categorías se toma al 31 de diciembre del 2018.)

8km – GENERAL CABALLEROS | DAMAS

Categorías:

Juniors A – Hasta 13 años inclusive

Juniors B – 14 a 17 años.

A – 18 a 24 años

B – 25 a 29 años

C – 30 a 34 años

D – 35 a 39 años

E – 40 a 44 años

F – 45 a 49 años

G – 50 a 54 años

H – 55 a 59 años

I – 60 a 64 años

J – 65 a 69 años

K – 70 años en adelante

Categorías para Personas con discapacidades:

-Capacidades especiales – Categoría única

LOS ATLETAS BAJO CATEGORIAS DE CAPACIDADES ESPECIALES DEBERÁN ACREDITAR SU CONDICION A TRAVES DE CERTIFICADO EXPEDIDO POR AUTORIDAD COMPETENTE.

CARRERA 4km – Participativa

GENERAL PROMOCIONALES CABALLEROS | DAMAS

Categoría Única

CIRCUITO

El circuito estará marcado en su totalidad, cerrado al tránsito vehicular.

CRONOMETRAJE: CRONOMET

INSCRIPCIÓN

Apertura: 03 de Mayo de 2018 / Cierre: 12 de Mayo de 2018 o al agotar cupos.

Cupos: 450 competidores

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN

-Inscribirse online en http://www.encarrera.com/re gatas

llenando sus datos y eligiendo la distancia a recorrer.

-Descargar, imprimir y completar el acuerdo de responsabilidad.

-Efectuar el pago de la inscripción en RAPI PAGO a partir del 03 de Mayo hasta el Jueves 10 de Mayo.

-Efectuar el pago de la inscripción en Secretaría del Club Regatas a partir del 03 de Mayo hasta el Viernes 11 de Mayo (No se cobra de esta manera el recargo del pago por Rapipago)

-Con el ticket de pago concurrir a retirar el kit de corredor en fechas y lugares indicados en este reglamento.

COSTO DE INSCRIPCIÓN DE CARRERA 8 Km y 4 Km.

Las carreras de 4 Km y 8 Km ambas llevan CHIP.

Nota: Los costos detallados llevan un recargo para pagos por el sistema RAPIPAGO, los costos indicados son para pagos en la sede del Club Regatas Uruguay.

CARRERA 8 Km

-La inscripción tiene un costo de

$ 250 para socios del Club Regatas Uruguay.(Más recargo Rapipago)

$ 300 para No Socios del Club Regatas Uruguay. (Más recargo Rapipago)

CARRERA 4 Km (Participativa)

-La inscripción tiene un costo de Único de $ 250 (Socios y No Socios)

(Más Recargo Rapipago)

INCLUIDO CON LA INSCRIPCIÓN

-Derecho a participar.

-Número de corredor.

-Chip descartable. (Solo para corredores de 8KM)

-Alfileres de gancho. (Solo para corredores de 8KM)

-Camiseta oficial del evento. (Para los primeros 400 participantes que se anoten y talle sujeto a stock al momento de retiro de kit)

-Hidratación en salida, recorrido y llegada.

-Servicios médicos de primeros auxilios.

ENTREGA DE KIT

Sede del Club Regatas Uruguay – Bv. Irigoyen 16 C. del Uruguay (ER)

Sábado 11 de Mayo de 09:30 a 12:30 hs. y de 16:30 a 20:00 hs.

Domingo 13 de Mayo de 10:00 a 14:30 hs.

Se toman inscripciones el día del evento y se entregan kits de 10 a 14:30hs. en la Sede del Club Regatas Uruguay.

-No se entregarán kit si el competidor no tiene en su poder el ticket de pago.

-El número y chip descartable, ambos intransferibles, entregados en el kit son de uso obligatorio en toda la carrera.

-La elección del talle de remera está SUJETA A STOCK disponible al momento del retiro del kit.

-Al recibir el kit se debe verificar que el número de chip coincida con el número de corredor asignado.

