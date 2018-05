Gimnasia se quedó con el clásico y algo más

En el Plazaola y ante un gran marco de público, el Lobo derrotó a Atlético Uruguay 2 a 1. Lo perdía y lo dio vuelta en el segundo tiempo con goles de Juan Manuel Rodríguez y Hernán Casse. Juan Blanc había puesto en ventaja al Deca en la primera parte. Atlético terminó con nueve por sendas rojas a Acuña y Ladaga.

La jornada dejó además la gran victoria de Agrario Rocamora sobre Almagro, el triunfo de María Auxiliadora frente a San José y de Parque Sur ante Engranaje.

La 8ª Fecha del Apertura “Héctor Miño” tuvo una nueva edición del clásico uruguayense. Atlético Uruguay y Gimnasia jugaron en el Plazaola ante una gran concurrencia de aficionados, acorde a las expectativas que había generado el juego. Lo ganó el Lobo 2 a 1, dando vuelta una historia que había comenzado adversa en el resultado.

El juego arrancó con Gimnasia intentando un poco más. Así Carrizo tuvo mucho más trabajo que Olivera en los primeros minutos, que incluyó una gran atajada ante un remate de González. Insinuaba el Lobo pero no profundizaba, Lazza estrelló un cabezazo en el travesaño y un par de remates de García se fueron desviados.

Con el correr de los minutos el Decano comenzó lentamente a salir de su campo, un remate de Valle pasó cerca del caño derecho de Olivera y un gran cabezazo de César Gómez exigió al uno que sacó al córner.

Apenas pasada la media hora llegó la apertura del marcador. Buena habilitación para la entrada a la carrera por derecha de Blanc, que pisó el área y sacó un violento remate cruzado contra el palo para inflar la red.

El gol le dio tranquilidad al local, que manejó el trámite hasta el final de la etapa. Por el contrario, la visita lejos estuvo de los minutos iniciales que lo tuvieron como protagonista.

El complemento Gimnasia logró el empate rápidamente, a los 11’. Juan Manuel Rodríguez arrancó desde su propio campo por el carril izquierdo, donde los volantes y el fondo Atlético dejaron un hueco enorme, y llegó en su carrera a quedar mano a mano con Carrizo, tocando por un costado del uno para igualar el tanteador.

El juego cobraba en emoción, resultado abierto. La expulsión de Acuña por doble amarilla condicionó al local y el Lobo se animó a buscarlo, aunque chocaba contra su propio embudo o con Carrizo, que le tapó una bolo increíble a Musico.

Parecía encaminarse hacia el empate pero el minuto 43’ definió la historia. Atlético sacó mal un tiro libre a favor cerca del área contraria y la contra fue letal. La encabezó Da Silva, que recibió la pelota larga con Colapietro habilitando a todo el mundo, y cuando llegó a la altura del área tocó al medio para la llegada de Casse que tocó de derecha al gol ante el achique del arquero.

Los minutos que quedaron fueron emotivos. El dueño de casa salió herido a buscar la igualdad y dejó enormes huecos para las contras, matar o morir. Así llegó la expulsión de Ladaga, derribando un contrincante que quedaba de cara al gol. Nada se modificaría y llegó el final pitado por Vereda.

Gimnasia ganó el clásico, tres puntos, mantuvo su invicto y cortó el invicto de Atlético. Es el virtual puntero del Apertura, recordando que tiene un juego suspendido ante Parque Sur, que ganaba 3 a 2 y espera resolución del Tribunal de Penas.

El resto del domingo. En colonia Los Ceibos ganó Agrario Rocamora. El local obtuvo una gran victoria sobre Almagro por 2 a 1. Iván Davrieux marcó los dos tantos del Canario, uno en cada tiempo. Almagro descontó a través de Gabriel Padilla, que saltó desde el banco regresando a un campo de juego tras seis meses de inactividad. A pesar de la derrota, la gente del Aurinegro celebre la vuelta de su goleador.

María Auxiliadora le ganó en su cancha a San José 2 a 1 con tantos de Hugo Ruíz Díaz y Facundo Márquez. Para el Sanjo anotó Mauro Segovia y se fue expulsado Diego Quinteros.

Por su parte Parque Sur derrotó 1 a 0 a Engranaje en el propio reducto Mecánico. Fue 1 a 0 y el único gol del partido lo marcó Lisandro Pinilla en la primera etapa.

