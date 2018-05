Handball en el CEF

Este domingo 6 de Mayo, desde las nueve de la mañana se dará inicio a la competición Oficial de la Liga Provincial de Mayores, organizada por la Federación Entrerriana de Handball. Los equipos de Concepción del Uruguay serán locales en el Estadio “Alberto René Salem”.

La competencia será jugada en “fechas concentradas” donde se realizarán a doble jornada, por lo que en este domingo habrá cuatro juegos con presencia Uruguayense.

En este 2018, nuestros equipos afrontarán La Liga y además están Clasificados para el Regional de Clubes que se disputará en Santa Fe a fines de Julio. Tanto los dirigidos por Marcelo Respaud y así también las dirigidas por Ailen Odiard, buscarán comenzar el año con el pie derecho, pensando ya en el próximo torneo que se les viene.

La Actividad Comenzará a la 9 de la mañana con el Partido inaugural, que se dará entre los locales que enfrentarán a Ferro de Concordia, en tanto que a las 10:30 se dará el mismo partido en la rama Femenina.

Luego por la tarde, desde las 18 horas llegará el encuentro entre “CPEF 3” y su similar de “Centro Ex Estudiantes de Capuchinos”. Cerrando la jornada la rama femenina con los mismos equipos.

Aqui el Cronograma completo:

09:00hs CPEF N°3 Vs Ferro (Cdia) – Masc.

10:30hs CPEF N°3 Vs Ferro (Cdia) – Fem.

12:00hs Estudiantes vs Capuchinos – Masc.

13:30hs Estudiantes vs Capuchinos – Masc.

15:00hs Ferrocarrl vs Estudiantes – Masc.

16:30hs Ferrocarrl vs Estudiantes – Fem.

18:00hs CPEF N°3 vs Capuchinos (Cdia) – Masc.

19:30hs CPEF N°3 vs Capuchinos (Cdia) – Fem.