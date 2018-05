Noticias de Villa Elisa

“MENOS INTERVENCIONES, MÁS CUIDADOS”

“Toda mujer, en relación con el embarazo, el trabajo de parto y el posparto, tiene derecho a ser informada sobre las distintas intervenciones médicas, de manera que pueda optar entre ellas”.

En el marco de la Semana Mundial del Parto Respetado, del 14 al 20 de mayo, desde el CAPS (Centro de Atención Primaria de la Salud), la Mesa Intersectorial, el Hospital San Roque, la Fundación Tres Mariposas de Colón, la Municipalidad de Villa Elisa y la Concejal Alejandra Barboza, concretaron en la noche del martes 15 de mayo una Jornada Informativa sobre parto humanizado en instalaciones de La Fragua.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Presidente Municipal de Villa Elisa, Leandro Arribalzaga, haciendo mención a la importancia que tiene la información en éstos casos, como así también qué éste tema se debata en Villa Elisa, una ciudad que aún sigue reclamando al Ministerio de Salud de la Provincia las habilitaciones necesarias para volver a realizar partos en el Hospital local.

Hubo una mesa de disertantes, a cargo de profesionales especializados y o vinculados en el tema.

Magadalena Vinakur, Abogada feminista, quien hablo sobre la violencia obstétrica como violencia de género y además presentó el trabajo que se realiza desde la Fundación Tres Mariposas.

La Dra. Graciela Ingold, Directora del Hospital Local, compartió la situación actual del nosocomio y los impedimentos legales para atender partos, mientras que las Obstetras del Hospital completaron la disertación contando qué atención brindan a las embarazadas.

El Dr. Luis Tamburlini, Ginecólogo y Obstetra, Docente en la Facultad de Medicina y Carrera de Obstetricia de la UNER, expuso sobre su experiencia personal como profesional y docente, instando al cambio, al dialogo y sobre todo al derecho a la información y asesoramiento a la mujer embarazada, respetando siempre la decisión de la madre. También destacó el rol de la obstetra a fin de fortalecer el lema de éste año, “Menos intervenciones, Más cuidados”.

Culminado las disertaciones, el Dr. Fernando Lombardi, Fiscal Coordinador de Entre Ríos, Docente Titular en Medicina Legal de la Carrera de Obstetricia de la UNER. El fiscal se refirió a los derechos de la mujeres embarazadas y la necesidad de transitar, con mayor información, éstos tiempos de profundos cambios en el ámbito de la salud. Es momento de poner en práctica los distintos artículos que contempla la Ley Nacional de parto humanizado N° 25.929.

Culminada las exposiciones, desde la organización del evento se hizo entrega de un obsequio a cada integrante de la mesa.

#semanadelpartorespetado #VillaElisa #CAPS

ACTO Y FIESTA PATRIA EN VILLA ELISA

Habrá acto protocolar y culminará con números artísticos y música en vivo.

La Municipalidad de Villa Elisa, la Escuela Normal Superior “Dr. Luis C. Ingold”, la Escuela de Educación Integral Nº 29 “Centenario” y el I.C.P.A D-70, invitan a la comunidad en general al acto para recordar la gesta revolucionaria y festejar el Día de la Patria, el vienes 25 de mayo a la hora 15.00 en Plazoleta de la Madre.

El programa a desarrollarse será el siguiente: Introducción; Ingreso de las Banderas de Ceremonias; Himno Nacional Argentino, interpretado mediante lenguaje de seña a cargo de los alumnos de la E.N.S. “Dr. Luis C. Ingold”; Marcha de Entre Ríos; Palabras alusivas a cargo de una Profesora del I.C.P.A D-70; entrega de presentes alegóricos, confeccionados por los alumnos de la Escuela de Educación Integral Nº 29 “Centenario”, Instituto Comercial Privado Almafuerte D-70 y la E.N.S. “Dr. Luis C. Ingold”; Retiro de las Banderas de Ceremonias; Candombe interpretado por alumnos de la E.N.S. “Dr. Luis C. Ingold” y alumnos de la Escuela Nº 29 “Centenario”; Número folclórico a cargo de alumnos y profesores de los Talleres Integrar, Escuela Nº 29 “Centenario”, I.C.P.A. D-70 y E.N.S. “Dr. Luis C. Ingold”; Canciones folclóricas a cargo de alumnos de la E.N.S. “Dr. Luis Cesar Ingold” y I.C.PA D-70, acompañados por los profesores de Música y Pericón Nacional a cargo del Grupo de Folclore Municipal.

Cierra el acto y la fiesta patria con la actuación del Grupo Musical “Achalay” de la ciudad de Concordia.

En caso de lluvia el Acto se realizará en el Polideportivo Municipal, sin delegación escolar.

EXCELENTE INICIO DE LOS ENCUENTROS DEL PROGRAMA FORMARNOS

El primer encuentro tuvo como tema principal: “Sociedad, Gobierno y Políticas Decisorias”.

En la pasada jornada del martes 15 de mayo dio inicio en el salón del Concejo Deliberante de Villa Elisa el cronograma de encuentros del Programa Formarnos.

El Formarnos promueve la adquisición de competencias para la gestión, para analizar y resolver problemas de la comunidad, buscar alternativas de solución y emprender líneas de acción trasformadoras en interacción con otros actores de la comunidad y lo lleva adelante la UNER y la UNLa, (Universidad de Lanús), auspiciado por el Ciclo de Extensión Cultural del Concejo Deliberante de Villa Elisa.

El primer encuentro tuvo como tema principal: “Sociedad, Gobierno y Políticas Decisorias”. Los puntos abordados vía teleconferencia por el Vicerrector de la Universidad de Lanús, Dr. Nerio Neirotti, fueron: estado, estado y gobierno, actores de la sociedad y su nexo con el estado, políticas públicas, la provincia de Entre Ríos y el rol de los municipios y el rol de la administración pública y la necesidad de formarnos.

El próximo encuentro será el martes 22 de mayo donde se desarrollará el Módulo 2, "Liderazgo y gestión de organizaciones".

PENSIONES NACIONALES NO CONTRIBUTIVAS POR INVALIDEZ

La convocatoria a beneficiarios tiene como finalidad actualizar sus datos de domicilio, debiendo presentar Fotocopia de DNI y último recibo de cobro de la Pensión.

El Área de Desarrollo Social y Salud de la Municipalidad de Villa Elisa informa a los beneficiarios de Pensiones Nacionales No Contributivas por Invalidez que deben presentarse en nuestras oficinas de Av. Urquiza 1480.

La convocatoria a beneficiarios tiene como finalidad actualizar sus datos de domicilio, debiendo presentar Fotocopia de DNI y último recibo de cobro de la Pensión. Presentarse los días lunes, de 8 a 12 horas y los días jueves, de 8 a 18 horas en Av. Urquiza 1480 de Villa Elisa, frente al cuartel de bomberos voluntarios.