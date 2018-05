Las Decanas siguen firme en lo más alto

Atlético Uruguay goleó 5 a 1 a Engranaje y lidera con puntaje ideal. Almagro también goleó, 7 a 0 a Unión y Recreo y se mantiene a dos puntos. Don Bosco, San Marcial y Parque Sur ganaron y siguen cerca.

Se jugó la 6ª Fecha del Apertura “Dora Silveria Coronel” del Fútbol Femenino de la histórica. La cita fue en cancha de Almagro, donde desde la mañana y en continuado hasta terminar con luz artificial se jugaron los siete partidos programados.

Atlético Uruguay continúa con su racha de triunfos, logró el sexto consecutivo en el torneo, y con puntaje ideal lidera las posiciones. Además de las acciones colectivas, cuenta en sus filas con una inspirada Flavia Duarte, goleadora del Apertura con 18 tantos. En la jornada de hoy marcó cuatro en la goleada 5 a 1 sobre Engranaje.

Almagro aparece como el único escolta, a dos unidades de la cima. También goleó en la jornada del domingo, 7 a 0 a Unión y Recreo.

Un escalón más abajo se asoma Don Bosco, a cuatro del líder. Las Salesianas también ganaron a puro gol, obtuvieron un 4 a 1 a Gorialas.

A cinco de Atlético se encuentran San Marcial y Parque Sur. Las Sureñas derrotaron ajustadamente 1 a 0 a María Auxiliadora, mientras que Las Bohemias vapulearon a Libertad, logrando un imponente 14 a 0.

La China derrotó 2 a 0 a Boca de Colonia Elía y por idéntico resultado se impuso Agrario Rocamora a Defensores del Oeste.

Síntesis

María Auxiliadora 0 – Parque Sur 1

Gol: María Sarmiento (PS)

Engranaje 1 – Atlético Uruguay 5

Goles: Vanina Ramírez (E); Flavia Duarte-4- y Yamila Kloster (AU)

Defensores del Oeste 0 – Agrario Rocamora 2

Goles: Luciana Fernández y Belén Yasiuk (AR)

Libertad 0 – San Marcial 14

Goles: Virginia Crudo-3-, Micaela Martínez-3-, Valeria Zárate-3-, Lourdes Leiva-2-, Maricel Lorenzón, Evelin Patricello y Florencia Bonnín (SM)

Unión y Recreo 0 – Almagro 7

Goles: Antonella Benítez-2-, Oriana Gómez-2-, Daiana Fernández-2- y Silvina Villa (A)

Boca Juniors (CE) 0 – La China 2

Goles: Leticia Schenfeld y Gabriela Acosta (LCH)

Don Bosco 4 – Gorilas 1

Goles: Antonella Rapallo, Yamina Maquiavelo, Ailen Alzogaray y Abigail Barral (DB); Luciana Garelli (G)

Árbitros: Daniel Voisard, Aldo Gómez, Martín Mendoza

Cancha: Almagro

Organizó: Don Bosco

Posiciones

Equipos Pts. PJ G E P GF GC DF 1 Atlético Uruguay 18 6 6 0 0 25 3 22 2 Almagro 16 6 5 1 0 17 1 16 3 Don Bosco 14 6 4 2 0 18 4 14 4 San Marcial 13 6 4 1 1 34 4 30 5 Parque Sur 13 6 4 1 1 9 2 7 6 Engranaje 10 6 3 1 2 12 10 2 7 Agrario Rocamora 9 6 3 0 3 9 12 -3 8 Unión y Recreo 9 6 3 0 3 8 14 -6 9 La China 6 6 2 0 4 8 8 0 10 Gorilas 6 6 2 0 4 9 14 -5 11 María Auxiliadora 3 6 1 0 5 6 11 -5 12 Defensores del Oeste 3 6 1 0 5 3 19 -16 13 Boca Juniors (C.E.) 3 6 1 0 5 1 18 -17 14 Libertad 0 6 0 0 6 0 39 -39



Goleadoras

Apellido y Nombre Club Goles Duarte Flavia Atlético Uruguay 16 Crudo Virginia San Marcial 8 Leiva Lourdes San Marcial 7 Pintos Ivana María Auxiliadora 6 Benítez Antonella Almagro 5 Gómez Oriana Almagro 5 Monzón María Don Bosco 5 Rapallo Antonella Don Bosco 5 Ramírez Vanina Engranaje 5 Garnier Agustina San Marcial 5

Próxima Fecha (7ª)

Atlético Uruguay vs. Defensores del Oeste

Agrario Rocamora vs. Don Bosco

Los Gorilas vs. Parque Sur

María Auxiliadora vs. Unión y Recreo

Almagro vs. Libertad

San Marcial vs. La China

Boca Juniors (C.E.) vs. Engranaje