Mariano López, el Candidato a presidente de la Asociación de Magistrados que quiere cambiar sus estatutos

Mariano López, vocal de la Cámara Contencioso Administrativo de Concepción del Uruguay, es candidato a la presidencia de la Asociación de Magistrados en representación de la lista Independencia y Participación. Aseguró que su principal propuesta es la convocatoria a una asamblea “para presentar una modificación estatutaria” y que esta incluya la “integración de las minorías”. A su vez, buscan ampliar el espectro y “darle un lugar activo a los jubilados”. Además, quieren que “se modifique el modo de selección de los representantes de la Asociación ante el Consejo de la Magistratura, permitiendo una elección directa de quienes estén interesados en participar en dichos ámbitos”.

En diálogo con El Argentino, López expresó que decidieron presentarse a estas elecciones porque “queremos convocar a una asamblea para presentar una modificación estatutaria que permita la integración de las minorías, pero también darles un lugar activo a los jubilados y que hoy se carece” y por otro lado, pretendemos que “se modifique el modo de selección de los representantes de la Asociación ante el Consejo de la Magistratura, permitiendo una elección directa de quienes estén interesados en participar en dichos ámbitos”.

-Después de casi una década por primera vez se presentarán dos listas para competir en la elección de autoridades en la Asociación de Magistrados…

-El problema aquí -y lo he conversado con muchos asociados-, es que se ha llegado a un tiempo de la Asociación cuyo estatuto no alienta la participación, todo lo contrario. Es difícil de sostener ese estatuto en términos de racionalidad, coherencia y lógica. Le pondré un ejemplo: muchos magistrados a veces tienen causas donde terminan anulando actos de otros Poderes porque no alientan la participación de las minorías; mientras que en la Asociación que integramos nos regimos por un estatuto que no permite la participación de las minorías; porque el que gana se lleva todo. Por eso proponemos modificar el Estatuto, para que la minoría tenga una representación real y así democratizar la institución. Hoy se adolece de ese valor democrático que implica darle existencia institucional a una minoría. Además, le aportamos un valor filosófico porque en nuestra lista nadie siente que tiene la voz única que todo lo decide: creemos en la diversidad, en la pluralidad y es con esas diferencias que crecemos como personas.

-En la mayoría de los gremios, sindicatos y asociaciones, los trabajadores y profesionales pasivos tienen su espacio de participación y decisión. Extrañamente, en la Asociación de Magistrados eso no ocurre: el magistrado jubilado queda literalmente descartado, tirado “a la cuneta” del olvido

-Esa es una de nuestras banderas más sensibles: porque queremos darle existencia a ese colectivo de magistrados y funcionarios que se han jubilado. No nos podemos dar el lujo de desperdiciar un saber y una experiencia que es muy valiosa para afrontar los desafíos del futuro. Es más, la Asociación tal como está en la actualidad ni siquiera le ofrece ningún servicio al jubilado: no participa, no puede ser votado ni tampoco votar, no puede integrar listas. Por eso este tema es prioritario y proponemos modificar el Estatuto para que los jubilados tengan un lugar. Eso no es todo: debemos pensar qué beneficio le puede brindar la Asociación a aquellos que se han jubilado y le han aportado toda una vida a la propia Asociación. En la actualidad no hay nada para ellos y eso es una invitación a la desafiliación, a la falta de interés, a la no participación. Nosotros queremos cambiar esa historia.

-Llama la atención que en el padrón existen profesionales de equipos técnicos que están afiliados a la Asociación y otros que no. ¿Por qué ocurre esto?

-Hace pocos días nos enteramos que alguna vez se sacó una resolución o norma similar que cortó la afiliación libre y voluntaria de quienes integran los equipos técnicos. Con eso se está desalentando la participación democrática. Lo otro es que tampoco hay acciones dirigidas hacia esos equipos técnicos y por eso no hubo preocupación para aportar capacitaciones. Otro sinsentido, porque los equipos técnicos son esenciales para el buen servicio de Justicia.

-Puede brevemente explicar la iniciativa de la Escuela de la Magistratura…

-Sí, no es una idea novedosa u original, pero es muy necesaria como toda iniciativa que tenga el objetivo de la formación permanente en la vida. Se trata de una iniciativa que la impulsamos entre abogados, magistrados y otros profesionales, para crear en Entre Ríos una Escuela de formación para jueces, fiscales y que sea indispensable para todos aquellos que aspiran a postularse al Poder Judicial. Hay Escuelas de la Magistratura en varios países, como Brasil y de la que hemos tomado contacto a través del doctor Plauto Cardoso que es parte de este proyecto. Además, ya nos hemos reunido con la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero; y con el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Emilio Castrillón y ambos nos han dado un amplio apoyo para avanzar en la iniciativa porque entienden, al igual que nosotros, que es una herramienta para el crecimiento y el desarrollo. La Asociación de Magistrados no puede ser ajena a esta iniciativa y por eso luego de las elecciones, sea cual sea su resultado, presentaremos la propuesta para que también la acompañe tal como lo están haciendo muchas universidades públicas y privadas, tanto nacionales como extranjeras.

-Habló sobre la necesidad de alentar la participación y para ello propone espacios de integración democrática. ¿Qué otro ejemplo puede brindar?

-Tenemos mucho, porque nuestra plataforma refleja la realidad de cada fuero y de cada jurisdicción. Es claro y prioritario adoptar mecanismos que permitan mayor participación no sólo de los magistrados y funcionarios judiciales, sino de todos los socios activos, incluyendo también a los técnicos; y ni qué hablar de los jubilados. Pero si quiere otro ejemplo, nuestra Lista se propone activar definitivamente el funcionamiento del centro de Estudios de la Asociación, que hoy se encuentra inactivo. Necesitamos establecer los reglamentos necesarios y se tendrá que hacer con un criterio de descentralización que permita la participación de todas las jurisdicciones. Y necesitamos abrir canales de diálogos transparentes, especialmente con el Poder Legislativo, de modo de que la Asociación pueda ofrecer a sus expertos en las distintas competencias al momento de hacer alguna consulta sobre proyectos de leyes y así redundar en el acceso a la justicia del justiciable.

-Se quedó pensando…

-Quiero expresar que cuando fundamos la Lista “Independencia y Participación”, lo hicimos desterrando la falsa dicotomía histórica que enfrentaban innecesariamente a la Costa del Paraná y la del Uruguay. Nosotros pensamos en la provincia como un único territorio, donde todos somos parte del sistema de Justicia de los entrerrianos. Por eso tenemos en la lista representantes de la mayoría de las jurisdicciones que tienen el criterio integrador como una forma de superar las diferencias. La Asociación no puede convertirse en un club de amigos, sino en el espacio institucional donde magistrados, funcionarios, y equipos técnicos encuentren los canales de apoyo necesarios para desarrollar plenamente sus servicios a la sociedad. Se trata de un desafío enorme; pero conducir los destinos de una Asociación como la nuestra, no puede darse el lujo de despreciar a las minorías, a los jubilados, a los técnicos y a todos aquellos que tienen algo que aportar al interés general de la población. Además, necesitamos que la Asociación tenga un rol docente y de cercanía con la sociedad, esa es otra meta que nos proponemos.