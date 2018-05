Iosper ratifica que las prestaciones con otorrinolaringólogos están vigentes

El Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) garantiza a sus afiliados de toda la provincia las prestaciones con otorrinolaringólogos incorporados dentro de la cartilla de la entidad, ratificó el presidente del Directorio, Fernando Cañete. “Garantizamos la atención de nuestros afiliados con los 37 médicos especialistas en Otorrinolaringología, incorporados a nuestro padrón de prestadores”. Quienes deban reprogramar turnos, deberán hacerlo con los profesionales que brindan servicios a la prestadora de salud.

“El convenio de los otorrinolaringólogos con Iosper está vigente y solo 13 renunciantes no trabajarán más con nuestra obra social, porque no están de acuerdo con el valor definido para las prestaciones”. Por eso aclaró que “la facturación que antes se dividía entre 18 profesionales en Paraná, ahora se distribuirá entre seis especialistas”.

Cañete aclaró que los 37 otorrinolaringólogos que son prestadores de Iosper, percibirán los mismos aranceles que se pactaron con los demás profesionales de departamentos de la provincia y destacó que no se trata de una cuestión antojadiza: “Nosotros transferimos los recursos que recibe la obra social, no tenemos otros ingresos. La cautela me parece fundamental de parte de los prestadores, aunque eso no significa que no se deba realizar un reacomodamiento arancelario, dentro de las posibilidades presupuestarias y financieras del Instituto”.

Y reiteró: “A pesar del agravamiento de la situación económica en el país, Iosper garantiza las prestaciones con 37 médicos especialistas en Otorrinolaringología en toda la provincia”.

Reprogramar turnos

Además, indicó que aquellos afiliados que tenían turnos con los profesionales renunciantes, deberán reprogramarlos con los especialistas adheridos al padrón de Iosper.

Prestadores otorrinolaringólogos en la provincia

Son 37 los otorrinolaringólogos que trabajan con Iosper, a saber: seis en Paraná, cuatro en Chajari, dos en Colon, cinco en Concepción del Uruguay, siete en Concordia, uno en Federación, siete en Gualeguaychú, uno en La Paz, uno en Nogoyá, uno en Tala, y uno en Urdinarrain, uno en Villaguay.

Quienes son los renunciantes

Los otorrinolaringólogos que renunciaron a Iosper son Elías Albornoz, Valeria Bayona, Mario Cornaglia, Jorge Fiasconaro, Ernesto Izza, Aníbal López, Ivar Otaño, Martin Otaño, Carlos Otaño, María Viviana Rodríguez, Mario Varela, Joaquín Vaschalde, y Norberto Utz.