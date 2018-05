“No se olvidan de mi padre”: Prorrogaron la prisión preventiva de Kevin Burguello

En audiencia desarrollada este martes por la mañana en la Sala del Juzgado de Garantías Concepción del Uruguay, ante la jueza de turno, doctora Melisa María Ríos, se dispuso mantener la prisión preventiva del joven Kevin Jesús Burguello (23), acusado de herir a un oficial de la Policía de Entre Ríos con un disparo de arma de fuego.

El joven tras el desarrollo de la diligencia judicial y escuchar el dictamen de la magistrado, salió de la Sala manifestando “No se olvidan de mi padre”, en alusión a Pablo Raul “Toti” Burguello, asesinado en enero de 2017, en la colectora sur del acceso Juan José Bruno, a metros de calles 33 del Oeste, cuando estaba en su automóvil Toyota Corolla, cuando fue sorprendido por dos sujetos en una moto, hecho que sigue sin ser resuelto.

Kevin Jesús Burguello es representado por el doctor Felix Pérez, en tanto que la parte acusadora es llevada adelante por la doctora Albertina Chichi.

La fiscal en su alegato recordó los sucesos ocurrido el martes 27 de marzo, cuando dos funcionarios de la División Investigaciones de la Departamental Uruguay fueron atacados a balazos cuando recorrían en moto el Barrio Malvinas Argentinas.

En esa oportunidad resultó herido de bala en una nalga el oficial Mazarin que iba de acompañante, quien sintió un ardor y le avisó a su compañero, por lo que el conductor de la moto aceleró para evitar quedarse en el lugar y al llegar a inmediaciones de la escuela N° 113, donde pidió apoyo y auxilio para su camarada.

Los testimonios de los funcionarios atacados incriminan a Kevin del hecho, ya que señalan que lo vieron asomarse por el alambrado de su casa y describieron sus vestimentas, para luego escuchar los disparos.

La doctora Chichi, recordó que el arma no fue hallada, pero que en un allanamiento ordenado por el Juzgado Federal en la casa del hermano del imputado, por una causa federal, se encontró un arma que al ser peritada permitió confirmar que era la que había sido usada para atacar a Mazarin, quedando demostrado que Kevin intentó ocultar las pruebas en su contra.

Por otra parte, señaló que tiene una condena firme condicional y causas en trámite, por lo que de ser llevado a juicio la condena a recibir será de cumplimiento efectivo, destacando que existen riesgos de fuga y de entorpecimiento, contándose con comunicaciones de Facebook donde el acusado cuenta lo que hizo y alardea de que “le tira a la gorra”, dijo la fiscal.

También dijo que todos conocen a la Burguello y se sabe que el joven no contará con contención familiar alguna, por lo que solicitó mantener la prisión preventiva por 60 días.

El defensor particular, se opuso a la medida más gravosa del Código de Procedimiento, recriminando a la parte acusadora de que no hay elementos probatorios concretos para sostener que su cliente fue el autor de los disparos y mucho menos que supiera (en el supuesto de que fuera) los que iban en moto eran policías, ya que iban de civil, una moto no identificable y con cascos.

Pérez se opuso a la medida, destacando que no se puede mantener detenida a una persona porque la pena en expectativa puede ser de cumplimiento efectivo, y debe primar el estado de inocencia hasta una condena.

Tambien se quejó de los dichos de la fiscal, sobre los antecedentes y causas pendientes, alegando que él no estaba informado de estos elementos debidamente para poder defender a su cliente, pero que eso no puede obrar en su contra en esta causa, donde se presentó voluntariamente y con las mismas ropas que dicen vestía, a las que no se les halló rastros de pólvora.

El abogado ofreció medidas alternativas a la prisión, señalando a la jueza de Garantías “Las que usted considere su señoría”, desde una caución real, o juratoria, prisión domiciliaria o pulsera electrónica.

Tras escuchar los alegatos, la doctora Ríos dispuso la Prorroga de la prision preventiva del imputado Kevin Jesús Burguello, en orden a los delitos de “Lesiones graves dolosas agravadas por la calidad del sujeto pasivo” (Arts. 92, en función del 90 y 80 inc. 7º del Código Penal), por el término de 40 días y su alojamiento en la UP4.

El doctor Pérez analizará nuevamente el caso y la resolución judicial, y no descarta que vaya a presentar una apelación.

Por otra parte, el joven Burgello se vio muy contrariado por la medida, dejando ver claramente que se siente perseguido por el apellido, situación que oportunamente reclamaban sus familiares tras operativo policial en sus viviendas días pasados.

Libertad con medidas

Por otra parte, ante la jueza de Garantías, doctora Alejandrina Liliana Herrero la agente Fiscal Auxiliar Nº 2 -Dra. Ana Presas-, en el marco del legajo Nº 2290/18 caratulado “Rougier Jorge Anibal S/ lesiones y daño”, se presentó a los fines de solicitar la libertad bajo medidas de coerción.

En la audiencia estuvo presente el imputado -quien fuera previamente identificado por la Oficina de Gestión de Audiencias- junto a la Sra. Defensora Oficia, doctora Romina Pino.

Tras la presentación de las partes, la magistrado resolvió disponer la inmediata libertad del acusado, en orden al delito de “Lesiones leves agravadas y Daño en concurso real” -arts. 45, 55, 89 en relación al art. 80 incs. 1) y 11) y 183 bis del C.P , imponiéndosele medidas de coerción, como ser el fijar domicilio que no podrá variar sin previa autorización de S.S. bajo apercibimiento de ordenarse su detención; concurrir en forma semanal a la Fiscalía a fin de efectuar control de residencia; abstenerse de mantener todo tipo de contacto por cualquier medio – telefónico, mensajes de texto, redes sociales- y/o llevar a cabo actos perturbadores para con la víctima de autos; así como abstenerse de acercarse a su domicilio, ni a la víctima en un radio menor a los 200 metros, todo ello por el plazo que dure la presente investigación pena bajo apercibimiento de serle ordenada su Inmediata detención.