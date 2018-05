Importante convocatoria en UADER al Segundo Congreso Internacional «Infancias, Formación Docente y Educación Infantil»

Son 900 los inscriptos para participar de la segunda edición del Congreso Internacional «Infancias, Formación Docente y Educación Infantil», que se desarrollará en la FHAyCS|UADER en el marco de la Red Universitaria de Educación Infantil (REDUEI). La convocatoria es en la Escuela Normal «José María Torres» de Paraná del 10 de mayo, a partir de las 14:00 horas, y se extenderá hasta el sábado 12.

La propuesta reunirá a docentes e investigadores/as de carreras de formación docente y carreras relacionadas con las infancias, docentes, equipos e instituciones relacionados con la educación infantil, Estudiantes de grado, posgrado y becarios/as vinculados a las temáticas del Congreso e integrantes de diferentes organizaciones y gestores/as de políticas públicas destinadas a las infancias de Chaco, San Luis, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, y del país vecino Brasil.

El Congreso propone espacios interdisciplinares de reflexión y análisis para fortalecer las redes interinstitucionales, en relación a la formación docente, el trabajo docente, la educación y las infancias en los contextos locales, nacionales e internacionales. Además, intenta avanzar en la consolidación de posicionamientos regionales acerca de las particulares realidades de la formación docente, el trabajo docente, la educación y las infancias en el marco de los derechos de nuestros niños y niñas. Uno de los objetivos centrales de esta convocatoria es promover el intercambio de saberes a partir de proyectos, líneas de investigación y extensión en relación a la formación y el trabajo docente, la educación inicial y las infancias.

Contará con disertantes de destacada trayectoria como: la Dra. Mónica Baez (UNR, Esp. Alfabetización), Patricia Berdichesky (Esp. Artes Visuales), Lic. Daniel Calmels (Esp. Psicomotricidad), Lic. Adriana Castro (Esp. Educ. Inicial y Did. de la Matemática), Dra. Vanesa De Mier (CONICET Esp. Alfabetización), Mg. Mónica Beatriz Escobar (Esp. Did. de la Matemática), Dra. Mónica Fernandez Pais (UNLP y UNL Esp. Instituciones y Prácticas), Lic. Verónica Kaufmann (Esp. Cs. Naturales), Dra. María Soledad López (UNR-UADER), Dra. Amelia Migueles (UNER y UNL Esp. en Enseñanza y Currículum), Lic. Adriana Serulnicoff (Esp. Cs. Sociales), Dr. Félix Temporetti (UADER, UNR), Dra. Flavia Terigi (FLACSO, UBA), Dra. Susana Rangel Vieira Da Cunha (Universidad Federal Do Rio Grande do Sul, Facultad de Educación, Esp. en Artes Visuales) y la Mg. Marta Zamero (UADER, Esp. Alfabetización).

También contará con un panel sindical sobre Trabajo Docente con la participación de UTE, AGMER y CTERA.

Se presentará además, la nueva carrera de posgrado Especialización en Educación Inicial de la FHAyCS. Esta nueva propuesta, dirigida por la Dra. María Soledad López, propone brindar un ámbito de formación de cuarto nivel en torno a reflexiones, producciones e intervenciones que se presentan sobre la Educación Inicial, en el marco de los derechos del niño y de los tratados internacionales sobre la niñez, y de construcción de ciudadanía.

Entre las propuestas tendrá un lugar especial el Homenaje a la Prof. Rosa Salamone; in memoriam. También se realizarán visitas guiadas a una Muestra en el Jardín de Infantes de Normal; Primer Jardín de Latinoamérica.

Ver Programa Completo AQUÍ

Se invita especialmente a la comunidad educativa de la región a participar.

Inscripciones: se reciben al momento de la acreditación.

Toda la información del Congreso en el Sitio web de la Facultad: www.fhaycs-uader. edu.ar