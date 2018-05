Goleada de Gimnasia que no le pierde pisada al puntero

La 6ª Fecha del Apertura “Héctor Miño” tuvo este domingo un nuevo capítulo, se jugaron dos de los tres partidos que estaban pendientes.

En el estadio Núñez goleó Gimnasia a Atlético Colonia Elía, 5 a 0. Lo ganó el Lobo dominando las acciones de punta a punta. Agustín García abrió la cuenta rápidamente, a los 7’, entrando por la izquierda en diagonal y sentenciando a Gómez. Cuando el reloj marcaba el cuarto de hora Leonel López marcó el segundo con un remate desde la puerta del área. Volvió a pegar en la red en los minutos finales. A los 43’ a través de Gabriel Thea y cuando se jugaba el primer recuperado, Juan Manuel Rodríguez de penal puso el cuarto.

A los 8’ del complemento el C.A.C.E. se quedó con diez por la expulsión de Lucas Zanetti, que le cometió penal a Thea y recibió la segunda amarilla. Jonathan Benítez lo cambió por gol para el 5 a 0, que sería el resultado final. La historia estaba escrita y el resto estuvo demás. La diferencia en el marcador y el juego marcó a las claras el posicionamiento de ambos en la tabla.

Gimnasia goleó y no le pierde pisada al líder Atlético Uruguay, sigue a dos puntos. El torneo pareciera encaminarse a un mano a mano entre los dos grandes de la ciudad.

Almagro volvió al triunfo. El Aurinegro venció a Engranaje 3 a 1. Casi desde el vestuario, a los 3’, lo comenzó ganando. El gol de la ventaja lo conquistó Ezequiel Casenave. Luis Vergara lo igualó rápidamente para el Mecánico, a los 12’. Así se irían al entretiempo.

En la segunda etapa nuevamente un gol tempranero, esta vez de Gabriel Monzón, volvió a darle la ventaja a Almagro, y cuando faltaba poco más de diez para el cierre, puso las cifras definitivas Luciano Guimaraens, con un gran gol de larga distancia por sobre la humanidad del arquero Roldán.

Fraccionada e Incompleta. La 6ª Fecha había comenzado a jugarse hace una semana. Cuando Atlético Uruguay goleó 5 a 0 a La China y Parque Sur 4 a 1 a Lanús. En tanto que Rivadavia y María Auxiliadora igualaron 1 a 1. Hoy se pudieron jugar dos encuentros y quedó pendiente el juego entre Agrario Rocamora y San José, imposible de jugar en Los Ceibos. Este y el Parque – Almagro de la 1ª Fecha son los juegos pendientes que tiene el Apertura.

Síntesis

Gimnasia 5 – Atlético Colonia Elía 0

Goles: PT: 7’ Agustín García (G), 15’ Leonel López (G), 43’ Gabriel Thea (G) y 46’ Juan Manuel Rodríguez (G) de penal ST: 9’ Jonathan Benítez (G) de penal

Expulsado: ST: 8’ Lucas Zanetti (CACE)

Árbitro: Jorge Moreno

Asistentes: Agustín Cáceres y Miguel Pérez (3ª)

Cancha: Gimnasia

3ª División – Gimnasia 10 – Atlético Colonia Elía 0

Goles: Lautaro Quittet-2-, Iván González-2-, Leonardo Herrlein-2-, Enzo Quinteros, Marcos Otero, Gianluca Elorza y Joaquín Raso Marnini (G)

Almagro 3 – Engranaje 1

Goles: PT: 3’ Ezequiel Casenave (A); 12’ Luis Vergara (E) ST: 7’ Gabriel Monzón (A) y 34’ Luciano Guimaraens (A)

Árbitro: Fabián Pérez

Asistentes: Gastón De León (4ª) y Fernando Díaz

Cancha: Engranaje

4ª División – Almagro 6 – Engranaje 1

Goles:

Posiciones

Equipos Pts. PJ G E P GF GC DF 1 Atlético Uruguay 18 6 6 0 0 25 5 20 2 Gimnasia 16 6 5 1 0 16 3 13 3 Parque Sur 10 5 3 1 1 13 9 4 4 Agrario Rocamora 10 5 3 1 1 10 6 4 5 Almagro 9 5 3 0 2 9 8 1 6 María Auxiliadora 8 6 2 2 2 12 13 -1 7 San José 7 5 2 1 2 5 7 -2 8 Rivadavia 6 6 1 3 2 6 8 -2 9 La China 4 6 1 1 4 9 16 -7 10 Engranaje 3 6 1 0 5 6 13 -7 11 Lanús 2 6 0 2 4 3 13 -10 12 Atlético Colonia Elía 2 6 0 2 4 2 15 -13



Pendiente 1° Fecha – Parque Sur – Almagro

Pendiente 6° Fecha – Agrario Rocamora – San José

Goleadores

Apellido y Nombre Club Goles Gómez César Atlético Uruguay 7 Gómez Ángel Atlético Uruguay 6 Gorosito Maximiliano María Auxiliadora 5 Valle Jonathan Atlético Uruguay 3 Soto Javier Gimnasia 3 Noir Cristian La China 3 Zaballo Facundo La China 3 Ruíz Díaz Hugo María Auxiliadora 3 Ardetti Maximiliano Parque Sur 3 D’angelo Pedro Rivadavia 3



Próxima Fecha (7ª)

San José vs. La China

Atlético Uruguay vs. Lanús

Gimnasia vs. Parque Sur

Engranaje vs. Atlético Colonia Elía

Almagro vs. Rivadavia

María Auxiliadora vs. Agrario Rocamora