SI NO PUEDES RETIRAR EL KIT PERSONALMENTE.

Puedes enviar a otra persona con:

-Ticket de pago.

-Acuerdo de responsabilidad.

-Número de documento de identidad.

-No se entregarán kit a terceros si el competidor no está inscripto online.

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN

Para la clasificación se usará un sistema automático de cronometraje mediante un chip identificador que el corredor deberá llevar durante toda la carrera, de la forma en que le sea indicado. El “tiempo oficial” de cada corredor, será tomado desde que se inicia la competencia (cuando el reloj comienza su marcha) hasta el momento de cruzar el arco de Llegada. A su vez, se brindará información complementaria del “tiempo neto”.

El corredor deberá pasar por debajo del arco de Largada/Llegada y por el recorrido especialmente marcado. Si pasara por algún lugar no estipulado en el recorrido, no obtendrá su tiempo y puesto en la competencia, deslindando de toda responsabilidad a la Organización.

TODO CORREDOR QUE CRUCE LA LÍNEA DE LLEGADA SIN SU NRO Y/O CHIP NO SERÁ REGISTRADO EN LOS RESULTADOS OFICIALES. ESTA CLÁUSULA ES INAPELABLE.

PREMIOS CLASIFICACIONES GENERALES

-Se entregarán trofeos a los primeros 3 puestos:

8KM y 4KM GENERAL

PUESTO FEMENINO MASCULINO

1 Trofeo Trofeo

2 Trofeo Trofeo

3 Trofeo Trofeo

PREMIOS POR CATEGORIAS

-Se entregarán trofeos a los primeros 3 puestos de cada una de las Categorías

8KM – Categorías

PUESTO FEMENINO MASCULINO

1 Trofeo Trofeo

2 Trofeo Trofeo

3 Trofeo Trofeo

CLASIFICACIÓN

La clasificación oficial estará disponible una vez finalizada la prueba.

SUSPENSIÓN O POSTERGACIÓN

No se suspende por lluvias, salvo en caso que, al momento de la prueba, la organización considere que el mal tiempo pueda poner en riesgo la integridad física de los participantes, en ese caso se suspenderá el evento.

La prueba puede suspenderse el mismo día de competencia por razones de fuerza mayor, sin considerar un listado taxativo y a modo de ejemplo:

-Clima severo e intempestivo.

-Tormenta eléctrica.

-Eventos, que a las claras, pongan en riesgo la integridad de los participantes.

El monto abonado por concepto de inscripciones, en el caso que el evento se postergue, se trasladará únicamente a la nueva fecha propuesta o el corredor podrá solicitar el envío del kit de competidor por encomienda (costo a su cargo), la solicitud tendrá validez hasta 10 días posteriores a la fecha original del evento. Para el caso de suspensión durante la realización de la competencia no se devolverá el monto abonado por concepto de inscripción ni se trasladará a otra fecha o evento.

RESPONSABILIDADES DEL PARTICIPANTE

-Al inscribirse el participante acepta este reglamento, deberá completar la ficha de inscripción y deberá firmar la misma donde consta el texto de deslinde de responsabilidades del participante.

Servicio Médico

-El evento contará con el servicio de ambulancia en llegada y un móvil en recorrido para atender cualquier emergencia durante el período de la competencia.

-En caso de accidente, la cobertura que brinda la Organización para la competencia, tendrá un alcance hasta que el participante ingrese al hospital más cercano al circuito de la carrera. La atención médica posterior está a cargo del participante, no resultando responsable el Organizador, ni los sponsors o auspiciantes de las consecuencias que pudieran resultar de dicha atención médica.

RECOMENDACIONES

-Efectuar un chequeo médico completo antes de la participación.

-Efectuar una adecuada planificación del entrenamiento.

-Buen descanso el día previo a la prueba.

-No participar si se ha padecido una lesión o enfermedad recientemente.

-Recordar la importancia de realizar el precalentamiento.

-Procurar una adecuada dieta los días previos a la prueba (rica en hidratos de carbono y poca grasa).