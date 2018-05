“I Jornadas Provinciales de Arquitectura Sustentable y Feria de Empresas”



Atendiendo al incremento considerable del interés sobre la temática del recurso de la energía renovable, el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Entre Ríos, Regional Noreste ha decidido organizar las “I JORNADAS

PROVINCIALES de ARQUITECTURA SUSTENTABLE Y FERIA DE EMPRESAS”.

La fecha prevista para tal evento serán los días 31 de mayo y 1 de junio de 2018, en el Centro de Convenciones de la ciudad de Concordia.

Se contara con la presencia de destacados expositores de nivel Nacional, quienes brindaran charlas abiertas a todo público, es necesario inscripción previa con un costo de $ 200, arquitectos matriculados sin costo y se otorgaran certificados.

Durante las jornadas tendrá lugar una feria donde participaran las principales empresas locales y provinciales del rubro, algunas de ellas son:

? NIMAT

? FERRUM

? ISOVER

? RIGELEC

? SIMAN

? MARTIN&MARTIN

? MATTES ACONDICIONAMIENTOS

? CALDERAS TRIANGULAR

? SANITARIOS LITORAL

? ALUPLAST

También habrá stands institucionales a cargo de la UTN y la

Municipalidad de Concordia.

Este importante evento permitirá acercar a nuestra comunidad al conocimiento de conceptos como la sustentabilidad, el ahorro energético y las energías renovables.

Cuenta con el auspicio de la Municipalidad de Concordia, y será Declarado de Interés Municipal por el HCD de las ciudades de Concordia y Federación.

CRONOGRAMA 1°JORNADAS DE ARQ SUSTENTABLE-Centro de Convenciones Concordia – 31 de mayo y 1 de junio 2018

HORA JUEVES 31/05 DISERTANTES SINTESIS TEMARIO LUGAR ORIGEN

08:00 ACREDITACIONES Personal CAPER

08:30 APERTURA

ArqCarlos Fernández

CAPER -Autoridades Palabras de bienvenida AUDITORIO Concordia

09:00 CONFERENCIA 1 Arq. Paula Peyloubet Producción sustentable del Habitad AUDITORIO Córdoba

10:00 COFFE BREAK

Charla técnica :

Martins y Martins Solar Tech ENTREPISO Bs As

11:00 CONFERENCIA 2

Arq. Evangelina

Pulidori y Asociados. Arq. Regional y Bioclimática AUDITORIO Federación

12:00 CHARLA

Charla técnica

Energía renovable Ing. Carlos Blanc – UTN ENTREPISO Concordia

12:45 RECESO

16:00 ACREDITACIONES Personal CAPER

16:30 CONFERENCIA 3

Arq. Carolina De

Greeff

Tecnologías naturales alternativas,

normativa AUDITORIO Santa fe

17:30 COFFE BREAK Charla técnica NIMAT Aislaciones ISOVER ENTREPISO Concordia

18:30 CONFERENCIA 4

Arq. Paulo Chiarella

y Arq. Ilari

Diseño y construcción de techos

verdes AUDITORIO Santa fe

19:30

CIERRE JORNADA

1

Arq. Ma del Carmen

Bonicalzi

Reflexión sobre la arquitectura

sustentable-Una mirada local AUDITORIO Concordia

VIERNES 01/06

08:00 ACREDITACIONES Personal CAPER

08:30 APERTURA

Arq. Mireya Lopez

Bernis

Camino a la sustentabilidad – Ciudad

Concordia AUDITORIO Concordia

09:00 CONFERENCIA 5 Ing. Fernando Raffo

Tratamientos de efluentes- Humedales

artificiales y biodigestores AUDITORIO Col. Hueke

10:00 COFFE BREAK

Charla técnica :

SANITARIOS LITORAL Biodigestores ETERNIT ENTREPISO Concordia

11:00 CONFERENCIA 6 Arq. Nicolas Brow Energía solar AUDITORIO Bs As

12:00 CHARLA

Charla técnica :

FERRUM Presentación de productos FERRUM ENTREPISO Concordia

12:45 RECESO

16:00 ACREDITACIONES Personal CAPER

16:30 CONFERENCIA 7

Ing. Mario Basan

Nickisch

Recolección y recuperación de agua de

lluvia AUDITORIO Reconquista

17:30 COFFE BREAK

Charla técnica :

RIGELEC Paneles fotovoltaicos, luminarias, etc ENTREPISO Concordia

18:30 CONFERENCIA 8 Arq. Aleja Isa

Experiencias profesional en el ámbito

de la sustentabilidad AUDITORIO Bs As

19:30 CIERRE FINAL

Arq Carlos Fernández

Presidente CAPER AUDITORIO Concordia

20:00 CERTIFICADOS Personal CAPER