Juan Varas analizó lo que pasó y habló de lo que viene

La actual temporada de la Liga Argentina de Básquetbol está en una etapa de definiciones y Tomás de Rocamora no pudo ser parte de ello porque no consiguió meterse en los playoffs en esta ocasión. A lo que ocurrió con el equipo le faltaba la palabra de su técnico, fuera de lo que había acontecido en la prematura despedida del plantel. Pasaron varios días desde el último juego y Juan Manuel Varas tuvo su tiempo para analizar lo sucedido y también poder hablar de lo que vendrá en el próximo desafío.

Sin dudas que el desempeño no dejó conforme a nadie, principalmente a quien fue la cabeza de este equipo, que no arrancó bien la temporada y que cuando pareció encaminarse sufrió los avatares que se suelen darse en la competencia y no pudo torcer el rumbo. “Hay muchos puntos para analizar porque, primeramente, desde el cuerpo técnico y la directiva buscábamos algo más en cuanto a resultados. Y también en rendimientos, ya que durante todo el año no pudimos comulgar con rendimientos que nos lleven a la victoria”, manifestó el técnico.

Este fue el salto inicial para un ida y vuelta en el que Varas buscó responder al desempeño de su equipo. “Convivimos durante mucho tiempo con partidos cerrados que en su mayoría no nos fueron favorables, entonces en esos pequeños detalles es adonde deberemos apuntar y hacer foco para entender lo que pasó”, añadió.

Después de cuatro experiencias iniciales como entrenador asistente –en la temporada 16/17 reemplazó a Cristian Santander tras su renuncia- Varas tuvo esta temporada la oportunidad de ser Técnico en Jefe. Y ello también ameritó un análisis. “Claramente en ese aspecto es donde más aprendizaje saco y donde tendré que rever algunas cosas. Hay muchas cosas que tendré que ajustar, saber a cuáles darles prioridad y cuáles no; y creo que la única manera de poder vivir eso es con la experiencia. Así que ante la nueva oportunidad intentaré lograr una mejor performance desde mi lugar”, reflexionó.

Consultado por su encuentro con la dirigencia tras la despedida del plantel, respondió: “Nos juntamos con ellos para analizar un poco lo global de cómo trabajamos y cómo nos fue, intentando hacer hincapié en qué se puede mejorar. La verdad que machacar sobre lo que pasó no sé si sirve, en septiembre vamos a estar arrancando de cero todos los equipos; lo que quedó es historia pasada, y tiene que ser con aprendizaje y experiencia. Eso sí”.

Varas asumió con un contrato de dos años en Rocamora y desde la dirigencia esa situación no corrió riesgos a pesar de los resultados. “La verdad que conté con una espalda dirigencial que acompañó siempre mis decisiones, y al equipo. Cada uno desde su lugar intentó sumar para mejorar la performance, eso para mí es confianza y también responsabilidad para seguir capacitándome y poder darle mi mejor versión al club. Creo que ellos también ven que yo no pasó mis días sin tratar de lograr una mejora para el equipo. Ellos bien podían dar una vuelta de hoja porque son los que toman la decisiones pero me han dado su confianza nuevamente creyendo que es lo mejor para el club”, señaló al respecto.

Más adelante fue tiempo de hablar sobre cuándo se comenzará a proyectar el nuevo plantel. “En primer lugar el club tiene que terminar de cerrar lo que tiene que ver con esta temporada, algo que pareciera estar todo encaminado. Después habrá que sentarse y ver con qué presupuesto vamos a contar como para ver qué tipo de equipo y jugadores logramos. Tras eso hay que salir al mercado. Sí hay una idea en mi cabeza y en la de los dirigentes de intentar sumar un perfil determinado de jugador pero es cierto que todavía es temprano. Estaremos atentos a lo que pase”, aclaró.

Otro de los aspectos que tocó el entrenador fue el desempeño de jugadores del club, tanto de Impini, Pag y Dellavedova (U23) como de los Juveniles que pudieron sumar minutos. “Fue el primer año para los chicos que pasaron de ser U19 a U23 y el umbral de exigencia cambia, más que nada en comparación con los U23 de otras instituciones. No podemos perder el foco de que elegimos jugar con tres chicos de 20 años y que estamos acompañando su crecimiento o sea que fuera de su rendimiento individual y grupal tenemos que seguir intentando que ellos crezcan. Yo creo que nos pueden dar mucho más pero también sería injusto marcarlos como los causantes de una mala performance”, aseguró.

Y agregó: “Hay muy pocos casos como el de (Franco) Baralle que no importa su edad, se ponen una camiseta y juegan como si lo hicieran en el patio de su casa. Y en cuanto a las fichas U19 (Catalín y Verbauwede) estoy muy esperanzado en que puedan tener un mayor protagonismo dentro del equipo. Hemos cambiado un poco la fisonomía del jugador U19 que queremos del club, en esta categoría competimos varios años en instancias muy lindas e importantes y quizá no le dimos el foco preciso para poder juntar un jugador U19 con uno de Liga Argentina. Ojalá que ellos nos generen una competencia interna y nosotros poder darles el lugar que creemos pueden tener”.

Varas, uno de los entrenadores más jóvenes de la categoría, habló finalmente de los desafíos que tiene en mente de cara al futuro. “Mi desafíos van de la mano con los objetivos del club. El club confió en mí y en mi juventud para liderar un proyecto deportivo, y esa es una responsabilidad muy linda en algo que disfruto desde que comencé a picar una pelota; ya sea como jugador, asistente o entrenador. Me gustaría poder mejorar las campañas que ha hecho el club en los últimos años, convivir con situaciones de playoffs y mirar la tabla de arriba. La energía dirigencial está, la intención del cuerpo técnico también, y deberemos acertar en alguna elección específica de jugador para así poder competir en la parte alta de un Torneo que es muy parejo”, se ilusionó.

Mauricio Galarza