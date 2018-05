Parque Sur dejó el alma pero no alcanzó ante un buen rival

Parque Sur cayó anoche en su estadio ante Centro Español por 87 a 85 y se despidió de esta Liga Argentina. Los neuquinos se llevaron el durísimo quinto punto del Puerto Viejo y se metieron en las Semifinales de la Conferencia Sur.

Los máximos anotadores del local fueron Tyrone O’Garro con 16 puntos y 4 rebotes, Nicolás Giménez y Ezequiel Martínez con 14 unidades cada uno y Elnes Bolling con 12 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias. En el ganador, Khapri Alston fue la figura del partido y del equipo con 28 puntos y 16 rebotes. Valentín Burgos aportó 16 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias y Francisco González 15 puntos y 7 rebotes.

Los 40 minutos se jugaron a muerte de los dos lados, ante un estadio repleto que regaló la última noche de fiesta. A veces la última pelota entra y a veces no. Elnes Bolling tomó la responsabilidad de nuevo y esta vez no pudo ser. Y si llegó con chances a esa última bola del partido fue porque anoche dejó el alma en la cancha. Pagó caro otra vez sus lesiones. La ida de Emiro Hernández para los playoffs, la lesión de su goleador Pablo Alderete -anoche jugó un rato y se tuvo que ir-, los dolores que arrastró Bolling. Y así lo peleó más que jugarlo. Y estuvo a una bola de que sea otra noche épica. Parque tiene ese plus, empujado por su gente. De ir de cabeza al piso si es necesario a cada bola. Pero ante estos rivales en playoffs es difícil que alcance para seguir en competencia.

Del otro lado, Centro Español se llevó la serie por lo que hizo de local y porque anoche encontró el recambio clave en estas instancias. Y jugaron todos. Y embocaron todos. Con un Burgos intratable desde la línea de tres y con un Alston imparable nuevamente, el jugador más valioso de la serie. Un equipo que siempre encontró la tranquilidad para llegar al gol en un partido de alta tensión, ante el corazón de su rival.

La visita siempre tuvo en claro el partido que venía a jugar. Y en menos de 2 minutos estaba 13-0 arriba. Tener varios tiradores desde la línea de triples es fundamental. Centro Español se llevó el primer cuarto: 14-22.

Parque Sur lo emparejó en el segundo, con el rato de Alderete en cancha, con un buen pasaje de Bolling y los triples de Trelles. La visita se fue arriba al descanso largo 32-39. Las estadísticas no reflejarán que Agustín Richard fue anoche la enorme figura de Parque Sur. Emocionó su entrega ante la adversidad y condujo al equipo a ese final casi triunfal, haciéndose cargo de todo en una noche donde la pelota quemaba y hubo que remarla toda la noche.

En el tercero, un triple del uruguayo Trelles hizo que Parque Sur se pusiera al frente 45-44 restando 6?. Fue la primera vez que el local ganaba. Eso costó anoche el quinto punto, que se sufrió bastante más de lo que pudo disfrutarse. Lo de Agustín Richard ya era enorme y O’Garro tuvo un cierre brillante para entrar a los últimos 10: 62-63.

Nicolás Giménez brilló un rato del último cuarto. Gori Martínez aportó lo suyo. Parque Sur sacó la máxima: 79-71. Pareció el momento. Pero ahí, Centro Español confirmó su triunfo: cuando el juego lo llamó metió tres triples seguidos en una ráfaga. Los últimos dos fueron de Sepúlveda, un especialista que se guardó para esa ocasión de la noche. Restando menos de dos minutos, el visitante pasó al frente. Y Parque la peleó hasta la última. No entró. Por juego, Centro Español se llevó bien el partido. Las lágrimas en los rostros sureños cerraron la noche. El dolor y las caras de impotencia mirando el piso o el techo del estadio dominaron la escena final. Cuando pasen unos días, este equipo deberá entender que lo que hizo con lo que tenía a mano fue más que elogiable. Pero que a veces eso no alcanza para llegar más lejos.

Marcelo Sgalia, encargado de prensa del club Parque Sur. Fotos: Gentileza Santiago Lacava.