Síntesis

Atlético Uruguay 1 – Gimnasia 2

Goles: PT: 31’ Juan José Blanc (AU) ST: 11’ Juan Manuel Rodríguez (G) y 43’ Hernán Casse (G)

Atlético Uruguay: Rubén Carrizo; Jonathan Valle, Joaquín Colapietro, Enzo Rougier y Mariano Albornoz; Juan José Blanc, Sebastián Acuña, Mariano Torresi y Joaquín Rodríguez; César Gómez y Ángel Gómez DT: Luis Tonelotto y Roberto Demus

Gimnasia: Leandro Olivera; Iván Montalbetti, Emilio Lazza, Juan Gómez e Ignacio Rondoni; Leonel López, Emanuel Piñon y Nicolás Musico; Juan Manuel Rodríguez; Franco González y Agustín García DT: Facundo Bonvín

Cambios: ST: 18’ Javier Sotto x González (G); 22’ Nicolás Ladaga x A.Gómez (AU) ; 30’ Hernán Palacio x Blanc (AU) y Hernán Casse x García (G) 35’ Gustavo Mosca x Rodríguez (AU) y Enzo Da Silva x Montalbetti (G)

No ingresaron: Nahuel Herrera, Joaquín Lamouroux, Franco Galarraga y Tomás D’angelo (AU); Fernando Obispo, Gonzálo Pereyra, Enzo Riquelme y Gerónimo Quintana (G)

Expulsados: ST: 21’ Sebastián Acuña (AU) y 49’ Nicolás Ladaga (AU)

Árbitro: César Vereda

Asistentes: Daniel Voisard y Matías Mendoza

Cancha: Atlético Uruguay

4ª División – Atlético Uruguay 3 – Gimnasia 1

3ª División – Atlético Uruguay 2 – Gimnasia 1

Veteranos – Atlético Uruguay 3 – Gimnasia 4

Agrario Rocamora 2 – Almagro 1

Goles: PT: Iván Davrieux (AR) ST: Iván Davrieux (AR); Gabriel Padilla (A)

Árbitro: Juan Moser

Cancha: Agrario Rocamora

4ª División – Agrario Rocamora 1 – Almagro 2

3ª División – Agrario Rocamora 0 – Almagro 1

Veteranos – Agrario Rocamora 2 – Almagro 5

María Auxiliadora 2 – San José 1

Goles: Hugo Ruíz Díaz y Facundo Márquez (MA); Mauro Segovia (SJ)

Expulsado: Diego Quinteros (SJ)

Árbitro: Cristian Debrabandere

Cancha: María Auxiliadora

4ª División – María Auxiliadora 4 – San José 2

3ª División – María Auxiliadora 5 – San José 0

Veteranos – María Auxiliadora 0 – San José 4

Engranaje 0 – Parque Sur 1

Gol: PT: 31’ Lisandro Pinilla (PS)

Árbitro: Gustavo Pérez

Cancha: Engranaje

4ª División – Engranaje 2 – Parque Sur 2

3ª División – Engranaje 2 – Parque Sur 1

Posiciones

Equipos Pts. PJ G E P GF GC DF 1 Atlético Uruguay 21 8 7 0 1 30 8 22 2 Gimnasia (3) 19 7 6 1 0 18 4 14 3 Agrario Rocamora (2) 14 7 4 2 1 12 7 5 4 Parque Sur (1) (3) 13 6 4 1 1 14 9 5 5 Almagro (1) 12 7 4 0 3 12 11 1 6 María Auxiliadora 12 8 3 3 2 14 14 0 7 San José (2) 10 7 3 1 3 8 10 -2 8 Rivadavia 9 8 2 3 3 9 11 -2 9 La China 7 8 2 1 5 12 18 -6 10 Atlético Colonia Elía 5 8 1 2 5 5 18 -13 11 Engranaje 3 8 1 0 7 7 16 -9 12 Lanús 2 8 0 2 6 4 19 -15 (1) Pendiente el partido de la 1° Fecha (2) Pendiente el partido de la 6° Fecha (3) Suspendido el partido de la 7° Fecha. Ganaba Gimnasia 3 a 2. Resuelve TDP

Goleadores

Apellido y Nombre Club Goles Gómez César Atlético Uruguay 10 Gómez Ángel Atlético Uruguay 7 Gorosito Maximiliano María Auxiliadora 5 Davrieux Iván Agrario Rocamora 4 Ruíz Díaz Hugo María Auxiliadora 4 Valle Jonathan Atlético Uruguay 3 Soto Javier Gimnasia 3 Rodríguez Juan Manuel Gimnasia 3 Noir Cristian La China 3 Zaballo Facundo La China 3 Ardetti Maximiliano Parque Sur 3 D’angelo Pedro Rivadavia 3

Próxima Fecha (9ª)

San José vs. Lanús

La China vs. Gimnasia

Atlético Uruguay vs. Engranaje

Rivadavia vs. Parque Sur

Atlético Colonia Elía vs. Agrario Rocamora

Almagro vs. María Auxiliadora